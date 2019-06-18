 Повернення Росії в ПАРЄ без виконання зобов'язань негативно позначиться на авторитеті цієї міжнародної організації, - глава латвійської делегації Лібін-Егнер. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Посольства України, Міщенко подякував за незмінну підтримку Латвією України в рамках міжнародних організацій, у т.ч. в рамках ПАРЄ. Сторони обговорили ситуацію напередодні червневої частини ПАРЄ і засудили можливість повернення повноважень російської делегації в ПАРЄ без виконання вимог Асамблеї, які були запроваджені у відповідь на російську агресію проти України. Особливо Посол відзначив підтримку Латвії у ході 129-го засідання Комітету міністрів РЄ 17 травня 2019 р. в Хельсінкі, коли Латвія не підтримала схвалення регламентним комітетом проекту резолюції, яка уможливлює підтвердження повноважень російської делегації.

Віце-спікер Саейму наголосила, що позиція Латвійської Республіки є повністю солідарною з Україною і наголосила, що безумовне повернення Росії в ПАРЄ без виконання нею своїх зобов’язань буде мати негативні наслідки для авторитету цієї міжнародної організації.

Посол України ознайомив віце-спікера та інших членів латвійської делегації в ПАРЄ з актуальною ситуацією в Україні у контексті продовження країною-окупантом порушення прав людини, зокрема прав кримських татар в окупованому Криму, а також порушення Мінських домовленостей щодо нормалізації ситуації на Донбасі. Посол України високо відзначив рішення латвійського парламенту щодо засудження депортації кримських татар і визнання її геноцидом. Як зазначив О.Міщенко в Латвії, як і в Україні, добре пам’ятають злочини радянського тоталітарного режиму і тому засуджують його прояви в діях сьогоднішнього керівництва Кремля.





Фото: press-service of Saeima

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Росія перестала брати участь в роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції в кінці червня.