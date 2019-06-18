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Все про:Латвія (225) Міщенко (6) ПАРЄ (450) посольство України (142) Росія (17565)

 Повернення Росії в ПАРЄ без виконання зобов'язань негативно позначиться на авторитеті цієї міжнародної організації, - глава латвійської делегації Лібін-Егнер. ФОТО

У вівторок, 18 червня, посол України в Латвійській Республіці Олександр Міщенко зустрівся з віце-спікером Саейму, головою латвійської делегації в ПАРЄ Інесою Лібіня-Егнер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Посольства України, Міщенко подякував за незмінну підтримку Латвією України в рамках міжнародних організацій, у т.ч. в рамках ПАРЄ. Сторони обговорили ситуацію напередодні червневої частини ПАРЄ і засудили можливість повернення повноважень російської делегації в ПАРЄ без виконання вимог Асамблеї, які були запроваджені у відповідь на російську агресію проти України. Особливо Посол відзначив підтримку Латвії у ході 129-го засідання Комітету міністрів РЄ 17 травня 2019 р. в Хельсінкі, коли Латвія не підтримала схвалення регламентним комітетом проекту резолюції, яка уможливлює підтвердження повноважень російської делегації.

Віце-спікер Саейму наголосила, що позиція Латвійської Республіки є повністю солідарною з Україною і наголосила, що безумовне повернення Росії в ПАРЄ без виконання нею своїх зобов’язань буде мати негативні наслідки для авторитету цієї міжнародної організації.

Посол України ознайомив віце-спікера та інших членів латвійської делегації в ПАРЄ з актуальною ситуацією в Україні у контексті продовження країною-окупантом порушення прав людини, зокрема прав кримських татар в окупованому Криму, а також порушення Мінських домовленостей щодо нормалізації ситуації на Донбасі. Посол України високо відзначив рішення латвійського парламенту щодо засудження депортації кримських татар і визнання її геноцидом. Як зазначив О.Міщенко в Латвії, як і в Україні, добре пам’ятають злочини радянського тоталітарного режиму і тому засуджують його прояви в діях сьогоднішнього керівництва Кремля.

Повернення Росії в ПАРЄ без виконання зобовязань негативно позначиться на авторитеті цієї міжнародної організації, - глава латвійської делегації Лібін-Егнер 01
Повернення Росії в ПАРЄ без виконання зобовязань негативно позначиться на авторитеті цієї міжнародної організації, - глава латвійської делегації Лібін-Егнер 02
Фото: press-service of Saeima

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Росія перестала брати участь в роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції в кінці червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132970
 
   
 Топ коментарі
 
Итак, что мы имеем сегодня: адвокаты России в Гааге заявили, что Россия целенаправленно не хотела сбивать Боинг МН17. Просто так вышло случайно.
Я ваш мозг е-л, а как же летчик Волошин и диспетчер Карлос, п-сы вы лживые?
(С)
@turkmendagz
☹️
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Кацапский газ дороже всех европейских ценностей вместе взятых. А здесь про какой то престиж пекуться???
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Случайно Бук на Донбасс заехал. Заблудился. Не чайной ракетой в небо пальнул, случайно попал.... Дебилы, б.я
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Итак, что мы имеем сегодня: адвокаты России в Гааге заявили, что Россия целенаправленно не хотела сбивать Боинг МН17. Просто так вышло случайно.
Я ваш мозг е-л, а как же летчик Волошин и диспетчер Карлос, п-сы вы лживые?
(С)
@turkmendagz
☹️
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Случайно Бук на Донбасс заехал. Заблудился. Не чайной ракетой в небо пальнул, случайно попал.... Дебилы, б.я
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Конченные мрази -фашисты.а дебилами прикидываются
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Кацапский газ дороже всех европейских ценностей вместе взятых. А здесь про какой то престиж пекуться???
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Меркель наголосила, що рашка повернеться лише після виконання списку умов.
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поїдьте нагадайте.. або Зелі передайте.
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Если Парашу вернут в ПАСЕ,Украине там делать нечего.ООН,ПАСЕ-организации-импотенты,которым рассея провела вялым по губам,а они утерлись.Да к тому же еще и паразиты,ибо требуют денежных взносов не понятно за что.Единственный друг,к которому стоит тулиться-это США.Другой вопрос-захочет ли этот друг что бы к к нему тулилась такая коррумпированная страна.)
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Извините,забыл добавить-рассея над ними поглумилась,но деньги на тумбочке уходя оставила.И деньги были приняты с благодарностью.))
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Я вот тут не понимаю. Неужели для Украины 33 миллиона долларов в год - это такая серьёзная сумма? Не проще ли Украине платить взносы за РФ? И проблем не будет.
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Ну,как мне кажется,дело тут не в деньгах.Разве не так?
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Не знаю. Но если им так нужны эти деньги - я бы заплатил.
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_У этой организации уже не осталось никакого авторитета, она действует в интересах людоедов. После арагмунта (или как там его?) с этой конторой всё совершенно ясно.
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если против рашки, то латыши готовы поддержать без размышлении.
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Если московитов примут обратно, то в ПАСЕ надо принять и Северную Корею.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПовернення Росії в ПАРЄ без виконання зобов'язань негативно позначиться на авторитеті цієї міжнародної організації, - глава латвійської делегації Лібін-Егнер. ФОТО
 
 
 
 
 
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