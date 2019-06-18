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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Німеччина (1221) Зеленський (1748) Штайнмаєр (168)

 Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у Берліні провів зустріч із Президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків 01

"Для Франка-Вальтера Штайнмаєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності і суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося", - підкреслив Зеленський.

Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків 02
Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків 03

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Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків 04

Президенти обговорили можливість функціонування Нормандського формату. Також йшлося про звільнення захоплених Росією українських військових моряків.

Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" є приватною ініціативою, - Штайнмаєр

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132960
 
   
 Топ коментарі
 
Ты ещё в трусы ему заглянь,понюхай,попробуй.....Потом расскажешь так у него там,или не так! А носки это зрада небольшая.... Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков - Цензор.НЕТ 2106 Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков - Цензор.НЕТ 7855
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Это тех моряков которых хряк послал на заклание ради 30 дней глупейшего ВП?
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Цвет мужских носков должен соответствовать цвету костюма, но быть чуть светлее цвета обуви. Постарайтесь подыскать носки в тон брюкам (если они, конечно, не черные). Если точное попадание в цвет не удается, выбирайте носки на тон темнее или светлее брюк.
(с)

Вы хоть в чем-нибудь разбираетесь в вашей фейкометной деревне?
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"Плюс"- сказали нормальные.
"Плю" - сказали мародёршества.
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Нормальные - это зомбированные по Г+Г обиженным Коломойским, у которого отобрали Приват? Или русскомирские, примкнувшие к первым и ожидающие реванша ? Или может быть те, кому по приколу страну прос.ать ?
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Нормальные - это которые НЕ воровали и НЕ воруют. Которых воровать родители НЕ научили.
А мародёры - это остальные, которые либо САМИ ВОРУЮТ, либо ПОКРЫВАЮТ, либо ОПРАВДЫВАЮТ ВОРОВСТВО.
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Кому в уши льют эти помои? Почему не с кацапами это обсуждать. Или не кацапы пленили наших военных? Что за *** .... кий Анриел?
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Так Штангенциркуль в баньке с Ху*лом полялякает, между перепихонами. Хотя вряд ли с етого что то выйдет. Пока в Украине не будет козырей нех) на переговоры ездить.
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Это тех моряков которых хряк послал на заклание ради 30 дней глупейшего ВП?
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Это те 30 моряков, которые выполняли приказ непосредственного командира по проходу через территориальные воды Украины из одного украинского порта в другой и которые были захвачены страной-террористом, что было подтверждено международным судом по морскому праву. Следуя твоей логике, клоун должен вообще отменить выход украинских военных кораблей в Азовское и Черное моря - вдруг пуйло решит, что теперь они принадлежат ему.
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у Данилюка цветовое расстройство личности... об этом говорит цвет его носков Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков - Цензор.НЕТ 3747
Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков - Цензор.НЕТ 8374
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Ты ещё в трусы ему заглянь,понюхай,попробуй.....Потом расскажешь так у него там,или не так! А носки это зрада небольшая....
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Цвет мужских носков должен соответствовать цвету костюма, но быть чуть светлее цвета обуви. Постарайтесь подыскать носки в тон брюкам (если они, конечно, не черные). Если точное попадание в цвет не удается, выбирайте носки на тон темнее или светлее брюк.
(с)

Вы хоть в чем-нибудь разбираетесь в вашей фейкометной деревне?
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Справа - Премьер-министр Канады Трюдо. Фердани что-нибудь о его носках.
Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків - Цензор.НЕТ 2317
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Путін примушуватиме Зеленського до миру. США, Європа і Росія заганятимуть його у глухий кут відразу після того, як Зеленський сформує під себе Верховну Раду й уряд.

Візити українського президента до Франції та Німеччини - лише перший крок на шляху до втілення у життя плану Помпео-Лаврова щодо врегулювання на Донбасі. Це означає, що Зеленський готовий брати участь у нормандському форматі й виконувати Мінські угоди.
Нині український президент опинився у набагато гіршій ситуації, ніж це було за часів Порошенка. США й Європа більш відверто і цинічно "зливають" Україну на догоду Росії.
Риторика Макрона вже була зовсім іншою, ніж під час доінавгураційного візиту Зеленського до Франції. Фактично він схиляв українського президента до суттєвих поступок Росії. Схоже, російська контррозвідка знайшла вбивчий компромат на французького президента. Неточності перекладу щодо перемовин із сепаратистами могли бути не випадковими.
Сьогоднішня зустріч із Меркель теж прогнозована. Зеленський уже не вийде за рамки того шляху, яким йому запропонували йти, приставивши до скроні пістолет.
Зустріч Трампа й Путіна в Японії лише формально підтвердить курс США і Росії на реалізацію плана Помпео-Лаврова щодо Донбасу.
У Зеленського залишається мало часу для маневрів. А про вихід із ситуації, прийнятний для України, годі й говорити. США, Європа і Росія заганятимуть його у глухий кут відразу після того, як Зеленський сформує під себе Верховну Раду й уряд.
Мінські угоди були підписані Порошенком після вбивчого котла, організованого Путіним. Якщо Зеленський ризикне не виконувати прописане в цьому документі пункт за пунктом, Путін може влаштувати ще не один подібний котел - і тоді доведеться підписувати інші угоди на ще менш вигідних для України умовах.
Зеленський після формування Верховної Ради та уряду може зіграти на тому, що в Україні парламентсько-президентська республіка. Більшість Верховної Ради підтримає йому. Але якщо Медведчук стане першим віце-спікером, це суттєво послабить позиції Зеленського.
Виконання Мінських угод є убивчими для України. Припинення вогню чи повернення військовополонених проблем не розв'яже. І поки ми дійдемо до прописаного у документі українського кордону, треба буде провести вибори на Донбасі, фактично визнавши його автономію і можливість робити все, що заманеться, аж до того, що суперечитиме лінії Україні, особливо на міжнародній арені, амністувати вбивць українців і таке інше.
Російсько-троянський кінь Донбасу має виконати свою роль у плані Путіна щодо примушування Зеленського до миру. Капітуляція і в Африці капітуляція.

Анатолій Власюк, Журналіст та блогер Liga.net (ресурс Коломойського)
https://blog.liga.net/user/avlasyuk/article/33717
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Штайнмайер: «Я окажу действенную помощь. Немедленно. Прямо сейчас встану и буду ходить переживать. Долго буду, минут 7-8».
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З Штайнмаєром можна також обговорити звільнення полонених під Києвом бійців червоної армії. Результат буде аналогічним.
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Он бы еще с президентом ЮАР освобождение пуйлом украинских моряков обсудил.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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