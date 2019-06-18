 Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Для Франка-Вальтера Штайнмаєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності і суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося", - підкреслив Зеленський.





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Президенти обговорили можливість функціонування Нормандського формату. Також йшлося про звільнення захоплених Росією українських військових моряків.

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