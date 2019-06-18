 Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
"Для Франка-Вальтера Штайнмаєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності і суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося", - підкреслив Зеленський.
Президенти обговорили можливість функціонування Нормандського формату. Також йшлося про звільнення захоплених Росією українських військових моряків.
"Плю" - сказали мародёршества.
А мародёры - это остальные, которые либо САМИ ВОРУЮТ, либо ПОКРЫВАЮТ, либо ОПРАВДЫВАЮТ ВОРОВСТВО.
(с)
Вы хоть в чем-нибудь разбираетесь в вашей фейкометной деревне?
Візити українського президента до Франції та Німеччини - лише перший крок на шляху до втілення у життя плану Помпео-Лаврова щодо врегулювання на Донбасі. Це означає, що Зеленський готовий брати участь у нормандському форматі й виконувати Мінські угоди.
Нині український президент опинився у набагато гіршій ситуації, ніж це було за часів Порошенка. США й Європа більш відверто і цинічно "зливають" Україну на догоду Росії.
Риторика Макрона вже була зовсім іншою, ніж під час доінавгураційного візиту Зеленського до Франції. Фактично він схиляв українського президента до суттєвих поступок Росії. Схоже, російська контррозвідка знайшла вбивчий компромат на французького президента. Неточності перекладу щодо перемовин із сепаратистами могли бути не випадковими.
Сьогоднішня зустріч із Меркель теж прогнозована. Зеленський уже не вийде за рамки того шляху, яким йому запропонували йти, приставивши до скроні пістолет.
Зустріч Трампа й Путіна в Японії лише формально підтвердить курс США і Росії на реалізацію плана Помпео-Лаврова щодо Донбасу.
У Зеленського залишається мало часу для маневрів. А про вихід із ситуації, прийнятний для України, годі й говорити. США, Європа і Росія заганятимуть його у глухий кут відразу після того, як Зеленський сформує під себе Верховну Раду й уряд.
Мінські угоди були підписані Порошенком після вбивчого котла, організованого Путіним. Якщо Зеленський ризикне не виконувати прописане в цьому документі пункт за пунктом, Путін може влаштувати ще не один подібний котел - і тоді доведеться підписувати інші угоди на ще менш вигідних для України умовах.
Зеленський після формування Верховної Ради та уряду може зіграти на тому, що в Україні парламентсько-президентська республіка. Більшість Верховної Ради підтримає йому. Але якщо Медведчук стане першим віце-спікером, це суттєво послабить позиції Зеленського.
Виконання Мінських угод є убивчими для України. Припинення вогню чи повернення військовополонених проблем не розв'яже. І поки ми дійдемо до прописаного у документі українського кордону, треба буде провести вибори на Донбасі, фактично визнавши його автономію і можливість робити все, що заманеться, аж до того, що суперечитиме лінії Україні, особливо на міжнародній арені, амністувати вбивць українців і таке інше.
Російсько-троянський кінь Донбасу має виконати свою роль у плані Путіна щодо примушування Зеленського до миру. Капітуляція і в Африці капітуляція.
Анатолій Власюк, Журналіст та блогер Liga.net (ресурс Коломойського)
https://blog.liga.net/user/avlasyuk/article/33717