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 На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС. ФОТОрепортаж

На одному з полігонів Донеччини відбувся фінальний етап конкурсу на найкращий бойовий розрахунок ЗУ-23-2 Сил ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 01

У конкурсі брали участь військовослужбовці частин і підрозділів Сил ООС, які стали найкращими в попередніх відбіркових конкурсах, що відбулися в їхніх військових частинах, в оперативно-тактичних угрупованнях.

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 02
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 03
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 04

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На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 05
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 06
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 07
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 08

За умовами конкурсу учасники перевіряли себе в розгортанні та переході до бою розрахунку ЗУ-23-2 на час, в переведенні з похідного положення в бойове, виконання нормативу стрільби по наземних цілях - мішенях типу БТР і стрільбі по цілях типу "зависаючий вертоліт", а також виконанні стрільб по повітряних цілях на влучність.

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 09

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 10
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 11
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 12

Під час змагань судді основну увагу звертали насамперед на якість виконання стрільби, максимальну кількість влучень по повітряних цілях, а також як розрахунки ЗУ-23-2 виконують нормативи за встановлений час.

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 13
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 11

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На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 15
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 10
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 17

Нормативи конкурсу екіпажі виконували на своїх пристріляних ЗУ-23-2.

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 18
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 19

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132958
 
   
 Топ коментарі
 
Круто! Добре, що хоча б не з арбалетів........ На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС - Цензор.НЕТ 4598
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Тебя предали, кацап, жалуйся ботоксному карлику
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Эта техника скорее годится для партизанской войны .Но то что ВСУ тренируется регулярно это хорошо .
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Как средство ПВО - таки да, зушка устарела. Но в роли малокалиберной автопушки для легкой брони- самое то, шо доктор прописал.
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Господи!. Яка убогість!!!!!!!!!!!!!.А де ті.котрі демонстрував кривавий пластирь?.До речи,зветься оця "рогатка" - ЗУ-23.
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Так фуле ты сидишь? Доставай лазерный меч и вперед, покажи сепарам достижения науки и техники.
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Пам"ятаю, в 88-му році ЗУ-шки вважалися морально застарілими... Але добре, хоч так тренуються.
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Шо ж вы все такие умные, тельник не носите? и строем не ходите?
Если бы вы хоть раз видели, как ЗУ-23-2 "разбирает" кирпичный дом. А еще лучше что бы вы, на все это, смотрели из того самого дома, что ЗУшка "разбирает". Вот тогда и написали бы, насколько она морально устарела.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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