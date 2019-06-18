 З українським воїном Павлом Тихоновим, який загинув на Донбасі, попрощаються 20 червня в Кропивницькому. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Павло Борисович Тихонов, прапорщик, командир одного з підрозділів розвідки 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 17 червня у зоні Операції Об'єднаних Сил під час виконання бойового завдання.

Павло Тихонов із червня 2014-го року перебував у лавах 42-го ОМПБ. Брав участь у всіх важких боях підрозділу, восени 2017-го року зазнав на фронті контузії і перелом ноги, проходив лікування в Кіровоградському госпіталі для ветеранів війни.

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Поховання Героя відбудеться об 11.00 на Алеї почесних поховань Рівнянського кладовища Кропивницького.

У нього залишилися дружина, син і дочка, яка теж проходить службу в Збройних Силах України.