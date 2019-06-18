 Скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото з мотоциклістом і його транспортом опублікував "Київ оперативний".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та аркою Дружби народів у Києві.
И мы удивляемся что президент Украины...ЗЕ?)))
*****, собьют тебя или твоего ребёнка - будешь распределённый вес рассчитывать?.
Написано же русским по белому : ПЕШЕХОДНЫЙ.
получилась ситуация подобная той, когда взяв кусок известного фото, фейкомёты показали, что Порох якобы убегает от людей, хотя было всё наоборот..
ЗЫ и моц завели на руках, а не заехали на нём - будь ласка, будьте точны, если уж так строги и принципиальны.. как впрочем и я
Если кого-то случилось КАЧЕНИЕ - пусть катятся со своей тупостью.
«Его пример- другим наука»(С)
Отталкиваешься от земли ногами и едешь.
А мотор - это просто аксессуар, тюнинг, стилистическое оформление.
От сигаретного дыма в жару намного противнее, а все смалят где хотят.
Мотоцикл весит 200 кг - как два жлоба, которые закусывают на ночь палкой колбасы.
Там вообще по центру велодорожка, а народ по ней ходит как у себя дома.
не)учили). а насирательское отношение к экологии это судя по всему национальная традиция, пока конечно есть где скидывать.
Кстати, там есть спуск, так что зимой можно будет кататься на коньках и санках!