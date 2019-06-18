 Скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото з мотоциклістом і його транспортом опублікував "Київ оперативний".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та аркою Дружби народів у Києві.

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