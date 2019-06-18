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 Скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст. ФОТО

На новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві знову заїхав транспорт. Цього разу міцність конструкції вирішив перевірити водій мотоцикла Kawasaki.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото з мотоциклістом і його транспортом опублікував "Київ оперативний".

Скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та аркою Дружби народів у Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція встановила осіб і місце перебування дикунів, які заїхали на пішохідний міст у Києві, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132892
 
 
 Топ коментарі
 
Ждем на гусеничном тракторе.
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25% пороходибилов никак не могут успокоится и далее пробуют ломать мост
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И так будет продолжаться, пока, наконец, реально не накажут хотя бы одного .блана.
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Самое интересное где эти рядовые полицейские с зарплатой 13000 гр?
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Бо_Дибилдингом занимаются. Даже призы берут.
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Ніші люди,як якісь вибачте довбойоби.А тутешні коментарори,сміяться з московитів.
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Где там фейсбучный воин аваков ????? Почему в соцсетях не борется с нарушителями ????>>>>>
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Можно посадить в засаду отряд полицаев и делать неплохой бизнес на дебилах. Как только очередной чудак захочет попробовать мост на прочность, полицаи его хапают и выписывают штраф. Деньги потекут рекой.
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Огромное количество нарушений и без моста. Непаханое поле работы для полиции и наполнения бюджета. По мотоциклистам на спортбайках так особенно, они вообще не умеют не превышать скорость.
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Якщо "ніц ніззя", але як спробуєш, то вийде, та до того ж нічого з тобою не стається, хоч усім у пики плюнь... ?
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Господи...сколько дол..б нас окружает!?)))
И мы удивляемся что президент Украины...ЗЕ?)))
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Чванливый 8% перец, преисполненный надуманной исключительностью и элитарностью, кто он? Верно, цензоровский порохобот.
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давай каток асфальтовый чего уж там....
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ЗЫ хотя, будем справедливыми, этот моц, распределяя вес на колеса, нагружает мост не больше чем 80килограммовый человек..
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Ну так тротуар тоже выдерживает распределённый вес, нехай любой ублюдок на кавасуке по тротуарам гасает?
*****, собьют тебя или твоего ребёнка - будешь распределённый вес рассчитывать?.
Написано же русским по белому : ПЕШЕХОДНЫЙ.
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пешеходный так пешеходный.. не нужно так "на говно исходить" - перед моим комментом, на который вы отреагировали, есть другой, мой, который кто-то удалил (это хорошо видно), где я тоже возмущён жлобством мажоров и "обкладывал эпитетами" тех, кто к этому безобразию привел, а именно - пещерное правосудие благосклонное к мафии..
получилась ситуация подобная той, когда взяв кусок известного фото, фейкомёты показали, что Порох якобы убегает от людей, хотя было всё наоборот..
ЗЫ и моц завели на руках, а не заехали на нём - будь ласка, будьте точны, если уж так строги и принципиальны.. как впрочем и я
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В Одессе через "тёщин мост"постоянно кто то проезжал.Пришлось поставить столбики перед входом на мост со стороны Воронцовского дворца.Прекратилась езда.Но иногда мото всё же замечают Кстати о Дружбе народов.В Закавказье ещё при СССР был анекдот:"Что такое дружба народов?Это когда грузинский народ,рука об руку идёт бить армянский народ".Так то похоже понятие Дружба народов как было в СССР уже пережило само себя и умерло.Пора бы и в Киеве дать этому оценку.
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Тут один зе-полудурок в підрахуюванні на пальцях заплутався, обізвавши 23% Порошенківців основою хамовитості в державі.Поспішаю вас поздоровити спів- громадяни,бо Україна виявляється єдиною у Світі країною з 73% культурних громадян!
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Можеш пишатись - вас усього 8%, то культурних 92%.
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Треба на мосту ставити Віталіка... дехто дуже напрошується
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Фейк. Прийдите на мост и сравните фото, журналиста расстеляйте дибила
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Дебилов хватит надолго, пока не установят физическую преграду наподобие турникета.
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Надо камеру поставить, охранника и кнопку, что бы в нужный момент охрана нажимала кнопку и стекла открывались как окно...
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А вы, девушка, понимаете толк в развлечениях!)))
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Для лучшего эффекта нужно, чтобы сверху спскалась петля и захлестывалась на шее водителя.
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Мост пешеходный. Он не знает что значит "пешеходный"? Тогда надо у него права отобрать, оштрафовать и снова на учебу
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Дебилам этот мост нравица что то их туда тянет... Другий пішов: скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст - Цензор.НЕТ 7672
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Этот мост закрыть нужно от греха подальше вчера по нему прошёлся , идёшь по нему как по канатному мосту он весь раскачивается
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Чтобы мост не качался под ногами, надо закусывать.
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Если ты не был на этом мосту не лезь со своими комментариями , а на мосту реально ощущается качение
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Я на мосту был, и не раз, народу было прилично, и всё нормально.
Если кого-то случилось КАЧЕНИЕ - пусть катятся со своей тупостью.
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Скинуть паскуду с моста, а следом его КАВАСАКУ, прямо на голову.
«Его пример- другим наука»(С)
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Нормальный судья мог бы расценить данное происшествие как теракт с покушением на жизнь людей и впаять террористу 15 лет тюрьмы .
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З нормальные деньги тот же судья признает мот велосипедом с педалями.
Отталкиваешься от земли ногами и едешь.
А мотор - это просто аксессуар, тюнинг, стилистическое оформление.
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Если эти идиоты выезжают на пешеходный мост, это означает, они знают наверняка, что за это им никто, никогда и ничего не сделает, потому как они есть хозяева жизни.
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Ну выехал - и что ? Все прямо задохнулись от выхлопов и оглохли от шума.
От сигаретного дыма в жару намного противнее, а все смалят где хотят.
Мотоцикл весит 200 кг - как два жлоба, которые закусывают на ночь палкой колбасы.
Там вообще по центру велодорожка, а народ по ней ходит как у себя дома.
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по-правильному есть штрафы за заезд в пешеходную зону \ парковку а-ля быдло купило авто \ ограничение количества транспорта в городе \четные нечетные дни = четный нечетный номер\. кое-где штрафы не фиксированные, а + проценты от годового дохода, если доход слишком маленький - вызывает интерес налоговой и т.д. куча вариантов на самом деле, если конечно действительно хотели что-то решить. а так быдла много (конечно меньше, чем у кацапов, менталитет не тот в большинстве, но хватает, так как выросло поколение на которое родители забили в смысле воспитания, а те по инерции и своих детей так же (не)учили). а насирательское отношение к экологии это судя по всему национальная традиция, пока конечно есть где скидывать.
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Я смотрю, это становится мейнстримом. Ждем на камазе
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Все правильно, мост нужно протестировать! Другий пішов: скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст - Цензор.НЕТ 3842
Кстати, там есть спуск, так что зимой можно будет кататься на коньках и санках! Другий пішов: скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст - Цензор.НЕТ 3842
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Цензор.НЕТФотоКиївські новиниСкляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст. ФОТО
 
 
 
 
 
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