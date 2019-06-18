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 Україна і Франція планують спільно виготовляти патрульні катери для прикордонників. ФОТО

Україна і Франція можуть запустити спільне виробництво легких патрульних катерів, які будуть використовувати українські прикордонники для моніторингу кордону і спеціальних операцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така ініціатива обговорювалася на зустрічі глави українського МВС Арсена Авакова з міністром фінансів Франції Бруно ле Мером.

"З міністром фінансів Франції Брюно ле Мером обговорили питання спільного виробництва в Україні патрульних катерів для наших прикордонників", - написав у твітері Аваков.

Глава МВС зазначив, що зараз в Україні відсутнє виробництво алюмінієвих кораблів.

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"Легкі і маневрені, ці катери будуть використовуватися прикордонниками для моніторингу кордону і проведення спецоперацій", - підкреслив Аваков.

Україна і Франція планують спільно виготовляти патрульні катери для прикордонників 01Україна і Франція планують спільно виготовляти патрульні катери для прикордонників 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132861
 
   
 Топ коментарі
 
ну ты больное.....Сцуко из за твоего соевого 24 в плену и ранены..мразина ты......
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Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников - Цензор.НЕТ 8624
... из алюминия) ... берите пример с пециной ленинской кузни как из говна конфеты делать))
берешь ксок говна и легким движением руки оно превращается. превращается ... в корабль для спецопераций ВМСУ)
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Вот на ЛенКузне из старого сейнера сделали за 80 миллионов "супер софременный разведывательный корабль"...Вот казус, проверка о растратах должна была проверить...а ЭТА посудина вдруг сгорела! как и 5 складов за 5 лет.........
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Что б было, что кацапам захватить, когда президент зеленский пошлет их в турне через керченский пролив? Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников - Цензор.НЕТ 2048
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ну ты больное.....***** из за твоего соевого 24 в плену и ранены..мразина ты......
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Он тролль - неужели вы до сих пор не поняли? Отыгрывает гипертрофированного порохобота...часто на столько похоже, что не слишком сообразительные порохоботы лайкают..
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Так у нас своїх заводів повно які можуть виробляти катери, навіщо знову купляти у французів. Вже з гелікоптерами зробили дурню, купили непотріб.
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в смысле? его команда уже начала подготавливать общественное мнение, что Азовское море полностью принадлежит кацапам.
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Он не Порошенко и отдавать незаконные приказы не стрелять и сдаваться в плен оккупантам не не будет.
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как же это Офшоренко переживёт со Свинарчуком и Кононенко. Что теперь не будут хрень Гюрзу покупать?! Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников - Цензор.НЕТ 888
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И что тот катер сделает ? Разве что против браконьеров.
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порошенко когда отправил через пролив катера- те много сделали?
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у ВСУ много чего есть. есть ракеты которыми нельзя стрелять. есть авиация,которую нельзя применять. есть катера которыми нельзя сопротивляться..а так круто..много чего есть...просто "шоб було"
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Скорее для браконьеров. Мусора сами будут контрабас переправлять на них.
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А толку от них, мало того что алюминиевые а значит защиты от пуль никакой нет, так еще и Нептун на такой не поставить.
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... из алюминия) ... берите пример с пециной ленинской кузни как из говна конфеты делать))
берешь ксок говна и легким движением руки оно превращается. превращается ... в корабль для спецопераций ВМСУ)
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Вот на ЛенКузне из старого сейнера сделали за 80 миллионов "супер софременный разведывательный корабль"...Вот казус, проверка о растратах должна была проверить...а ЭТА посудина вдруг сгорела! как и 5 складов за 5 лет.........
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Да пожар но этой лоханке действительно подозрительный.
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Жаль только сабаков туда грязные лапы протянул..Не можно чистые дела делать с такими руками...
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можливо будуть збирати,але локалізація буде пару відсотків,росіяни знищили алюмінієву промисловість в Україні.
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нашли кормушку - опять на откатах жить хотят - зЕсвинарчуки
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Алюмінєві катери, а наступними будуть паперові літаки....
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Що то за дурна логіка? Дюралеві човни та катери ще при совку виготовляли. А літаки з чого по-вашому роблять?
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у ЗЕбанатов методичка во всех случаях вспоминать петра
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниУкраїна і Франція планують спільно виготовляти патрульні катери для прикордонників. ФОТО
 
 
 
 
 
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