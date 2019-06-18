 Україна і Франція планують спільно виготовляти патрульні катери для прикордонників. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така ініціатива обговорювалася на зустрічі глави українського МВС Арсена Авакова з міністром фінансів Франції Бруно ле Мером.

"З міністром фінансів Франції Брюно ле Мером обговорили питання спільного виробництва в Україні патрульних катерів для наших прикордонників", - написав у твітері Аваков.

Глава МВС зазначив, що зараз в Україні відсутнє виробництво алюмінієвих кораблів.

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"Легкі і маневрені, ці катери будуть використовуватися прикордонниками для моніторингу кордону і проведення спецоперацій", - підкреслив Аваков.