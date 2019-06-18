 Поліція викрила двох іноземців, які намагалися провезти 25 кг героїну в Євросоюз. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі в ході проведення спеціальних заходів у Києві працівники Департаменту із боротьби з наркозлочинністю затримали двох іноземних громадян. В ході огляду автомобіля, в сховках, було виявлено близько 25 кг героїну", - написав він.
За словами Аброськіна, вилучений героїн мав потрапити на наркоринок Євросоюзу.
А мак у нас аж бегом растёт.
с которого мыша чихает харашо
С другой стороны увеличился наркотрафик (через оккупированные территории ) из россии (параши). Героин идет из Афганистана и Узбекистана под контролем ФСБ россии, при полном покровительстве президента россии карлика-педофила путина, который давно "тесно" работает с Гафуром Рахимовым, главарем узбекской мафии и крупнейшим в мире торговцем героином.
Так шо кол-во подобных задержаний будет увеличиваться.
Ріжуть маковиня...