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Все про:наркотики (775) Євросоюз (2511) Аброськін (413)

 Поліція викрила двох іноземців, які намагалися провезти 25 кг героїну в Євросоюз. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двоє іноземних громадян сховали в автомобілі 25 кг героїну, щоб непомітно переправити наркотик на територію Європейського Союзу.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО Києва наркотики на понад 40 тис. грн, - поліція. ФОТОрепортаж

"Сьогодні вночі в ході проведення спеціальних заходів у Києві працівники Департаменту із боротьби з наркозлочинністю затримали двох іноземних громадян. В ході огляду автомобіля, в сховках, було виявлено близько 25 кг героїну", - написав він.

За словами Аброськіна, вилучений героїн мав потрапити на наркоринок Євросоюзу.Поліція викрила двох іноземців, які намагалися провезти 25 кг героїну в Євросоюз 01
Поліція викрила двох іноземців, які намагалися провезти 25 кг героїну в Євросоюз 02
Поліція викрила двох іноземців, які намагалися провезти 25 кг героїну в Євросоюз 03

Поліція викрила двох іноземців, які намагалися провезти 25 кг героїну в Євросоюз 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132796
 
 
 Топ коментарі
 
Я не вижу логики, на прошлой неделе поймали тех, которые везли в расею. Познакомьте их наконец-то и они будут просто меняться. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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А нельзя ли ловить на ввозе в Украину? Или у нас уже коку выращивают?
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Его из мака делают.
А мак у нас аж бегом растёт.
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Герыч это фуу,это смерть ,давайте легализуем траву и будем курякать потихоньку ,не отправляя себя на тот свет !
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А после травы некоторых начинает на герыч тянуть... Самоконтроль снижается.
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Просто они не знали, что наш новопредставленный на кокаине сидит, то который клован Поліція викрила двох іноземців, які намагалися провезти 25 кг героїну в Євросоюз - Цензор.НЕТ 4666
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"Тут очердна шутка про Зе", а на шо ж еще они способны
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Я не вижу логики, на прошлой неделе поймали тех, которые везли в расею. Познакомьте их наконец-то и они будут просто меняться. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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А нельзя ли ловить на ввозе в Украину? Или у нас уже коку выращивают?
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Его из мака делают.
А мак у нас аж бегом растёт.
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для мыши получен волшебный порошок,
с которого мыша чихает харашо Поліція викрила двох іноземців, які намагалися провезти 25 кг героїну в Євросоюз - Цензор.НЕТ 5573
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В результате строительства стены между США и Мексикой, усиления мер по борьбе с наркотрафиком из Мексики в США, выявления туннелей и перекрытия традиционных каналов поставки наркотиков (кокаин, героин, марихуанна), наркокартели активно "прокладывают" новые маршруты в том числе через Украину.
С другой стороны увеличился наркотрафик (через оккупированные территории ) из россии (параши). Героин идет из Афганистана и Узбекистана под контролем ФСБ россии, при полном покровительстве президента россии карлика-педофила путина, который давно "тесно" работает с Гафуром Рахимовым, главарем узбекской мафии и крупнейшим в мире торговцем героином.
Так шо кол-во подобных задержаний будет увеличиваться.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліція викрила двох іноземців, які намагалися провезти 25 кг героїну в Євросоюз. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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