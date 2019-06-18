 Поліція викрила двох іноземців, які намагалися провезти 25 кг героїну в Євросоюз. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО Києва наркотики на понад 40 тис. грн, - поліція. ФОТОрепортаж

"Сьогодні вночі в ході проведення спеціальних заходів у Києві працівники Департаменту із боротьби з наркозлочинністю затримали двох іноземних громадян. В ході огляду автомобіля, в сховках, було виявлено близько 25 кг героїну", - написав він.

За словами Аброськіна, вилучений героїн мав потрапити на наркоринок Євросоюзу.



