 Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти. ФОТОрепортаж

Прес-служба президента опублікувала фоторепортаж про цю подію, інформує Цензор.НЕТ.
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Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа. ФОТО
Польський президент Дуда привітав Зеленського і запросив із офіційним візитом до Варшави
Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня"
Посол Франції Дюмон і євродепутат Хармс приїхали в штаб Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Порошенко сьогодні їде з робочим візитом до Франції
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И что тут яркого? Клоун он и в Африке клрун...и в Париже клоун...
+4
Шорты йопта где??
+3
Вы бы сняли пинжачок, гражданин фигляричок.
Не нравится мне этот жабоед ...
Не может нормальный человек жить со старухой .
Вот Галкинд или Филимон - это что , нормальные люди ???