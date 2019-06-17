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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (1724) Франція (736) Макрон Емманюель (248)

 Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти. ФОТОрепортаж

17 червня відбувся офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Французької Республіки.

Прес-служба президента опублікувала фоторепортаж про цю подію, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 01
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 02
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 03

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Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 04
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 05
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 06
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 07

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Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 08
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 09
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 10

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Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 11
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 12
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 13

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Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132747
 
 
 Топ коментарі
 
И что тут яркого? Клоун он и в Африке клрун...и в Париже клоун...
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Вы бы сняли пинжачок, гражданин фигляричок.
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И что тут яркого? Клоун он и в Африке клрун...и в Париже клоун...
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Ну вы же видите. Вся риторика сейчас построена как на сцЄнє...
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Вы бы сняли пинжачок, гражданин фигляричок.
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Штаны модные, а это по протоколу, да нить с ним с протоколом, посадки где, зелёный, а???
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а это, что за филипп нуаре с ним прохаживается, почему не сам макрон?
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Ему срочно надо портного - как у ***** штанины на три рпзмера длинее чем надо - может по этому он любит шорты, но круче шортов стринги, он в них был бы неотразим
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Не трызди, Зе выглядит прекрасно, в отличии от толстого и вечно мятого, как охламон, Кондитера.
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ПЕсики скавчать щоб Зеленський кинув їм шмат шаурми. У петруся на голодному пайку
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Порохососы, это не Петя с рожей алкаша в пиджаке из сэконда, заправленном в семейные трусы. За Зе не стыдно!
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ты прав и все согласятся - конечно нет, тут какой малый ****** лыбу давит.
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Все его похлопывают по плечу. Как ребенка. Это жест превосходства. Заметил что "западные партнеры" часто этим грешат. Имхо это просто бестактно.
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Прикольно было бы - в стрингах, а в одной руке шаурма в другой сасиська от хотдога и он ее облизывает )))))))
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Микрон Вохе лапу жмёт , а сам смотрит в сторону ...
Не нравится мне этот жабоед ...
Не может нормальный человек жить со старухой .
Вот Галкинд или Филимон - это что , нормальные люди ???
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниОфіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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