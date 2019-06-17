 Українська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку НОК, українська шаблістка Ольга Харлан перемогла в напруженому фіналі француженку Манон Брюне 15:12.

Зазначається, що це шосте особисте золото чемпіонату Європи спортсменки.

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