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Все про:Європа (348) НОК (31) чемпіонат (128) Харлан Ольга (2)

 Українська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК. ФОТО

У німецькому Дюссельдорфі 17-22 червня відбувається чемпіонат Європи з фехтування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку НОК, українська шаблістка Ольга Харлан перемогла в напруженому фіналі француженку Манон Брюне 15:12.

Зазначається, що це шосте особисте золото чемпіонату Європи спортсменки.

Українська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК 01

Українська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132746
 
   
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Ользi вiтання з перемогою. Украинская саблистка Харлан выиграла чемпионат Европы, - НОК - Цензор.НЕТ 1618
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Блискуча спортсменка - і ще й гаряча сексапільна дівчинка 😍😍😍
Вітання, Олю! Ти супер!
Приємний пост: Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась в пикантной фотосессии

Олимпийская чемпионка по фехтованию, 27-летняя Ольга Харлан попозировала в откровенной фотосессии для мужского журнала. Одна из самых титулованных спортсменок Украины попала на обложку мужского глянца XXL. В откровенной фотосессии Харлан снялась без привычной маски и сабли и вообще с минимумом одежды на теле Українська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК - Цензор.НЕТ 6954

Українська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК - Цензор.НЕТ 4840
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраїнська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК. ФОТО
 
 
 
 
 
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