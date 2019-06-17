 Назви Kiev і Lvov поміняли на Kyiv і Lviv у Національному аеропорту "Мінськ". ФОТО

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода, на табло Національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України зараз позначена як Kyiv, а Львів - Lviv.
У відділі зі зв'язків із засобами масової інформації Національного аеропорту "Мінськ" виданню раніше говорили, що всі зміни в транслітерації назв міст і країн в аеропорту на табло виводяться після того, як установа проінформує Міністерство закордонних справ Білорусі.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.
Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.
Це потрібно рюсськім показати
Так выглядел украинский паспорт 100 лет назад. Надписи на украинском, французском и немецком. Эти паспорта признавали европейские страны и США. Но потом пришли российские оккупанты, коммунизм, террор, репрессии, Голодомор и многое другое зло. Никогда мы не будем братьями
А то бы слали подальше)
А то шо называли(ют) так как города наши города называют завоеватели, так кто нам доктор то? Грушевский может быть?