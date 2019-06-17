 Назви Kiev і Lvov поміняли на Kyiv і Lviv у Національному аеропорту "Мінськ". ФОТО

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода, на табло Національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України зараз позначена як Kyiv, а Львів - Lviv.

У відділі зі зв'язків із засобами масової інформації Національного аеропорту "Мінськ" виданню раніше говорили, що всі зміни в транслітерації назв міст і країн в аеропорту на табло виводяться після того, як установа проінформує Міністерство закордонних справ Білорусі.

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Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

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