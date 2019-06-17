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 Назви Kiev і Lvov поміняли на Kyiv і Lviv у Національному аеропорту "Мінськ". ФОТО

Білорусь приєдналася до організованої українською владою кампанії #KyivNotKiev.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода, на табло Національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України зараз позначена як Kyiv, а Львів - Lviv.

У відділі зі зв'язків із засобами масової інформації Національного аеропорту "Мінськ" виданню раніше говорили, що всі зміни в транслітерації назв міст і країн в аеропорту на табло виводяться після того, як установа проінформує Міністерство закордонних справ Білорусі.

Дивіться також: В аеропорту Таллінна змінили написання Київ на Kyiv. Гельсінкі на підході. ФОТО

Назви Kiev і Lvov поміняли на Kyiv і Lviv у Національному аеропорту Мінськ 01

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В аеропортах Бельгії змінили написання Kiev на Kyiv, - посольство України. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132715
 
   
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 13 июн.

Так выглядел украинский паспорт 100 лет назад. Надписи на украинском, французском и немецком. Эти паспорта признавали европейские страны и США. Но потом пришли российские оккупанты, коммунизм, террор, репрессии, Голодомор и многое другое зло. Никогда мы не будем братьями
Названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту "Минск" - Цензор.НЕТ 4522
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Це потрібно рюсськім показати Названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту "Минск" - Цензор.НЕТ 2568
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А кацапов "бомбит" всё больше и больше
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По логике должен быть Менск, а не Минск.. что скажите, литвины..?
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На русском или белорусском, или нам обоих?
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Природньо. У білоруській мові, а зокрема в мінських говірках, "ять" майже повсюдно перейшов в "е": пѣснь - песьня (пор. укр. пісня), Мѣньскъ - Менск (пор. укр. Мінськ). "Мінск" є російською вимовою польської назви міста (Mińsk), яка з'явилася під впливом назви польского міста Mińsk (Mazowiecki). Білоруська мова має перехід "ятя" в "і", "ы" тощо тільки в поліських говірках, перехідних до українських.
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Лише в москалів зостануться русифіковані назви наших міст.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 13 июн.

Так выглядел украинский паспорт 100 лет назад. Надписи на украинском, французском и немецком. Эти паспорта признавали европейские страны и США. Но потом пришли российские оккупанты, коммунизм, террор, репрессии, Голодомор и многое другое зло. Никогда мы не будем братьями
Названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту "Минск" - Цензор.НЕТ 4522
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Хорошо что у нас не вот так..

А то бы слали подальше)
А то шо называли(ют) так как города наши города называют завоеватели, так кто нам доктор то? Грушевский может быть?
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Саме ТАК...бо отримаємо ще один горад русскіх маряков. І ще має бути Севастопіль (Бориспіль, Тернопіль).
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В американской вики по прежнему отдается предпочтение варианту Kiev, а Kyiv проходит как запасной.
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Буквально на днях какое-то (не помню точного названия) специальное федеральное ведомство США по географическим названиям приняло решение насчет Kyiv, так что скоро все это поменяют, никуда не денутся. Что примечательно, многие страны придерживаются англоязычных географических наименований, определенных нормативными актами именно США.
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Федеральное ведомство США не указ для википедии. Там важнее распространенность такого названия в англоязычной прессе, узнаваемость среди населения. Уже были многократные попытки переименовать статью, но все они заканчивались неудачей.
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Будет и распространённость, будет и указ. Караван идёт.
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Интересно, английское написание поменяли, а белорусское написание менять надо или нет, Кіеў на что-то другое?
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Правильно Киев - как в древних летописях написано, как Нестор писал, а Київ это новодел.
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Цензор.НЕТФотоЗа кордономНазви Kiev і Lvov поміняли на Kyiv і Lviv у Національному аеропорту "Мінськ". ФОТО
 
 
 
 
 
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