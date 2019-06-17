 Ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який в Україну було імпортовано побутових товарів на 40 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва було встановлено ​​групу киян і жителів Ужгорода, які надавали власникам роздрібних торгових мереж, що здійснюють торгівлю меблями, освітлювальними приладами та іншими товарами, послуги з мінімізації сплати митних платежів при імпорті товарів за заниженою митною вартістю.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних підприємств, в т.ч. нерезидентів. На замовлення "клієнтів" (вигодонабувачів) фігуранти укладали між підконтрольними компаніями-імпортерами і нерезидентами договори про імпорт певних видів товарів. При цьому від імені нерезидентів виготовлялися підроблені пакети документів (інвойси, контракти, CMR та ін.), до яких вносилися недостовірні відомості про вартість, кількість і асортимент імпортованих ТМЦ. Згадані документи використовувалися при митному оформленні товарів за заниженою митною вартістю.

Дивіться також: 20 тонн свіжомороженої риби, імпортованої в Україну через фіктивну компанію, вилучили в Києві. ФОТОрепортаж

Надалі ввезена за заниженою митною вартістю продукція передавалася вигодонабувачам - власникам роздрібних торгових мереж і фізичним особам, які здійснюють торгівлю меблями, освітлювальними приладами за готівкові кошти без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

При цьому за рахунок сформованого імпортного податкового кредиту підприємства-імпортери формували податкові зобов'язання щодо ПДВ для підприємств транзитно-конвертаційних груп і СГД реального сектора економіки.

Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, які входили до складу центру мінімізації митних платежів, становить понад 40 млн гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, складських і житлових приміщеннях Києва та Ужгорода, які використовувалися фігурантами, вилучено реєстраційні документи та печатки підконтрольних підприємств, а також чорнові записи, бухгалтерські та банківські документи, що підтверджують незаконну діяльність.





Триває слідство.