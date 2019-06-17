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Все про:Київ (6169) податкова міліція (1257) риба (86) ДФС (2248)

 20 тонн свіжомороженої риби, імпортованої в Україну через фіктивну компанію, вилучили в Києві. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва спільно з працівниками Київської міської митниці ДФС вилучили з незаконного обігу велику партію свіжомороженої риби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 КК України встановлена ​​одна з компаній, нещодавно зареєстрована на території столиці, яка в 2019 році сформувала податковий кредит для низки транзитних підприємств.

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В ході досудового розслідування були допитані директор і засновник компанії-фігуранта, яка повідомила, що не має жодного стосунку до зазначеного підприємства, статутний фонд не формувала, будь-яких контрактів з нерезидентами не укладала, а компанію зареєструвала за грошову винагороду, не маючи на меті ведення фінансово-господарської діяльності.

Разом з тим зазначеним підприємством подано в Київську міську митницю ДФС попередню митну декларацію на імпорт в Україну партії свіжомороженої риби в митному режимі "імпорт". Зазначену продукцію доставили на територію митниці і перемістили на митний склад.

За фактом порушення митних правил, відповідальність за які передбачена ст. 483 Митного кодексу України, працівниками Київської міської митниці ДФС складено відповідний протокол.

Надалі в м.Києві проведено санкціонований обшук зазначеного складського приміщення, за результатами якого вилучено 20 тонн свіжомороженої риби загальною вартістю близько 1,4 млн грн.

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20 тонн свіжомороженої риби, імпортованої в Україну через фіктивну компанію, вилучили в Києві 01
20 тонн свіжомороженої риби, імпортованої в Україну через фіктивну компанію, вилучили в Києві 02
20 тонн свіжомороженої риби, імпортованої в Україну через фіктивну компанію, вилучили в Києві 03

На вилучені ТМЦ накладено арешт, розслідування кримінального провадження триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132708
 
 
 Топ коментарі
 
тю ,риба якась...люди он як бізнес роблять...і ніхто й не побачив підміни

20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве - Цензор.НЕТ 4353
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я думаю что рыба хорошая...просто контрабандная...проверить её качество и всю развести военным на фронт и военским частям! и притом немедленно скоты чтобы пока будете там судиться. разбираться а рьы ба испортиться! знаю я вас барыг как вы конфискат деребаните по своим магазинам и киоскам...за счёт чего и жируют таможня и погранци. виллы. джипы.... у одних отбирают всё и продают дальше! это касается любого конфиската же...от оружия.наркотиков и так промтоваров! тут же не секрет. вся такая инфа по телевизору от раследований журналистов. кишит такими раследованиями...ну а в доказательство их раследований. житиё бытиё всех этих служащих и их деток мажоров...всё так просто....((
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На березі Азова протухає купа бичків, а пракляті спікулянти привозять датьську морожену сільодку!! Доколє?!
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Отдать у зоопарк моржам покушать а шо останется затусовать барыгам в шоколадный цех .. 20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве - Цензор.НЕТ 7763
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Если рыба нормального качества , то лучше продать за символическую цену людям . Я б так сделал .
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Нет механизма такой продажи, возможно есть способ передать ВСУ или в детские дома, но только после проверки, все таки лето+ рыба....
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" возможно есть способ передать ВСУ или в детские дома "

Вполне годится .
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ага, в дєцкійє дома!!! Там дєті с ізлішнім вєсом - закормілі конфіскантамі!
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Гешефт не удался. Кто-то опустился на одну позицию.
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ой, 20 тонн сільоткі - какая там позіція? це для баби Соні з одеського ринка одна позіція
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в рашке залежи продуктов уже превосходят залежи полезных ископаемых ))
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Итак, кто раньше крышевал это?
Мы, конечно, не узнаем 20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве - Цензор.НЕТ 2770
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Руководство СБУ поменяли. Очередной результат.
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А до чого тут СБУ, хіба що Баканов рибак.
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Крыши СБУшной нет. Контрабанда вся под СБУ была.
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тю ,риба якась...люди он як бізнес роблять...і ніхто й не побачив підміни

20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве - Цензор.НЕТ 4353
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в рашке уже ТАКИЕ бомжатники что и без взрыва ат. станций появляются благодаря путену.
- рузький мир! ипона мама ...
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я думаю что рыба хорошая...просто контрабандная...проверить её качество и всю развести военным на фронт и военским частям! и притом немедленно скоты чтобы пока будете там судиться. разбираться а рьы ба испортиться! знаю я вас барыг как вы конфискат деребаните по своим магазинам и киоскам...за счёт чего и жируют таможня и погранци. виллы. джипы.... у одних отбирают всё и продают дальше! это касается любого конфиската же...от оружия.наркотиков и так промтоваров! тут же не секрет. вся такая инфа по телевизору от раследований журналистов. кишит такими раследованиями...ну а в доказательство их раследований. житиё бытиё всех этих служащих и их деток мажоров...всё так просто....((
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ну ти ох... абнаглєл! це шоп митарі свой прокорм воєнним віддали?!?!?!?!
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хіба шо через госзакупки по десятикратній ціні
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ага блин...там и сигареты каждый день отбирают...и кто скажет куда всё девается....??? та дальше продаётся уже чиновниками....
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Сигареты контрафакт, их на переработку отправляют на табачки.
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дадада...не будь ребёнком наивным...хотя может ты таковым и есть!конечно отправляют если конфискация было доступна многим! а если гдето в лесу и так далее...всё везётся по каналам своим збыта. а для отчётности половину здадут а половину розпродадут по лавкам...или другим контробандистам можливо...а потом тех снова здадут и отбирут товар...хахахаха.как показывали давно в новостях до военных событий всех по телевизору.конфискат у людей оружия и добровольная здача оружия когда. сотнями отбирают и люди здают! всё что гавно и ли переделвнное. ржавое и обрезы сраные везут под акт в печь кидают. а разныеновенькие ружья и другое что можно продать продавали и себе оставляли...ну какой тут секрет...))
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Потроховские воры продолжают грабить бизнесменов.
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Вместе с тем указанным предприятием подано в Киевскую городскую таможню ГФС предварительную таможенную декларацию на импорт в Украину партии свежемороженой рыбы в таможенном режиме "импорт". Указанную продукцию доставили на территорию таможни и переместили на таможенный склад.Источник: https://censor.net.ua/p3132708

...Митний кодекс України
Стаття 483. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/mitnij_kodeks_ukraini/483.htm
В ЧЕМ НАРУШЕНИЕ?
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На березі Азова протухає купа бичків, а пракляті спікулянти привозять датьську морожену сільодку!! Доколє?!
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якщо вона без паразитів, кидайте її на продаж - люди будуть вдячні
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... разваливаются порошенко-гройсмановские схемы обхода безналоговой деятельности...
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А шо сделали с изъятой рыбой? Подавили бульдозером?
Изъяли - хорошо, все сфотографировали, оформили... и киньте эту рыбу на рынок! Дешевле по цене, чем у местных барыг! И народ вам спасибо скажет, и в государственную казну лишняя копейка капнет.
Меня таки интересует судьба замороженной рыбы, куда ее дели?
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Ну і що тепер буде з рибою? Надіюсь,тракторами давити не будуть,як в їбону#ій кацапії?
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Цензор.НЕТФотоСуспільство20 тонн свіжомороженої риби, імпортованої в Україну через фіктивну компанію, вилучили в Києві. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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