 20 тонн свіжомороженої риби, імпортованої в Україну через фіктивну компанію, вилучили в Києві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.
В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 КК України встановлена одна з компаній, нещодавно зареєстрована на території столиці, яка в 2019 році сформувала податковий кредит для низки транзитних підприємств.
В ході досудового розслідування були допитані директор і засновник компанії-фігуранта, яка повідомила, що не має жодного стосунку до зазначеного підприємства, статутний фонд не формувала, будь-яких контрактів з нерезидентами не укладала, а компанію зареєструвала за грошову винагороду, не маючи на меті ведення фінансово-господарської діяльності.
Разом з тим зазначеним підприємством подано в Київську міську митницю ДФС попередню митну декларацію на імпорт в Україну партії свіжомороженої риби в митному режимі "імпорт". Зазначену продукцію доставили на територію митниці і перемістили на митний склад.
За фактом порушення митних правил, відповідальність за які передбачена ст. 483 Митного кодексу України, працівниками Київської міської митниці ДФС складено відповідний протокол.
Надалі в м.Києві проведено санкціонований обшук зазначеного складського приміщення, за результатами якого вилучено 20 тонн свіжомороженої риби загальною вартістю близько 1,4 млн грн.
На вилучені ТМЦ накладено арешт, розслідування кримінального провадження триває.
Вполне годится .
Мы, конечно, не узнаем
- рузький мир! ипона мама ...
...Митний кодекс України
Стаття 483. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/mitnij_kodeks_ukraini/483.htm
В ЧЕМ НАРУШЕНИЕ?
Изъяли - хорошо, все сфотографировали, оформили... и киньте эту рыбу на рынок! Дешевле по цене, чем у местных барыг! И народ вам спасибо скажет, и в государственную казну лишняя копейка капнет.
Меня таки интересует судьба замороженной рыбы, куда ее дели?