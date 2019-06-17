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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Литва (436) Донбас (12143) операція Об'єднаних сил (1283)

 Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Представницька делегація на чолі з канцлером Міністерства оборони краю Литовської Республіки пані Дайвою Бєлєцкієнє відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

Так, під час візиту литовські чиновники побували в Селідовому, Кураховому та Авдіївці.

Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 01

Іноземні гості ознайомилися з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовослужбовцям.

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Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 02

Після завершення візиту представники литовської та української сторін обговорили питання, які викликають взаємний інтерес, і обмінялися думками щодо окремих аспектів подальшого розширення сфери співпраці.

Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 03
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 04
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 05
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 06
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 07
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 08
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 09
Фото: пресцентр ОС

Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132707
 
 
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Делегация Литвы посетила фронт.
Зеленский поплескался в фонтане.
Так и живем...
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Рашка кипятком ссыт )) По ее бывшим территориями чужаки-враги шастают )) Поделом тебе тварь ,кровожадная.
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Когда уже делегации из дружественных стран будут приезжать к нам на более приятные мероприятия? К примеру если на дамбас поедут то на сафари на русню.
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Люди на фото - окорочка...Жаль.Идет вырождение нации. Из-за корма. Который бандиты нам уже больше двадцати лет прут,наживаясь.
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Ха-ха-ха! Они в касках и брониках! Чё не ржете, порохососы? Вас этот факт почему-то сильно рассмешил, когда также был прикинут президент, в момент посещения Счастья.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниДелегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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