 Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО Києва наркотики на понад 40 тис. грн, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в м.Києві.

Отримавши оперативну інформацію про спробу пронести на територію СІЗО наркотики, працівники управління протидії наркозлочинності почали проводити оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування правопорушення.

Правоохоронці встановили, що 45-річний фельдшер планує внести в спецзаклад заборонені речовини, щоб у подальшому продати в’язням. Зловмисника поліцейські затримали на вході в приміщення.

Під час поверхневого огляду у футлярі від його окулярів і в пачці сигарет працівники поліції виявили чотири пакети з марихуаною і 20 згортків з метадоном. За цінами "чорного" ринку, вартість вилученого становить понад 40 тис. гривень.

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За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.