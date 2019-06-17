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 Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО Києва наркотики на понад 40 тис. грн, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві оперативники затримали фельдшера, який намагався пронести на територію слідчого ізолятора наркотики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в м.Києві.

Отримавши оперативну інформацію про спробу пронести на територію СІЗО наркотики, працівники управління протидії наркозлочинності почали проводити оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування правопорушення.

Правоохоронці встановили, що 45-річний фельдшер планує внести в спецзаклад заборонені речовини, щоб у подальшому продати в’язням. Зловмисника поліцейські затримали на вході в приміщення.

Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО Києва наркотики на понад 40 тис. грн, - поліція 01

Під час поверхневого огляду у футлярі від його окулярів і в пачці сигарет працівники поліції виявили чотири пакети з марихуаною і 20 згортків з метадоном. За цінами "чорного" ринку, вартість вилученого становить понад 40 тис. гривень.

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За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО Києва наркотики на понад 40 тис. грн, - поліція 02

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132703
 
 
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Отожмите у фельдшера хату и все барахло , шо успел намутить . Самого на зону лет на 12 , за наркотрафик . Вот и все .
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Згадалися рядки з арештантського фольклору ще царських часів:

В ярославскую тюрьму
Залетели гуленьки.
Залететь-то залетели,
А оттуда - х*еньки.

Ось подібна халепа трапилася з цим фельдшером
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Власне це давня практика. На початку 2000х квартиру моїх друзів обікрала їхня колишня невістка-наркоманка. Точніше, навела. Її довго ловили, закрили в СІЗО, а через день на квартирний телефон потерпілих телефонує фельдшер "швидкої" і каже "я тут допоміг вашій дівчинці, вона пообіцяла що ви заплатите". Потерпілий сказав фельдшеру все що він думає і про "дівчинку" і про самого фельдшера і попросив передати його колегам що ніхто їм за подібний "розводняк" не заплатить.
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Цензор.НЕТФотоПодіїЗатримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО Києва наркотики на понад 40 тис. грн, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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