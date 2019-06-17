 "Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі. ФОТО

Про це повідомляє Адміністрація Президента в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Station F має майже 1000 проектів з 50 країн і є в Парижі найбільшим стартап-комплексом Європи.
"Це магніт для талановитої молоді, який створює наше спільне майбутнє", - сказав Зеленський під час візиту.
"Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - додав він.
Президент також зазначив, що "цифрові рішення - пріоритет нашого розвитку".
"Минулого року частка ІТ-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг до Франції зріс на 1,5%", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.
Украинцы?
Владимира Александрович, а китаянка напритив Вас, она из Никополя или Мариуполя?
А то на фотографии не разберешь.
А може то україночка?
Чи німкеня?
А може то кореянка?
Из какого городу?
Может, из Бердянска?
Вы как понимаете, много у вас в Бердянске украинских китайцев?
При чем здесь "китаянка напротив"?
А что же это они так то?
Тоже об этом подумала, глядя на фото.
Зебилы опустили Украину
А вот именно АЙТИшники работают в иностранных компаниях, а живут здесь, в Украине. Именно из-за того что сказали выше: в ЕС зп айтишника - от 3,5 до 4,5 тыс ойро. И там это вполне себе зп средняя или около того. А для Украины 3-4 штуки баксов - это большие деньги.
ты бы хоть не позорился и говорил что препод, а то стыдоба такая - быть преподом и не быть при этом в теме. Или нашим преподам, привыкшим жить за подачки от студентов, неведомо слово "стыд"?
Не рояль же.
Зараз ще підключать допомогу )))
Така тема, як же не висратися на президента?
Порохоботи, ви на президента лайна вилили більше чим навіть ольгінські!!!
https://censor.net.ua/news/3132519/pod_administratsieyi_prezidenta_na_bankovoyi_ustanovili_stantsiyu_veloprokata_foto
И ВОТ ДЕБИЛЫ ИЗ АП ВЫСТАВИЛИ 6 (!!!) велосипедов перед АП. Ну не придурки?
Мой сын еще студент ХНУРЭ, но уже 2 года работает программистом. Учится на бюджете конечно, у них в институте очередь работодателей стоит за способными студентами. ИТ - будущее Украины, потенциал у нас огромный, потому что очень много умных ребят.
- куди , в еміграцію ? це точно ...
Все мои знакомые математики свалили. А вот айтишники работают из дома, и прекрасно себя здесь чувствуют на удаленке..
хорошо у вас в Харькову учат, я просто поражен.
это ВАМ не видно, как его поведение СТЫДНО. Но ведь он сейчас в цивилизованной стране. а там ВСЕ это понимают и видят.
стыдоба.
ну или в Варшаву на крайний случай