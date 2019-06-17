EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  7707  57
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2360) Харківщина (731)

 Смертельна ДТП під Харковом: 24-річний водій автомобіля Geely "влетів" в автобус з 50 пасажирами. ФОТО

У Валківському районі сталося зіткнення легкового автомобіля і рейсового автобуса. В результаті ДТП загинув 24-річний водій автомобіля Geely CK. Пасажири і водій автобуса не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

"17 червня близько 1:05 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" на території Валківського району сталося зіткнення автомобіля Geely CK під керуванням 24-річного водія та автобуса Scania. Водій іномарки рухався в напрямку міста Валки, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з в автобусом Scania, який рухався в зустрічному напрямку", - сказано в повідомленні.

Смертельна ДТП під Харковом: 24-річний водій автомобіля Geely влетів в автобус з 50 пасажирами 01

Зазначається, що автобус прямував за маршрутом "Каменськ-Шахтинський-Київ". 61-річний водій громадського транспорту здійснював перевезення пасажирів в кількості 50 осіб.

Також дивіться: Унаслідок жахливої ДТП на Вінниччині загинули 4 людини, ще 4 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Смертельна ДТП під Харковом: 24-річний водій автомобіля Geely влетів в автобус з 50 пасажирами 02

Слідчими вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132681
 
 
 Топ коментарі
 
Geely - это картонка на колёсах. Приблизительно, как и наша великая отечественная "Таврия".
 показати весь коментар
 
Быстро едешь...мндленно понесут...но 24-х летние гонщики об этом зыбывают...
 показати весь коментар
 
да не надо Таврия покрепче будет на разы.......у меня Волынка была ЛУИЗА или Боевая Машина Волынь "БМВ!" с юмором так вот как то об нее тернулась на скорости Жигуля 6 модель об подножку бочком... от морды до задницы такая вдавливающая бороздка пошла по всему кузову ВАЗ просто красота глаз не отведешь.. потом там дебило из ВАЗ типа он мусор начал мне орать что я попал на такие бабки.... а я ему так ненавязчиво ну что мусарок поехали в прокуратуру.... а он тупо так-- а зачем.... а я говорю.... ну если ты (если ты в натуре типа мусор) я в натуре адвокат так и делом должно пркоуратура заниматься он так как дебило то на меня... то на ЛУАЗ мой пялится и типа сам с собой.... если ты адвокат-- то зачем НА ТАКОЙ авто ездишь..... а я ему говорю... вот томо и езжу ибо такие придурки и гоняют по дорогам.... у тебя педаль газа уже истерлась до прмокашки видимо иных педалей ты поди и не знаешь вовсе... у тебя ремонт стартует с 500 баксов... у меня заварить покрасить на полчаса работы и 140 купоно крбованцев выйдет... короче сел в авто то мурляко типа мусор и как газанет с места ДТП...но не далече удрало..видимо у него был день кармы.. и бумеранга и что вы думете в 300 метрах все мы смотрим-- как его в задницу забивает на высокий бордюр и лужайку МАЗ.. ВАЗ аккурата на красный вперлся на перкресток а на нем МАЗ грузовой пересекал...во было умора была еще та.... задница у Жигуленка всмятку..машину закрутило гарно да еще рядом в 20 метрах наряд ГАИ стоял все видел... водила от удара перелом носа получил...и трещину челюсти.... вся остановка ржала..... он об меня тернулся аккурат напротив общественной остановки....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Geely - это картонка на колёсах. Приблизительно, как и наша великая отечественная "Таврия".
 показати весь коментар
 
 
Это касается дешевых старых моделей. Об Эмграндах так не скажешь, всё-таки там какая-никакая жесткость кузова, подушки, системы курсовой устойчивости и пробуксовки, краштесты есть.
 показати весь коментар
 
Краш тести китайських виробників не відповідають вимогам євро NCAP, там на 10км/г менші швидкості, до яких розганяють автівки і тому машини отримують менші ушкодження від зіткнення з тестовими перепонами. Китайці дурять всіх як лохів.
 показати весь коментар
 
 
И тем не менее они есть и проверены на дорогах (вспомни мариупольскую аварию с Мерседесом), а те дешевые какахи и того не прошли.
 показати весь коментар
 
Дурили, дурять і ще довго будуть дурити. Напробувався їхніх товарів дешевих і дорогих. Не купую, принципово, нічого виготовленого в КНР і в Одесі-мамі.
 показати весь коментар
 
 
да не надо Таврия покрепче будет на разы.......у меня Волынка была ЛУИЗА или Боевая Машина Волынь "БМВ!" с юмором так вот как то об нее тернулась на скорости Жигуля 6 модель об подножку бочком... от морды до задницы такая вдавливающая бороздка пошла по всему кузову ВАЗ просто красота глаз не отведешь.. потом там дебило из ВАЗ типа он мусор начал мне орать что я попал на такие бабки.... а я ему так ненавязчиво ну что мусарок поехали в прокуратуру.... а он тупо так-- а зачем.... а я говорю.... ну если ты (если ты в натуре типа мусор) я в натуре адвокат так и делом должно пркоуратура заниматься он так как дебило то на меня... то на ЛУАЗ мой пялится и типа сам с собой.... если ты адвокат-- то зачем НА ТАКОЙ авто ездишь..... а я ему говорю... вот томо и езжу ибо такие придурки и гоняют по дорогам.... у тебя педаль газа уже истерлась до прмокашки видимо иных педалей ты поди и не знаешь вовсе... у тебя ремонт стартует с 500 баксов... у меня заварить покрасить на полчаса работы и 140 купоно крбованцев выйдет... короче сел в авто то мурляко типа мусор и как газанет с места ДТП...но не далече удрало..видимо у него был день кармы.. и бумеранга и что вы думете в 300 метрах все мы смотрим-- как его в задницу забивает на высокий бордюр и лужайку МАЗ.. ВАЗ аккурата на красный вперлся на перкресток а на нем МАЗ грузовой пересекал...во было умора была еще та.... задница у Жигуленка всмятку..машину закрутило гарно да еще рядом в 20 метрах наряд ГАИ стоял все видел... водила от удара перелом носа получил...и трещину челюсти.... вся остановка ржала..... он об меня тернулся аккурат напротив общественной остановки....
 показати весь коментар
 
 
По факту цієї аварії потрібно заборонити експлуатацію Geely СК без додаткового рамного кокону безпеки. Компанія Geely, або її представник в Україні, мають розробити додаткові металеві елементи пасивної безпеки корпусу, які можна вварювати в корпус машини на СТО для посилення пасивної безпеки водія та пасажирів. Виробляти та встановлювати додаткові металеві елементи можна в Україні, це ринок на мільярди гривень товарів та послуг! Кожна смертельна аварія має бути розслідувана і мають бути зроблені висновки о причинах аварії та розроблені пропозиції по зменшенню наслідків травмування водія та пасажирів під час ДТП. Влада має жорстко контролювати всі випадки ДТП по Україні і проводити всебічне та кваліфіковане розслідування ДТП з залученням експертів та виробників.
 показати весь коментар
 
 
На именно этих старых моделях (МК и СК) много погибших.
 показати весь коментар
 
Geely асоціюється з кличкою маленької собачки "Geely - Geely!"...
 показати весь коментар
 
радянський автопром це взагалі одне суцільне непорозуміння. ЗАЗ ще досить рано зупинився, а от мокші досі на своїх нікчемних ладах їздять.
 показати весь коментар
 
Быстро едешь...мндленно понесут...но 24-х летние гонщики об этом зыбывают...
 показати весь коментар
 
 
Вот вам и китайцы,у скании только бампер поцарапался....
 показати весь коментар
 
 
типа велосипед обернутьій в картонку?
 показати весь коментар
 
 
та да, бус чуть бит, подкрасят и вперёд.
 показати весь коментар
 
Не, потрескалось внизу, присмотрись.
 показати весь коментар
 
В час ночи нормальные хлопцы спят,а обдолбаные.....
 показати весь коментар
 
Это - барьеры из металлических тросов. Они предотвращают выезды на встречную полосу, равно как возможность улететь в кювет. Их эффективность очень велика; вот пара роликов.

https://www.youtube.com/watch?v=Fq0HOJGrLa0

https://www.youtube.com/watch?v=0iGcwATYH4I
 показати весь коментар
 
 
На видео показались какими-то хлипкими столбики. Какую скорость должно иметь авто, чтобы не вылететь за ограждение?
 показати весь коментар
 
Второе видео это подтверждает. Чуваку повезло, что он не доехал до места, где в ограждение въехал грузовик и успел сманеврировать.
 показати весь коментар
 
 
Тут надо ставить сначала тросовые ограждения, а потом металлические барьеры ))
 показати весь коментар
 
 
Ну это уж совсем экстремальный случай. ) Если внимательно присмотреться, то по-моему тот грузовик был вынужден резко свернуть на 90 градусов, потому как в его полосе перед ним стояли две машины: одна въехала другой в зад.
 показати весь коментар
 
 
Не могу утверждать точно, но как инженер считаю что проектируют барьеры из соображений примерно таких: при максимальной скорости (обычно 100 км/ч) легковушка не должна повредить транспорт идущий по встречке. В принципе, у нас народ более-менее законопослушный: если установлен знак 100, то крайне маловероятно что кто-то поедет быстрее чем 110, разве что на обгон. У нас штрафуют за превышение на 4 км/ч.
 показати весь коментар
 
 
Я знаю; и это натуральное безобразие.
 показати весь коментар
 
 
Столбики здесь нужны только для поддержки тросов, они не участвуют в отбое.
 показати весь коментар
 
Это более опасное ограждение, чем сплошной металлоотбойник
 показати весь коментар
 
 
Чем более опасное ? Эластическая деформация троса поглощает часть кинетической энергии автомобиля, таким образом уменьшая деформацию самого автомобиля. У водителя и пассажиров возрастают шансы избежать травм.
 показати весь коментар
 
Тем, что большая вероятность не касательного удара, а лобового именно в столб, а не канат.
 показати весь коментар
 
Нет; они металлические; там в первом ролике хорошо показано. Девчонка говорит что с ней как раз такое случилось, и она жива лишь благодаря барьеру безопасности. Это в нашем штате (Виктория). За один год 1700 случаев вот таких "налётов" на барьеры.
 показати весь коментар
 
 
Это старая разработка 60-х годов прошлого века. Основное его преимущество первоначальна дешевизна. А дальше сплошные недостатки. При якобы компактной конструкции требует более широкую разделительную полосу из за значительного прогиба при срабатывании. Практически не работает на выгнутой стороне в повороте. Требует постоянного контроля состояния и натяжения тросов в зависимости от температуры окружающей среды. Для эффективной работы должна быть достаточная длина прямых участков, несколько сот метров. Да, и самое главное, удерживающая способность этого ограждения значительно ниже, чем у металлического с W-образным профилем.
Кроме того, эта хрень очень опасна для мотоциклистов. А при определенных острых углах столкновения, не достаточно тяжелые легковые автомобили разворачивает под 90 градусов, что увеличивает риск для едущих сзади.
Это ограждение на дороге, из разряда "стены" на границе из сетки рабицы в один слой. Деньги потратили, а толку ноль.
 показати весь коментар
 
 
Будь автотрасса.такого не было бы.В Бельгии все дороги загородные освещены.
 показати весь коментар
 
Это дешевая MK или СК, там всё плохо, модели старые, слепленные по "китайским" стандартам. Кто помнит прошлогоднюю автоаварию более дорогого Эмгранда ЕС7 со старым Мерседесом на Мариупольской трассе, то знает, что там выжили именно в Джили.
 показати весь коментар
 
Похоже из того-же картона, что и вчерашние VW Пассат и Туарег, которые всмятку и 4 трупа.
 показати весь коментар
 
Отлично... Очередной номинант на "премию Дарвина" отметился... Кто следующий?...
(Главное - "люди не пострадали...").
 показати весь коментар
 
Каменск-шахтинский. Це Ростовська область. Невже є таке сполучення?
 показати весь коментар
 
скільки з Московії їхало москалів і чого їм тут всім треба?
 показати весь коментар
 
 
Минируют и подпольщиной занимаются они в серьез намерены убивать Украинцев,пока Украинцев
 показати весь коментар
 
 
Кузов гавно, зато легкосплавные диски...
 показати весь коментар
 
И тут троллей понесло, эта инфа выеденного яйца не стоит.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїСмертельна ДТП під Харковом: 24-річний водій автомобіля Geely "влетів" в автобус з 50 пасажирами. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору