 Смертельна ДТП під Харковом: 24-річний водій автомобіля Geely "влетів" в автобус з 50 пасажирами. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

"17 червня близько 1:05 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" на території Валківського району сталося зіткнення автомобіля Geely CK під керуванням 24-річного водія та автобуса Scania. Водій іномарки рухався в напрямку міста Валки, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з в автобусом Scania, який рухався в зустрічному напрямку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що автобус прямував за маршрутом "Каменськ-Шахтинський-Київ". 61-річний водій громадського транспорту здійснював перевезення пасажирів в кількості 50 осіб.

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Слідчими вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.