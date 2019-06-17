 Смертельна ДТП під Харковом: 24-річний водій автомобіля Geely "влетів" в автобус з 50 пасажирами. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.
"17 червня близько 1:05 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" на території Валківського району сталося зіткнення автомобіля Geely CK під керуванням 24-річного водія та автобуса Scania. Водій іномарки рухався в напрямку міста Валки, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з в автобусом Scania, який рухався в зустрічному напрямку", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що автобус прямував за маршрутом "Каменськ-Шахтинський-Київ". 61-річний водій громадського транспорту здійснював перевезення пасажирів в кількості 50 осіб.
Слідчими вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
https://www.youtube.com/watch?v=Fq0HOJGrLa0
https://www.youtube.com/watch?v=0iGcwATYH4I
Кроме того, эта хрень очень опасна для мотоциклистов. А при определенных острых углах столкновения, не достаточно тяжелые легковые автомобили разворачивает под 90 градусов, что увеличивает риск для едущих сзади.
Это ограждение на дороге, из разряда "стены" на границе из сетки рабицы в один слой. Деньги потратили, а толку ноль.
(Главное - "люди не пострадали...").