 "Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі", - міністр молоді і спорту Жданов про перемогу футбольної збірної України U-20. ФОТО

Про це повідомляє сайт УАФ, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу вам вклонитися від імені всіх українських любителів футболу. Із завмиранням серця ми дивилися фінальний матч чемпіонату світу. І перемога прийшла. Особлива подяка тренерам, керівництву УАФ, адміністраторам і лікарям. Велике спасибі батькам, що виховали таких хлопців. Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі. Будемо рухатися вперед", - сказав Жданов.
Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3: 1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.
Денисова.
тем, что на болеющих украинцах хочет зарабатывать, а тех кто не може платить в утиль?
а здоровых на органы разобрать?
варто лише повірити, що ти - не кращий за інших - і всьо
даже если поучать - то только не публично.
блин у нас спорт растет не благодаря, а вопреки таким гандонам как это функционер. чмо вонючее.
больше будет стимулов поддерживать свою высокую планку!
молодцы! так держать!!!
Говорю мы- потому как мы погибаем вместе с каждым , потерявшим жизнь за Украину. И радуемся за каждую победу