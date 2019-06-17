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 "Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі", - міністр молоді і спорту Жданов про перемогу футбольної збірної України U-20. ФОТО

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов побажав українським футболістам, які перемогли на чемпіонаті світу U-20, не зазнаватися і працювати далі.

Про це повідомляє сайт УАФ, передає Цензор.НЕТ.

Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі, - міністр молоді і спорту Жданов про перемогу футбольної збірної України U-20 01

"Хочу вам вклонитися від імені всіх українських любителів футболу. Із завмиранням серця ми дивилися фінальний матч чемпіонату світу. І перемога прийшла. Особлива подяка тренерам, керівництву УАФ, адміністраторам і лікарям. Велике спасибі батькам, що виховали таких хлопців. Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі. Будемо рухатися вперед", - сказав Жданов.

Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі, - міністр молоді і спорту Жданов про перемогу футбольної збірної України U-20 02

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3: 1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

Також дивіться: У Борисполі вболівальники зустріли чемпіонів світу - футбольну збірну України U-20. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132677
 
 
 Топ коментарі
 
Петр Алексеевич - кристально чистый человек . Спросите у порохоботов , они подтвердят "Желаю вам не зазнаваться и работать дальше", - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20 - Цензор.НЕТ 4603
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цей бовдур міністр не знає, що амбіції - рушій перемог
варто лише повірити, що ти - не кращий за інших - і всьо
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Какие молодцы наши ребята,показали всему миру, что они лучшие.
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Какие молодцы наши ребята,показали всему миру, что они лучшие.
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Жданов - коррупционер и скотина . Шоб ты сдох , падло .
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А кто в уходящей власти не коррупционер и не скотина?
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и чем же супрун не скотина?
тем, что на болеющих украинцах хочет зарабатывать, а тех кто не може платить в утиль?
а здоровых на органы разобрать?
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Петр Алексеевич - кристально чистый человек . Спросите у порохоботов , они подтвердят "Желаю вам не зазнаваться и работать дальше", - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20 - Цензор.НЕТ 4603
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Треба переіменувати Маріуполь на честь цього видатного міністра. Або Київ... В Жданово-Безвухівськ...
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по примеру каллег цеховиков, поменяет фамилиё на мариуполь и будет воровать дальше.
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цей бовдур міністр не знає, що амбіції - рушій перемог
варто лише повірити, що ти - не кращий за інших - і всьо
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Молодой,спортивный и скромный министр -смотрящий.
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вот гандон. Ребят надо мотивировать работать дальше, а не поучать.\\придурок.

даже если поучать - то только не публично.

блин у нас спорт растет не благодаря, а вопреки таким гандонам как это функционер. чмо вонючее.
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зазнавайтесь-зазнавайтесь!
больше будет стимулов поддерживать свою высокую планку!
молодцы! так держать!!!
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Кирилл Дришлюк играл за сборную нашу. Его отец погиб на Донбассе 5 лет назад. Это истрория трагичная в том, что отец не порадовался за сына , но в то же время говорит о том, что мы погибаем, чтобы потом все равно побеждать.
Говорю мы- потому как мы погибаем вместе с каждым , потерявшим жизнь за Украину. И радуемся за каждую победу
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Цензор.НЕТФотоСпорт"Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі", - міністр молоді і спорту Жданов про перемогу футбольної збірної України U-20. ФОТО
 
 
 
 
 
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