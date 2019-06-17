 Дружина президента Олена Зеленська відвідала "Артек" під Києвом. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.
Олена Зеленська поспілкувалася з дітьми та оглянула оздоровчий центр "Артек" у Пущі-Водиці.
"Чудово, що в нас є такі заклади. І таких центрів потрібно більше, бо "Артек" унікальний, - зазначила дружина Президента. – Я також була в "Артеку" в Криму. Це були незабутні моменти моєї юності. І дуже символічно, що я була в таборі в 1994 році, а сьогодні "Артек" відзначає 94-ту річницю".
Олена Зеленська та Сергій Бубка у супроводі генерального директора закладу Сергія Капустіна оглянули Арт-село "Артек" та студії малярства на склі, арт-живопису, графіки; паперопластики та арт-моделювання. Нині в оздоровчому центрі триває пленер під керівництвом українського художника Юрія Пацана. Олена Зеленська також відвідала інноваційний освітній центр - біологічну, хімічну та фізичну лабораторії, а також лабораторію роботехніки.
Разом з першою леді в "Артек" приїхали відомі актори, головні герої серіалу "Школа" Олександр Петренко та Ірина Кудашова.
Артеківці презентували дружині Президента подарунки, зокрема картину на склі та прикрасу з бісеру.
Довідково. Після окупації Криму 22 червня 2016 року Міжнародний дитячий центр "Артек" відновив свою роботу на базі санаторно-курортного комплексу у Пущі Водиці. На території закладу розташовані пляж, критий басейн, кіноконцертний зал, клубні приміщення, бібліотека, тренажерний зал, футбольне поле, спортивні майданчики, велосипедний парк, скайпарк, човнова станція, медичний центр з необхідним обладнанням, інноваційний освітній центр та культурно-мистецький центр.
твоє нещасне життя - то розплата за вашу жадобу, тупість і кровожерливість
все справедливо
а брєд - то ваше нікчемне імперське буття
змирись, або тікай
Головне, в цій справі, ставлення до дітей і їх розвитку.
А назва не головне.
Да и не замужем за свиноликого вождя Пыдра Ляксеича - ну это ж вообще ни в какие ворота!!!
Ось офшори інша справа, раз-два і ти мільйонер:
"В офшорах Владимира Зеленского хранятся деньги, украденные из ПриватБанка. Об этом на странице в Facebook рассказали активисты, которым удалось найти связь между компанией Godfrey Consulting Limited, которая принадлежит подставному лицу Игоря Коломойского Сергею Мельнику, и студией «Квартал 95», пишет Mignews.
По данным активистов, на счета актеров были переведены средства, украденные из ПриватБанка.
«Именно сюда попал 41 миллион долларов, украденных из ПриватБанка. И именно отсюда эти деньги пошли на счета пяти различных компаний участников «Квартала 95», - пояснили активисты.
Также удалось выяснить, что украденные из ПриватБанка деньги поступали на счет офшорной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Megiritano Ventures LTD.
«5 июля 2012, меньше чем за два часа после того, как деньги были получены, Зеленский кладет 9 миллионов долларов на депозит. Три месяца спустя, 5 октября 2012 года, Зеленский переводит 2 миллиона 340 тысяч долларов на счет собственной кипрской компании Aldorante Limited. 14 августа 2013 на счет Aldorante Limited были переведены 800 тысяч долларов. 15 августа 2013 - следующие 850 тысяч, 16 августа 2013 года - еще 800 тысяч долларов. Зачем переводить ежедневно равные суммы на ту же компанию?» - спрашивают активисты.
По их мнению, таким образом Зеленский пытался запутать денежный след. И делал он так не один раз.
«Чтобы скрыть денежный след. Но это только начало. 3 апреля на счет Aldorante поступает 800 тысяч долларов. 24 апреля - что 600 тысяч долларов. 3 июля 2015 на счет этой компании переводится один миллион долларов, 15 июля - еще 2, 97 миллиона долларов. Появляется еще одна компания - Film Heritage Lnc., зарегистрированная в Белизе. Она также принадлежит Владимиру Зеленскому. 24 мая 2016 сюда переводится 560 тысяч долларов. 2 июня того же года - 610 тысяч и 5 декабря - еще 900 тысяч долларов», - рассказали авторы видео.
Активисты настаивают на том, чтобы кандидат в президенты Украины объяснил, как на его счету оказались эти деньги.
«Владимир Зеленский, как ты объяснишь украинцам, что деньги, которые украл Игорь Коломойский из их кармана, оказались на твоих тайных счетах? Вова, верни людям деньги», - настаивают они."
И где уголовное дело?
Але свого часу...
Хоча чого ще можна чекати від фанатів зе?
петя марине сумочку в полляма подарил, а на фонд деньги зажал
(для тих хто не в темі: слово "пионЭры" саме у такому написанні означало на сленгу водіїв у 90-тих роках осіб, які відкривали автівки щоби "спіонерити" магнітолу).
Дружина Порошенка розкрадає кошти, призначені для дітей