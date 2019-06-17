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Все про:Артек (14) Київська область (937) Олена Зеленська (17)

 Дружина президента Олена Зеленська відвідала "Артек" під Києвом. ФОТОрепортаж

Дружина Президента України Олена Зеленська 16 червня завітала до Міжнародного дитячого центру "Артек", який відзначає 94-ту річницю заснування. Разом з першою леді дитячий табір відвідав видатний спортсмен, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Олена Зеленська поспілкувалася з дітьми та оглянула оздоровчий центр "Артек" у Пущі-Водиці.

"Чудово, що в нас є такі заклади. І таких центрів потрібно більше, бо "Артек" унікальний, - зазначила дружина Президента. – Я також була в "Артеку" в Криму. Це були незабутні моменти моєї юності. І дуже символічно, що я була в таборі в 1994 році, а сьогодні "Артек" відзначає 94-ту річницю".

Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 01

Олена Зеленська та Сергій Бубка у супроводі генерального директора закладу Сергія Капустіна оглянули Арт-село "Артек" та студії малярства на склі, арт-живопису, графіки; паперопластики та арт-моделювання. Нині в оздоровчому центрі триває пленер під керівництвом українського художника Юрія Пацана. Олена Зеленська також відвідала інноваційний освітній центр - біологічну, хімічну та фізичну лабораторії, а також лабораторію роботехніки.

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Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 02

Разом з першою леді в "Артек" приїхали відомі актори, головні герої серіалу "Школа" Олександр Петренко та Ірина Кудашова.

Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 03

Артеківці презентували дружині Президента подарунки, зокрема картину на склі та прикрасу з бісеру.

Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 04

Довідково. Після окупації Криму 22 червня 2016 року Міжнародний дитячий центр "Артек" відновив свою роботу на базі санаторно-курортного комплексу у Пущі Водиці. На території закладу розташовані пляж, критий басейн, кіноконцертний зал, клубні приміщення, бібліотека, тренажерний зал, футбольне поле, спортивні майданчики, велосипедний парк, скайпарк, човнова станція, медичний центр з необхідним обладнанням, інноваційний освітній центр та культурно-мистецький центр.

Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 05
Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 06
Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 07
Фото: пресслужба Президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132670
 
   
 Топ коментарі
 
Чому не на державній мові та не у стилі пєрзєдента? Має бути: "Перша Чувіха пасєтіла Артєк"
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"Первая леди Украины Елена Зеленская"(с)

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила "Артек" под Киевом - Цензор.НЕТ 9554
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Настоящий Артек в Крыму, а это фуфло какое-то!
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не бомби, кацапня
твоє нещасне життя - то розплата за вашу жадобу, тупість і кровожерливість
все справедливо
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То же самое и про Русь - настоящая в Киеве, а на Залесье - фуфло какое-то.
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Настоящий Крым - в Украине, а это фуфло какое-то!
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Перша ЛЕДІ ??? Називали так і Марину Порошенко,але не на Цензорі.
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В той час коли українці гинуть на фронті самий час висолопити їм язика з курортів:
Перша леді України Олена Зеленська відвідала "Артек" під Києвом - Цензор.НЕТ 5901
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Нормальна печінка. Не вживає алкоголю
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А якщо це дитячество? Не можна? В пана мародерського тільки гроші в мізках?
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артек під Києвом це - брєд.. бо походить з назви кримської річки
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кацапня не бомби, все одно Крим український
а брєд - то ваше нікчемне імперське буття
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Є ще Артек в Буковелі. І що?
Головне, в цій справі, ставлення до дітей і їх розвитку.
А назва не головне.


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Плохая первая леди... Никаких фондов по миллиарду гривен не имеет, разве ж так можно?!
Да и не замужем за свиноликого вождя Пыдра Ляксеича - ну это ж вообще ни в какие ворота!!!
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Навіщо якісь фонди. Клопітно це все. Це ж звітність потрібно вести, щоб все по закону

Ось офшори інша справа, раз-два і ти мільйонер:


"В офшорах Владимира Зеленского хранятся деньги, украденные из ПриватБанка. Об этом на странице в Facebook рассказали активисты, которым удалось найти связь между компанией Godfrey Consulting Limited, которая принадлежит подставному лицу Игоря Коломойского Сергею Мельнику, и студией «Квартал 95», пишет Mignews.
По данным активистов, на счета актеров были переведены средства, украденные из ПриватБанка.
«Именно сюда попал 41 миллион долларов, украденных из ПриватБанка. И именно отсюда эти деньги пошли на счета пяти различных компаний участников «Квартала 95», - пояснили активисты.
Также удалось выяснить, что украденные из ПриватБанка деньги поступали на счет офшорной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Megiritano Ventures LTD.
«5 июля 2012, меньше чем за два часа после того, как деньги были получены, Зеленский кладет 9 миллионов долларов на депозит. Три месяца спустя, 5 октября 2012 года, Зеленский переводит 2 миллиона 340 тысяч долларов на счет собственной кипрской компании Aldorante Limited. 14 августа 2013 на счет Aldorante Limited были переведены 800 тысяч долларов. 15 августа 2013 - следующие 850 тысяч, 16 августа 2013 года - еще 800 тысяч долларов. Зачем переводить ежедневно равные суммы на ту же компанию?» - спрашивают активисты.
По их мнению, таким образом Зеленский пытался запутать денежный след. И делал он так не один раз.
«Чтобы скрыть денежный след. Но это только начало. 3 апреля на счет Aldorante поступает 800 тысяч долларов. 24 апреля - что 600 тысяч долларов. 3 июля 2015 на счет этой компании переводится один миллион долларов, 15 июля - еще 2, 97 миллиона долларов. Появляется еще одна компания - Film Heritage Lnc., зарегистрированная в Белизе. Она также принадлежит Владимиру Зеленскому. 24 мая 2016 сюда переводится 560 тысяч долларов. 2 июня того же года - 610 тысяч и 5 декабря - еще 900 тысяч долларов», - рассказали авторы видео.
Активисты настаивают на том, чтобы кандидат в президенты Украины объяснил, как на его счету оказались эти деньги.
«Владимир Зеленский, как ты объяснишь украинцам, что деньги, которые украл Игорь Коломойский из их кармана, оказались на твоих тайных счетах? Вова, верни людям деньги», - настаивают они."
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Имена этих "активистов" где?
И где уголовное дело?
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Все буде, не хвилюйтеся.
Але свого часу...
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Будэ, будэ... у свинофилов все в будущем времени.
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О, так ви ще й хамло?
Хоча чого ще можна чекати від фанатів зе?
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так не распространяйте фэйки пока не будет решения суда... и фамилии вы так и не назвали...
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уточню, что денежки в фонде имени марины были бюджетные...
петя марине сумочку в полляма подарил, а на фонд деньги зажал
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Якщо згадати що Зеленський у всьому намагається копіювати свого кумира, то Єлєну скоро замінить якась гімнастка.
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Ти про ту гімнастку,яка у Ахмета на каналі ногами дригала?))
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То вже й Петрові не світить. Гройсман втік від цього лузера, скоро і Марина втече.
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"куміра", "гімнастка"... У дегенерата вже потік свідомості почавсь?
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Чому "пионЭры" в жовтих, а не в ЗЕлених майках?
(для тих хто не в темі: слово "пионЭры" саме у такому написанні означало на сленгу водіїв у 90-тих роках осіб, які відкривали автівки щоби "спіонерити" магнітолу).
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Народ, можете назвать меня психически ущербным, но вы уверены что это - один и тот же человек ?

Дружина президента Олена Зеленська відвідала "Артек" під Києвом - Цензор.НЕТ 1972
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Тебя и без того называли психически ущербным)))
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Даже Цензор понял, что куйню свалял назвав ее сначала "Первая леди..."(с) и исправился. А зеприматы все верещат. Дружина президента Олена Зеленська відвідала "Артек" під Києвом - Цензор.НЕТ 3578
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Роскажі це Мішель Обамі і Меланьї Трамп. Це у вашого пуйла - невідомо хто жінка.
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Марина Порошеко - то действительно Первая Леди, а это......... Клоунеса среднего пошиба....
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Марина сначала б Заповит научилась читать. Не то шо выучить.
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Таки да, у всех "членов" БПП, а теперь ПЕС, с "ледями" всегда всё в порядке было. )))
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ты ещё с электрички фотки поставь, мы все посмеёмся.
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Може найдешь фотку, где для Петра на шесть часов перекрыли центр Львова, дабы главсвин мог речугу толкнуть?
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Цена отдыха в этом Артеке 12 600 гривен .Это кто ж там отдыхает ,при зарплате в Украине 6-8 тысяч гривен в месяц?
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АААААА!!!! Сергей Бубка. то знатный сепар из Луганска. Демоны, демоны!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоДружина президента Олена Зеленська відвідала "Артек" під Києвом. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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