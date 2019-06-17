 Дружина президента Олена Зеленська відвідала "Артек" під Києвом. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Олена Зеленська поспілкувалася з дітьми та оглянула оздоровчий центр "Артек" у Пущі-Водиці.

"Чудово, що в нас є такі заклади. І таких центрів потрібно більше, бо "Артек" унікальний, - зазначила дружина Президента. – Я також була в "Артеку" в Криму. Це були незабутні моменти моєї юності. І дуже символічно, що я була в таборі в 1994 році, а сьогодні "Артек" відзначає 94-ту річницю".

Олена Зеленська та Сергій Бубка у супроводі генерального директора закладу Сергія Капустіна оглянули Арт-село "Артек" та студії малярства на склі, арт-живопису, графіки; паперопластики та арт-моделювання. Нині в оздоровчому центрі триває пленер під керівництвом українського художника Юрія Пацана. Олена Зеленська також відвідала інноваційний освітній центр - біологічну, хімічну та фізичну лабораторії, а також лабораторію роботехніки.

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Разом з першою леді в "Артек" приїхали відомі актори, головні герої серіалу "Школа" Олександр Петренко та Ірина Кудашова.

Артеківці презентували дружині Президента подарунки, зокрема картину на склі та прикрасу з бісеру.

Довідково. Після окупації Криму 22 червня 2016 року Міжнародний дитячий центр "Артек" відновив свою роботу на базі санаторно-курортного комплексу у Пущі Водиці. На території закладу розташовані пляж, критий басейн, кіноконцертний зал, клубні приміщення, бібліотека, тренажерний зал, футбольне поле, спортивні майданчики, велосипедний парк, скайпарк, човнова станція, медичний центр з необхідним обладнанням, інноваційний освітній центр та культурно-мистецький центр.







Фото: пресслужба Президента