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 В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство. ФОТОрепортаж

В Україну зі США спрямований вантаж гуманітарної допомоги - результат роботи проекту Support Hospitals in Ukraine за підтримки United Help Ukraine та Посольства України в США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства України в США в Facebook.

Так, з міста Денвер, штат Колорадо, в Україну відправлені два 40-футових контейнери медичного гуманітарного вантажу.

В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство 01

Зазначається, що усе медичне обладнання буде направлено до 4-х медичних закладів України військового та дитячого спрямувань: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних Сил України (м.Ірпінь), Дитячої клінічної лікарні Охматдит (м.Львів), Дитячої лікарні міста Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних.

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В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство 02

"Посольство і надалі буде сприяти реалізації проектів направлення медичного обладнання, насамперед, для лікування поранених ветеранів, що передбачено в спільному Меморандумі Посольства з проеком Support Hospitals in Ukrain", - сказано в повідомленні.

В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство 03
В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство 04
В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство 05
В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство 06
В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство 07
Фото: пресслужба посольства України в США

В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132665
 
   
 Топ коментарі
 
спасибо!
за любую помощь от чистого сердца - спасибо!
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Все побираются... по энерции видимо со времен порошенко....
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Денис Юхименко 7e3a3625 - со времен Кравчука и Кучмы....

С тех самых времен как отдали свое ЯО и разоружились под обещание защиты согласно будапештского меморандума...
Как отдали последний яд.боезопас, в этот же миг превратились в зависимою страну 3-го мира..
Мудрый украинский нарид и президенты которых он выбирает...
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Денис Юхименко 7e3a3625 - для справки - ключи запуска программировались на Южмаше...

И Кучма уже писал..., что да - обманули.., не нужно было отдавать...
И эксперты уже написали 1000 раз, что управление можно было завести на Киев вообще без напрягов, и содержать ЯО тоже не дорого ...
нищий Пакистан вот не парится...
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С нашими рпвителями и тупостью политическойю только ЯО осталось
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Денис Юхименко 7e3a3625 - здесь не спорит никто...

С мудрым простым наридом и быдланов которых он выбирает раз за разом ЯО все равно бы отняли или сменяли бы на бусы...
Шансов не было...
Мы просто мечтаем сейчас....., а вдруг у нас было бы национально ориентированное правительство патриотов своей страны все это время...
Как в Балтийских странах к примеру...
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Я не знаю, кто такой нарИд, но что национального правительства у нас не было, это факт.
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Денис Юхименко 7e3a3625 - нарИд это те люди которые выбирают в руководство своей страны то никчемных коммунистов, то 2-ды судимых уголовников, то воров-мафиози, то тупых клоунов.....

Это и есть нарид...
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Так нет достойных! Кого вы назовете, раз уж начали про это...
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Денис Юхименко 7e3a3625 - всегда были достойнее тех кого выбрали...

В последний раз было 39 кандидатов...
И не пишите ради Бога, что тупая марионетка была лучшим выбором...
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Вы хорошо знакомы с программой партии Свобода??Вам ЭТО нравится?
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Национализация бизнеса и тд. Это прошлый век. Эта партия НИКОГДА не пройдет в раду. И тем более их президента не будет. Это безумие.
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Денис Юхименко 7e3a3625 - "Национализация бизнеса и тд." - ?

Там нет такого....
Их программа буржуазный национализм....
Такая программа действует во многих успешных странах....
Слишком много у них украинского, да?
Это да - и да, именно поэтому их представитель никогда не будет президентом в Украине...
Вот поэтому у нас и гуляет интернациональное "безумие" все эти годы, которое и закончилось войной и потерей территорий в итоге...
Ладно..
Пока..
Дела...


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Ты ошибся.
Правильно писать "Я управляюсь из Москвы"...
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ЯО это дорогие никому не нужные понты и никаким образом не отменяющие гибридные нападения Мордора . А вот санкции за этот металлолом серьезные как пример северная Корея . Так шо тут так или применяй или нахрена этот цирк нужен .
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разоружились под обещание защиты\\\\\\\\\\

да ну?
А не "обязуемся уважать терр. целостность, не нападать с применением ЯО и т.д. и бла-бла-бла"?
Можем подать в суд на них всех. Правда судьи посмеются только.
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Что то мы про кАрупцию в последнее время не слышим, победили уже???
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" В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза "

Просроченное барахло В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство - Цензор.НЕТ 4757
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кацапа спалився... воно говорило, як це робиться на масковії клятій!!
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ну ты тоже не отлечился умом написав свой пост....(( удивительные на сайте посты и коментаторы...провокаторы и сепары почти одни...возможно как рах под него это и дали и дадут больше1 у него с америкой и европой как бы всё ОК. к стати как ты назвал ЗЕльцман...а раньше быль ВАЛЬцман ..договорился с мецинатами о поставке в УКРАИНУ 200! авто иномарок оборудованных техникой(фото есть) на всю страну,30 уже поставили вот . остальные в течении 3 месяцев он сказал допоставят!200 крутых новых скорых! както так....человек 3 недели только осваивается как и все всегда президенты новые. конечно предыдущиму этого делать ненужно было потому что он ветеран власти...контролировать. подсказывать нужно! а ******* без дела зачем...??
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к чему эта пустая ****** скажи? ты провокатор?! повылазило тебе что всё новое в упаковках. этикетках. да а какие кровати с компьютерами нужные дорогостоящие! или ты срачь разводишь прочитав только заглавие а не смотришь фото и не оцениваешь помощ?((
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" ты провокатор?! "

Канешно . Я - кремлевский агент .

" повылазило тебе что всё новое в упаковках. этикетках "

Это безусловно решающий аргумент .


" и не оцениваешь помощ? "

Угу , я знаю какую помощь американцы отправляют в страны четвертого мира В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство - Цензор.НЕТ 588
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не обязательно быть кремлёвским агентом НЕТ! можно быть другим людям агентами...это же очевидно...ну когда б/у то видно. а так ты много видишь видать..и свои умозаключения про просрочку. б/у и там что всё ненужный хлам нераспространяй среди читателей. без евро американской помощи (вымирло) бы уже часть страны и армии...потому что какраз таким кроватям и западным технологиям и оборудованию и лечат всех тяжелобольных,
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Поинтересуйся у своих местных богомольцев , какая медицинская гуманитарка приходила по христианской линии . Я эту дрянь , в отличии от тебя , держал в руках . Такая срань путешествовала по всей Украине . Так шо оставь свою пропаганду для тех , хто в розовых очках ходит В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство - Цензор.НЕТ 4970
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я знаю и видел что иногда были случаи когда получали нето и ненужное...ведь смотря какие организации отправляли помощь...неразобравшись что подходит и что нужно.... ну а БОГОМОЛЕЦ так оторая помогала вовремя майдана и было уважение к ней пока она не стала дипутатом. пока я непрочитал её диклараций. пока она невзЬелась на СУПРУН . что она такая сякая недоврач. а она выше всех потому что у неё папик легендарный так сказать..уважение к ней пропало....както так...ты частично прав...но ведь как раз этого именно товара недержал в руках...а значит просто пустой трёп под одну гребёнку всё!
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" я знаю и видел что иногда были случаи когда получали нето и ненужное "

Если бы ты видел , то не нес бы такую пургу как песков . Ты видел когда нибудь , как резина превращается в такую жидкую массу ? Тоже самое было с теми пилюлями в новеньких упаковках . Открываешь новенькую упаковку , а там прозрачные пакетики с пилюлями , которые уже растекаются по стенкам пакетика . Гуманитарка , аха ...
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Ніпонял. А де ж фонтанобігун на фоні цього? Це ж все тільки завдяки йому.
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спасибо!
за любую помощь от чистого сердца - спасибо!
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Эти лекарства по аптека рассуют и в три дорога загонят
Лучше бы санкции наложили на парашенко и Ко
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