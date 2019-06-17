 В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства України в США в Facebook.

Так, з міста Денвер, штат Колорадо, в Україну відправлені два 40-футових контейнери медичного гуманітарного вантажу.

Зазначається, що усе медичне обладнання буде направлено до 4-х медичних закладів України військового та дитячого спрямувань: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних Сил України (м.Ірпінь), Дитячої клінічної лікарні Охматдит (м.Львів), Дитячої лікарні міста Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних.

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"Посольство і надалі буде сприяти реалізації проектів направлення медичного обладнання, насамперед, для лікування поранених ветеранів, що передбачено в спільному Меморандумі Посольства з проеком Support Hospitals in Ukrain", - сказано в повідомленні.











Фото: пресслужба посольства України в США