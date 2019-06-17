 В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства України в США в Facebook.
Так, з міста Денвер, штат Колорадо, в Україну відправлені два 40-футових контейнери медичного гуманітарного вантажу.
Зазначається, що усе медичне обладнання буде направлено до 4-х медичних закладів України військового та дитячого спрямувань: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних Сил України (м.Ірпінь), Дитячої клінічної лікарні Охматдит (м.Львів), Дитячої лікарні міста Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних.
"Посольство і надалі буде сприяти реалізації проектів направлення медичного обладнання, насамперед, для лікування поранених ветеранів, що передбачено в спільному Меморандумі Посольства з проеком Support Hospitals in Ukrain", - сказано в повідомленні.
Фото: пресслужба посольства України в США
С тех самых времен как отдали свое ЯО и разоружились под обещание защиты согласно будапештского меморандума...
Как отдали последний яд.боезопас, в этот же миг превратились в зависимою страну 3-го мира..
Мудрый украинский нарид и президенты которых он выбирает...
И Кучма уже писал..., что да - обманули.., не нужно было отдавать...
И эксперты уже написали 1000 раз, что управление можно было завести на Киев вообще без напрягов, и содержать ЯО тоже не дорого ...
нищий Пакистан вот не парится...
С мудрым простым наридом и быдланов которых он выбирает раз за разом ЯО все равно бы отняли или сменяли бы на бусы...
Шансов не было...
Мы просто мечтаем сейчас....., а вдруг у нас было бы национально ориентированное правительство патриотов своей страны все это время...
Как в Балтийских странах к примеру...
Это и есть нарид...
В последний раз было 39 кандидатов...
И не пишите ради Бога, что тупая марионетка была лучшим выбором...
Там нет такого....
Их программа буржуазный национализм....
Такая программа действует во многих успешных странах....
Слишком много у них украинского, да?
Это да - и да, именно поэтому их представитель никогда не будет президентом в Украине...
Вот поэтому у нас и гуляет интернациональное "безумие" все эти годы, которое и закончилось войной и потерей территорий в итоге...
Ладно..
Пока..
Дела...
Правильно писать "Я управляюсь из Москвы"...
да ну?
А не "обязуемся уважать терр. целостность, не нападать с применением ЯО и т.д. и бла-бла-бла"?
Можем подать в суд на них всех. Правда судьи посмеются только.
Просроченное барахло
Канешно . Я - кремлевский агент .
" повылазило тебе что всё новое в упаковках. этикетках "
Это безусловно решающий аргумент .
" и не оцениваешь помощ? "
Угу , я знаю какую помощь американцы отправляют в страны четвертого мира
Если бы ты видел , то не нес бы такую пургу как песков . Ты видел когда нибудь , как резина превращается в такую жидкую массу ? Тоже самое было с теми пилюлями в новеньких упаковках . Открываешь новенькую упаковку , а там прозрачные пакетики с пилюлями , которые уже растекаются по стенкам пакетика . Гуманитарка , аха ...
за любую помощь от чистого сердца - спасибо!
Лучше бы санкции наложили на парашенко и Ко