 Почувається добре, ні на що не скаржиться, - мати політв'язня Кольченка побувала на першому майже за рік побаченні із сином. ФОТО

Як повідомила в facebook племінниця Кольченко Анастасія, жінка три доби провела у сина, передає Цензор.НЕТ.
"10 червня мама Саші вийшла з колонії після довгострокового побачення, яке тривало три доби. Це їхня п'ята зустріч у неволі. Останнє довгострокове побачення відбулося в липні 2018 року. Саша почувається добре, як завжди, ні на що не скаржиться. Дуже чекав цієї зустрічі, щоб згадати смак домашньої їжі, яку приготували мамині руки. Російських ЗМІ практично не читає, крім "Нової газети", з якого і нині вирізають і зафарбовують статті з "забороненою інформацією", - написала вона.
Дівчина зазначила, що Олександр Кольченко, "як завжди, задає безліч питань про сім'ю, друзів, ситуацію в світі, а точніше - про Україну і Крим".
"Коли потепліло, почав частіше ходити на прогулянки, грати в волейбол і просто ходити в спортзал. Разом із адвокатом збирається писати клопотання про зміну режиму утримання. Також передає всім привіт і просить писати листи", - повідомила Анастасія Кольченко.
Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
31 травня 2018 року Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова. 7 червня Кольченко припинив голодування через погіршення стану його здоров'я: у нього впав рівень цукру в крові, став непритомніти, втратив 10 кг ваги.
15 июня в 15:28
ПОСОБНИЧЕСТВО. Украина выдает России дагестанца, который воевал за Украину
Суд Житомира в Украине оставил в силе решение миграционной службы о депортации 30-летнего уроженца Луганской области Украины, этнического дагестанца Руслана Омарова, которого ФСБ объявила в розыск за помощь т.н. «незаконным вооруженным формированиям».
Решение миграционной службы было принято в апреле 2018 года. В том же 2018 году Омаров обращался в миграционную службу с заявлением о предоставлении ему гражданства Украины, но получил отказ.
В соответствии с украинским законодательством у него есть право на гражданство по факту рождения на территории бывшей советской Украины. Он проживал в Украине до 1997 года.
Житомирское управление СБУ рекомендовало миграционной депортировать Омарова, утверждая, что он якобы причастен к ИГ. Сам Омаров назвал это заявление полной чушью.
По мнению адвоката Глеба Норова, который представляет интересы Омарова, резолютивная часть оспариваемого решения миграционной службы содержит ряд нарушений украинского законодательства.
При этом с 2014 по 2016 годы Омаров принимал участие в военных действиях против русских оккупационных войска на востоке Украины в составе одного из подразделений «Правого сектора».
Эту информацию подтвердил бывший военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Богдан Лу. «Руслан помогал нашей бригаде, выполнял специальные задания на оккупированной территории, а также на территории России. Сейчас помогает как волонтер, закупает необходимое снаряжение», - сказал Лу в комментарии «Кавказ.Реалии».
По словам Омарова, его родственников в Дагестане регулярно допрашивают и обыскивают сотрудники российских спецслужб, требуя информации о нем и о его местонахождении.
Таким образом СБУ Украины в очередной раз выступает в качестве пособника российских спецслужб, в частности, ФСБ России.
Критики властей Украины уже давно обращают внимание на тот факт, что в силовых структурах этой страны активно действуют агенты российских спецслужб. Кроме того, власти Украины (как старые, так теперь и новые) заняли позицию пособничество и умиротворения агрессора самим фактом приема запросов ФСБ в отношении врагов этой тербанды, которая убивают самих украинцев, не говоря уже о выдачи их России на смерть.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Тобто із своєї російської преси вони мають заборонені статті? Дійсно, що з такими Зе повинен домовитися