 Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
"Зібрані вичерпні матеріали, які викривають злочинну діяльність трьох найманців з Італії, ці іноземці за грошову винагороду скоювали злочини відносно народу України.
Це:
- Палмері Андреа (Palmeri Andrea),17.07.1979 р.н., уродженець провінції Ліворно, громадянин Італії.
- Каругаті Габрієль (Karugati Gabriel) 28.03.1989 р.н., громадянин Італії.
- Каваллері Максіміліано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975р.н., громадянин Італії".
Всім трьом оголошено про підозру за участь у незаконних терористичних формуваннях.
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Откуда ????.
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От КРЕМЛЕРУТА !!!!!!
почему эти любители мокш ещё не в международном розыске по статье - пособничество терроризму?
https://www.rferl.org/a/italy-moves-to-crack-down-on-its-fighters-in-ukraine-s-donbas/29437946.html
арестовали трех рекрутеров