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Все про:Італія (277) найманець (182) Аброськін (411) найманці РФ (802)

 Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали проти України на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 01

"Зібрані вичерпні матеріали, які викривають злочинну діяльність трьох найманців з Італії, ці іноземці за грошову винагороду скоювали злочини відносно народу України.

Це:
- Палмері Андреа (Palmeri Andrea),17.07.1979 р.н., уродженець провінції Ліворно, громадянин Італії.
- Каругаті Габрієль (Karugati Gabriel) 28.03.1989 р.н., громадянин Італії.
- Каваллері Максіміліано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975р.н., громадянин Італії".

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби зафіксовано 4 ворожих обстріли, 1 українського воїна поранено - Міноборони

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 03
Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 04

Всім трьом оголошено про підозру за участь у незаконних терористичних формуваннях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За НП у виправних установах України стоять злодії в законі, правоохоронцям потрібен інструмент для видалення цієї пухлини, - Аброськін

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 05

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 06

Также читайте: Заочно сообщено о подозрении двум гражданам Италии, воевавшим за террористов "ДНР", - Сарган

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132640
 
   
 Топ коментарі
 
идейные комуняки и прочий левацкий гумус..едут бороться с "фашистами"..
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Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин. ФОТОрепортаж

почему эти любители мокш ещё не в международном розыске по статье - пособничество терроризму?
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левые уроды, взрощенные ласковой рукой псевдолиберализма..
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Сдадутся, скажут, что на блокпостах стояли, отпустят
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Ну да...и всех дел...вella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao...
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левые уроды, взрощенные ласковой рукой псевдолиберализма..
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идейные комуняки и прочий левацкий гумус..едут бороться с "фашистами"..
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ехать за бесплатно ради того что б схватить пулю в голову? это что в голове должно быть?
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видно шото таки платят..а в голове карл маркс, ленин и пол пот..
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а помародерити , погвалтувати (і не тільки людей протилежної статі), познущатись над полоненими та місцевими ...Там є певні речі , за які дехто б сам доплачував ,нелюдські та , звісно, незаконні.
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_Да и за деньги ехать, чтобы пулю схватить - это что в голове должно быть? Мёртвым деньги ни к чему!
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Почему левые? Самые правые. ***** спонсирует все националистические движения и партии в Европе. *****, лепены...
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правых в Европе практически не осталось..а кацы финансируют более 200 различных движений по всему миру..правых,левых исламских, сепаратистских.. их не волнуют взгляды, им нужен кач..
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Не ну тоже спорить не буду, но и эти итальяшки могут быть свадебными генералами и в боях не участвовать, а так для кремлёвской пропаганды - типа ж европейцы за нас.
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Внимание, знатоки, это - верный ответ.
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А с чего ты взял что им много надо? С такими "талантами" они ничем не дороже местного дерьма.
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Ты че? А сепары для себя где деньги берут? Естественно у *****, а ***** на это денег не жалеет. Он лучше свою быдломассу голодной будет держать, а на войнушку всегда найдет.
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Так почему не используют это,чтобы защитить нашего Маркина в Италии??
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Гражданин Италии Марків наш? Что он делал на Донбассе и за какую страну воевал?
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Предьявите итальянцам иск в миллионы евро за убийство украинцев?? Нихера не делает власть
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знайти і знищити як ворогів українського народу....як ізраїльтяни знищували і знищують ворогів єврейського народу
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Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин. ФОТОрепортаж

почему эти любители мокш ещё не в международном розыске по статье - пособничество терроризму?
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Це є в інтернеті. Спочатку по квоті Юлі, а полів юлин зливний бачок Кролик. Тепер його підтримує нова зелена влада. Ви це добре знали, але питаєте мене. Чому?
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а хто його з відти не звільняє? ааааааАААААА?
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дурак !!!! за це відповідає прокуратура ...але алкаш луцик ..кум вбивці брехла крадія кидали бариги мародерв і просто шматка лайна паці парашенка .. відкриває справи тільки проти Українських войнів ..8000 із яких зараз по тюрмах і сізо а ще проти 20 000 відкриті кримінальні справи !
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Якби ж схопили хоч одного такого італійця, щоб обміняти на Марківа😒
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та хоч би подали цих вилупків в міжнародний розшук , мусора такі мусора - нероби,саботажники і колабораціоністи.
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і вони це знають , і впевнені , що навіть якщо кацапія окупує ще Україну , то вони будуть гарантовано влаштовані працювати за "фахом".Є наочний практичний досвід з окупованих територій.
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Маркива никто не обменяет, он гражданин Италии
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предъявить счет за нанесение вреда государству Украина их участием в террористических бандформированиях против территориальной целостности чужого государства..., эдак на несколько десятков миллионов..., с одной стороны наш Маркив с полностью сфабрикованным делом, с другой стороны - эти солдаты удачи...
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Макаронники предявляють притензії до України, бо наші військові (Марків) діяли від імені держави, а їхні найманці воювали за сепарів на власний розсуд, Італія їх туди не посилала. Так що предявити притензії Італії навряд чи вдасться, тільки особисто найманцям. Але виставити на них червону карту інтерпола необхідно обовязково.
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Вони в'їхали нелегально з порушенням кордону.
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Хіба італійці подали позов проти України? Коли це було?
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МИД Украины должно передать данные в мид Италии ,Интерпол, Гаагу и везде,где только можно
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Я уже писал: итальяшки проститутки которые любили Муссалини и Гитлера, теперь они Любят путина.
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Поймать и обменять на нашего хлопца, которого судят в Италии!
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В Італії нащадки фашистів судять нацгвардійця Віталія Марківа.
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новость - какой-то боян, об этих троих итальянская прокуратура знает уже год как минимум
https://www.rferl.org/a/italy-moves-to-crack-down-on-its-fighters-in-ukraine-s-donbas/29437946.html

арестовали трех рекрутеров
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А тепер цих підар.в зловити і поміняти на нашого нацгвардійця або подати в міжнародний розшук інтерполу, хоча там замом кацап.
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А тепер, від імені всіх загиблих на сході України, їх родичам подати колективний позов на ціх ублюдків за те, що вбили їх рідних. І хай ця "італійська феміда" викручується!!!!
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Нужно показать итальянцам, которые орут - почему убили их "корреспондента."
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Эт патаму чта этот их "корреспондент" - убеждённый фашист и мразь!
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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