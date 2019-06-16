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Все про:Одеса (1939) порт (156) автоперевезення (9)

 Для вантажного автотранспорту перекрито практично всі під'їзди з боку Києва до Одеського порту, - депутат міськради Захаров. ДОКУМЕНТ

Жителі Одеської області перекривають проїзд до порту через свої населені пункти для вантажного транспорту. Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України звернулася до прем'єр-міністра.

Про це написав у facebook-групі "Ні" корупції на транспорті" депутат Одеської міськради Олександр Захаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ч-кажучи, не знаю, як Ви ще возите контейнери до Одеси. Перекрито практично всі під'їзди з боку Києва різними активістами і жителями Усатового, Хуторської, Більшовика. У пр-п'ятницю АСМАП (Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України. - Ред.) звернулася до "влади": "досить знущатися над водіями". Результату від звернення не буде, самі розумієте ... Обговорював питання і з міською владою, і з портовиками. Місто: "Нас це не стосується,  місцевими (міськими) дорогами взагалі можна тільки 24 тонни возити ... ". Порт: "Нас це не стосується, бо це - проблеми індіанців ... Навіть, якщо нас і змусять будувати дорогу в порт повз місто, то грошей немає... "

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Причому, тут проблема навіть вже не в хитрозробленому Евріку ( "Євротермінал". - Ред.), а в тому, що до цього портового шлагбауму не можна проїхати взагалі і ніяк. Днями сам спеціально з'їхав із Конюшинового мосту біля Усатового, прилаштувався за зерновозів і ...

Я бачу поки єдине рішення, щоб зняти напряг з жителями припортових доріг. Одночасно: припинити Од.порту приймати зерновози і зерно в перероблених контейнерах, працювати тільки зерно з залізяки і почати планувати нову дорогу в порт від Об'їзної без Більшовика і Євротерміналу. Інших варіантів не бачу ... Рік-два-три ... Але для цього в порту і в місті має бути розуміння. Цього немає навіть сліду", - написав Захаров.

До посту він доклав копію звернення Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Крім іншого, в тексті вказується, що понад 10 років тому - під час відкриття "Євротерміналу" - планувалося будівництво естакади від об'їзної дороги до Одеського морського порту.

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Для вантажного автотранспорту перекрито практично всі підїзди з боку Києва до Одеського порту, - депутат міськради Захаров 01
Для вантажного автотранспорту перекрито практично всі підїзди з боку Києва до Одеського порту, - депутат міськради Захаров 02
Для вантажного автотранспорту перекрито практично всі підїзди з боку Києва до Одеського порту, - депутат міськради Захаров 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132639
 
 
 Топ коментарі
 
а по морю не пробывали... о во дорогу им новую... где под землей или в небесах на высоте 40 метров от уровня земли... а надо головой думать а не 6 точкой в Одесский морпорт заходит железка вот и решайте с УЗ вопрос где то за 70 от Одессы за пределами делайте стыковочные плошадки- станции... на платфору грузим алку прищеп и гоним в порт на вагонах... нам на нее грузят контейнер контейнеры и обратно потом тягач ее тянет куда надо и также и с зерновозом и так далее.. ВСЯ ЕВРОПА ДАВНО ТАК ПЕРЕВОЗИТ 80% грузов у нас же все надо в одну щель прошмыгнуть...
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Спасти от этой наглой напасти нас могут лишь пару нововведений... первое - разрешить возить по стране грузы лишь многотонникам, оборудованным системами автоматической разгрузки при превышении допустимого веса (как анекдот некогда нам студентам рассказывали историю о пришедших в Магадан чудо-самосвалах из страны восходящего солнца грузоподъемностью 110 тонн. На которые наши умельцы по сложившейся пофуйстической привычке пытались отсыпать по 130-150... так те просто поднимали кузов и выгружались прямо в месте погрузки). А второе - неизбежный контролируемый дулами автоматов штраф в размере стоимости 1 км хорошей европейской дороги за каждый такой километр перемещения транспортного средства под перегрузом. Разумеется - с поступлением исключительно в дорожный фонд и немецкими подрядчиками на восстановление.)
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людям деватся некуда , правильно делают , дальнебои вобще охренели - грузят по максимуму , никто им не указ ( типо заработать хоцу ) , сам с Днепра , у нас такая же хрень ,обездной нет , вот и херачат Бычек -прМазепы - Иллича - ДЗМО - Кайдаки - Передова , и днем и ночью , на квартале ( 12 ) грузовики ( +40 тон ) с Николаева щебень и камень на заводы , дороги бьют в хлам , весовые где работают , а где нет , протестующие правы
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а по морю не пробывали... о во дорогу им новую... где под землей или в небесах на высоте 40 метров от уровня земли... а надо головой думать а не 6 точкой в Одесский морпорт заходит железка вот и решайте с УЗ вопрос где то за 70 от Одессы за пределами делайте стыковочные плошадки- станции... на платфору грузим алку прищеп и гоним в порт на вагонах... нам на нее грузят контейнер контейнеры и обратно потом тягач ее тянет куда надо и также и с зерновозом и так далее.. ВСЯ ЕВРОПА ДАВНО ТАК ПЕРЕВОЗИТ 80% грузов у нас же все надо в одну щель прошмыгнуть...
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Одеський порт взагалі потрібно закрити і зробити там базу ВМСУ, для вантажів є два потужні порти поруч Чорноморський та Південний!
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Хм, очень интересная мысль, но боюсь одесситы не очень захотят иметь военную базу где не смогут одесситить..
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одні дебіли вже зробили "военную базу" Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров - Цензор.НЕТ 2334
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а из них на санках возить... под Черноморском дороги тоже не ахти. А иногда под погрузку судна съезжается столько длиномеров, что перекрывают в две полосы подъездные дороги, и срать они хотели, что не может перемещаться по ним же даже пригородный транспорт... да и раскуплено все подчистую... там таких же алчущих подзаработать, аки Еврохренминал, ни хрена не вкладывая в инфраструктуру, - пруд пруди...
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И знов пугу. И порошенко тоже. Читали? 10 лет назад гарантировали. Это что, только одесская беда? Вокруг Киева все дороги, кроме, пожалуй, житомирской пораздолбали эти многотонники. С житомирки на одесскую перескакивают как попало через фастовский район. Поубивали всё. На весовых мафия похлеще чем на таможне. И так по всей стране. Министерство инфраструктуры жирует, Укравтодор тоже не нищенствует (миллионные премии руководство получает). От Володя гад - не захотел инфраструктуру создать. А уже почти месяц прошел. Вон порох за пять лет сколько всего понастроил понаворотил. А этот, вишь, саботажем занимается.
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Невдовзі почнуться жнива. Знову христитись Миколаєву. То просто ЖАХ. І припиняється він десь на початку липня, до червня... Дороги просто рвуть, особливо припортові, коли 60 тон розвертається практично на місті. Нікому до того діла немає. Поліція теж боротись не може. Дехто нахабніє поверх усіх розумних понять. Можуть посеред дороги і розвантажитись, можуть і постріляти.
Одного року в порту Южний водії один одного просто вбивали. Там трохи порядок навели, а остальні?
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До листопаду будуть дороги вбивати. То черга у Нібулон
Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров - Цензор.НЕТ 8178
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ясное дело .Жныва только начались. Но и что это меняет?
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60 тонн это еще хорошо, но большинство за 100 тонн, есть редкие экземпляры по 135 тонн
Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров - Цензор.НЕТ 5483
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В Прахффесорра обявився внук-водонос Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров - Цензор.НЕТ 9913
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24 тони - це дофіга на наші дороги... А скільки допускається в Європі?
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В основном 40 тонн допустимой полной массы автопоезда (+2% погрешность -40800), Бенелюкс -44 тонны, Великобритания -48 тонн, Швеция-60 тн. Основным параметром есть не общая масса автопоезда, а допустившая максимальная нагрузка на одну ось ( рулевая, ведущая, сдвоенная , строченная ). Масса тягача с полуприцепом без нагрузки варьируется в пределах 14 -18 тонн; что позволяет иметь полезную нагрузку от 22 до 26 тонн ( Европа 40 тонн дороги общего пользования).
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Правильно делают! Зернотрейдеры своими фурами убивают ддороги в Одессе, Николаеве, Херсоне и срать они хотели на проблемы горожан...
Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров - Цензор.НЕТ 3858
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На фото точно контейнер？ ты уверен？
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Уверен в чем? В фото? Или в тебе? Ответить на твой высер - так ты модерам стучать побежишь. Учись пользоваться нетом, лузер
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О, так вопросы были четкие. Или не хватает пэумишка понять. Жаловатся носятся в основном твоя подруга и дружбан
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Вопросы? Четкие? зебил, моя твоя подруга твой рот имела, Усек, недоумок?
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Однський порт,це мафіозне утворення,яке потребує зачистки корупціонерів спецпризначенцями.
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Знов Зеленський доріг не побудував! А він же цілих 26 днів при владі! Кловун!
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уберите руки от бизнеса - или бизнес, или дороги, жаль, что никто не понимает, что это две стороны одной медали...
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А ты не считаешь, что бизнес тоже должен быть честным?
Какой тоннаж разрешен для перевозки по нашим дорогам?
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Бизнес дело святое. Только почему бизнесмены должны трахать Законы?
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Потрошиные реформаторы 5 лет реформировали-реформировали, да не выреформировали.
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та невже і всенародна любов не допомогла Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров - Цензор.НЕТ 3049
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Интересно чем в это время занимались ЗЕбилы...
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Да вместе с тобой дороги строили. Хотя, нет - ты в это время бегал пороху жопу лизать.
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Ни кто Пороху ничего ни лизал, с ним люди работали и строили страну, в то время как ЗЕбилы смотрели сериалы....
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людям деватся некуда , правильно делают , дальнебои вобще охренели - грузят по максимуму , никто им не указ ( типо заработать хоцу ) , сам с Днепра , у нас такая же хрень ,обездной нет , вот и херачат Бычек -прМазепы - Иллича - ДЗМО - Кайдаки - Передова , и днем и ночью , на квартале ( 12 ) грузовики ( +40 тон ) с Николаева щебень и камень на заводы , дороги бьют в хлам , весовые где работают , а где нет , протестующие правы
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людям деватся некуда , правильно делают , дальнебои вобще охренели - грузят по максимуму , никто им не указ ( типо заработать хоцу ) , сам с Днепра , у нас такая же хрень ,обездной нет , вот и херачат Бычек -прМазепы - Иллича - ДЗМО - Кайдаки - Передова , и днем и ночью , на квартале ( 12 ) грузовики ( +40 тон ) с Николаева щебень и камень на заводы , дороги бьют в хлам , весовые где работают , а где нет , протестующие правы
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Действительно - вопрос!
"Ч-говоря, не знаю, как Вы еще возите контейнеры в Одессу?"Источник:https://censor.net.ua/p3132639


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Спасти от этой наглой напасти нас могут лишь пару нововведений... первое - разрешить возить по стране грузы лишь многотонникам, оборудованным системами автоматической разгрузки при превышении допустимого веса (как анекдот некогда нам студентам рассказывали историю о пришедших в Магадан чудо-самосвалах из страны восходящего солнца грузоподъемностью 110 тонн. На которые наши умельцы по сложившейся пофуйстической привычке пытались отсыпать по 130-150... так те просто поднимали кузов и выгружались прямо в месте погрузки). А второе - неизбежный контролируемый дулами автоматов штраф в размере стоимости 1 км хорошей европейской дороги за каждый такой километр перемещения транспортного средства под перегрузом. Разумеется - с поступлением исключительно в дорожный фонд и немецкими подрядчиками на восстановление.)
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Глубокая и правильная мысль. За месяц на новые дороги насобираем...
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Возітє кавуни баржамі! Казав великий базарник Грося.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоДля вантажного автотранспорту перекрито практично всі під'їзди з боку Києва до Одеського порту, - депутат міськради Захаров. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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