 Десантники 25-ї ОПДБр провели бойові стрільби в рамках міжнародних навчань Sаber Guardian-2019 у Румунії. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
За планом навчань, зведена ротна тактична група 25 окремої повітрянодесантної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України отримала сигнал про наступ умовного противника та у встановлений час вийшла на вказаний рубіж. Особовий склад зайняв підготовлені бойові позиції.
Контратака відбулася блискавично. За наказом командира, українські десантники відкрили вогонь із бойових машин по ворожих взводних колонах, які йшли в напрямку роти на відстані понад тисячу метрів.
Водночас, вогнем зі стрілецької зброї підрозділ Десантно-штурмових військ подавив наступ ворожої піхоти. Гранатометники знищили усю бронетехніку умовного противника, чим заслужили високу оцінку командира міжнаціонального батальйону та офіцерів штабу.
Важливо зазначити, що імітування групи піхоти противника, яка перейшла у наступ, було здійснено за допомогою встановлених на підйомниках мішеней на двох рубежах (дальність 400 та 600 метрів). Влучність стрільби особового складу була такою, що організаторам бойової стрільби довелося піднімати мішені по декілька разів, щоб дотриматися задуму заняття.
Завершенням етапу бойової стрільби став плановий відхід з позицій переднього краю оборони під прикриттям димової завіси та вогню із зенітних установок ЗУ-23-2.
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Даже хотів би, щоб Петро Олексійович відвідав Полтаву та скуштував наших галушок. Я пригощаю всю його родину (сплачу чек з власної кишені)!!!
хорошие комменты,
Про Зе і не питаю...в нього вихідний.
Зайвих годин на державу не витратить.
Зайвих годин на державу не витратить.
За то Петя воровал денно и нощно! И сейчас создает себе ауру "отца нации"...
Наверно возрастное...
Сумма выведенная в офшоры за всю историю Украины - $147млрд.
При Порошенко(2014-2017гг) выведено - $42млрд.
И за все время не было заявления о возврате в Украину даже 1 цента, в офшор уходят сразу целые транши МВФ.
Факт того, що украв саме Порошенко.
Вони хочуть миру з росією.
Меня больше волнуют не сказки о якобы сделанном Хомчаком, чего он не может сделать по свежим штатным обязанностям, а реальные вещи, которые могут отразиться на боеспособности армии.
В бригады поехали гражданские эмиссары Хомчака определять уровень доверия к командирам. Не инспекция, не старшие офицеры, имеющие опыт, которые могут объективно оценивать уровень боевого офицера, а гражданские люди. Они будут определять уровень офицеров и выяснять можно ли им доверять. Определять будут со слов "источников". Сплетни, слухи, недовольство. Не делать анонимные опросы большого количества военнослужащих, а собирать информацию по своим знакомым. Причем эти люди из Корбановского пула.
Помните при назначении ссылку Зеленского на "волонтеров и журналистов"? Это продолжение темы. Теперь будет определяться лояльность. Не умение воевать, не знания и опыт, а именно лояльность и отношение к офицерам "солдатских комитетов". "Именем Хомчака" собирают информацию об отношении военнослужащих к своим командирам, и… какая позиция была на прошедших президентских выборах.
Ребята, а как же тайна выборов, как же свобода волеизъявления? Или вам не верится, что за Порошенко могли голосовать военные, а Муженко на фронте уважают все комбриги, комбаты и ниже до рядового состава? Так, могли голосовать. Потому что при Порошенко службой в армии стало можно гордиться. А Муженко уважают, потому что он - солдат. Кроме того что владеет полной информацией по войскам и знает всех комбатов и большинство ротных лично. Потому что любой офицер и солдат воюющий с 14 года знает, что, когда будет замес, и Муженко будет рядом, возьмет автомат в руки и прикроет спину. Да, это не уровень НГШ. Но это очень важно для воюющего солдата и офицера.
Не надо нести политику в воюющую армию. И не надо расследовать и преследовать инакомыслие по политическим целям. Если дали военным право голосовать, не нужно потом выяснять, каким был их выбор. Они - граждане Украины и имеют все права. И даже больше. Потому что это граждане Украины, которые с оружием в руках защищают Независимость Украины на фронте.
Заигрывание с общественностью и новой властью закончится тогда, когда нужно будет воевать. На одних лояльных к Зеленскому армию не построить. А Хомчак, к сожалению, настолько оторвался от армии, что просто не понимает очевидных вещей. В армии такой же кадровый голод, как и везде. Там так же не хватает грамотных офицеров. Потому что во времена войн всегда так бывает. Люди растут по карьерной лестнице, не успевая учиться и набираться нужного опыта.
Но сейчас, видимо, другая задача стоит у нового НГШ. Обеспечить лояльность к новому верховному и безропотное выполнение любых приказов. Но армия воюет по Уставу. Поэтому не получится ее вычистить под себя.
А еще у армии есть мы. И мы не дадим сделать из воюющей пятый год армии "потешные" полки.
* * *
Об оптимизации количества воинских частей в ВСУ имени Хомчака.
Прежде, чем говорить об этом всем, вы должны четко усвоить, начальник генерального штаба - главнокомандующий ВСУ - фигура не самостоятельная. Кроме того, что формально он подчиняется министру обороны, он еще в прямом подчинении у верховного главнокомандующего, которым является президент Украины. Ныне Зеленский. Сам по себе НГШ много наоптимизировать не может. Только в рамках закона и полномочий. Все стратегические задачи определяются президентом, СНБО и МО. Численность ВСУ ограничена законом. В рамках этой численности и можно что-то делать. В последние годы ВСУ были ориентированы на развитие с учетом агрессии РФ, а так же угроз со стороны Крыма, Беларуси и самой РФ, которая развернула два новых армейских корпуса на нашей границе.
То есть, независимо от того входим мы в НАТО или ЕС, задача перед ВСУ стояла создать такую структуру, которая может оказать успешное сопротивление открытой агрессии РФ, как минимум, с трех направлений. Эти задачи формируются исходя из данных, которые получают от СБУ (Баканов), в лице службы внешней разведки (Бухарев). Еще ГУР в подчинении МО Полторака.
Вся предыдущая стратегия была направлена на формирование бригад, в которых управление и костяк должны были быть из кадровых военных и контрактников. В случае начала большой войны, эти бригады должны доукомплектовываться в кратчайшие сроки мобилизованным оперативным резервом. Управление есть, вооружение есть, техника есть, люди присылаются. Это по логике большой войны с РФ.
Все знают, что сейчас, укомплектованность в бригадах в лучшем случае на уровне 70%. Но при этом для того, чтобы полностью закрыть границы с РФ и Беларусью, нужно еще около десятка новых бригад. Но их не стали даже создавать, потому что численность ВСУ не позволяет набирать людей столько, сколько нужно. Приходится искать баланс.
То есть, на сегодняшний день, мы имеем энное количество бригад с управлением, вооружением, техникой и неполной комплектацией, которые можно за пару недель развернуть и полностью укомплектовать. Для того чтобы закрыть опасные направления, нужно еще 6-8 бригад. Но этого делать нельзя, потому что комплектация нынешних, вообще, снизится до 40%. Повторю, это все происходит из расчета отражения нападения со стороны РФ.
Есть четкие цифры, сколько бригад, батальонов, танков, орудий и людей нужно для того, чтобы защищать определенный участок фронта. Ни новые технологии, ни новое вооружение принципиально картину не меняют. При нападении армии количеством ууу, нужно ххх людей и техники чтобы эту армию удержать. Без вариантов.
Как же можно оптимизировать части, если их и так не хватает? Если не хватает людей даже для формирования нужных еще бригад? И вот здесь мы возвращаемся к тому, что стратегическую задачу ставит президент и верховный главнокомандующий. При Порошенко мы воевали с РФ и ожидали нападения. НАТО нас рассматривало как союзников, которые воюют фактически на границе НАТО и защищают их границы. А если сейчас мы начинаем резко мириться и сдаваться, то и нужда в таком количестве военнослужащих как бы сама собой отпадает. Из бригад можно сделать полки, вместо 3-4 батальонов сделать по 2 батальона. И все будет хорошо. Число частей то же. Количество людей то же. Правда, выполнять задачи, чтобы противостоять РФ, они уже не смогут. Ну чисто физически не смогут перекрыть границы со стороны РФ, Беларуси и Крыма. Зато смогут это сделать со стороны Европы. У нас там совсем мало границы. Смена вектора, так сказать.
Я вернусь к тому с чего начал. Хомчак не самостоятельная фигура. Он выполняет поставленные задачи. Сам по себе Хомчак очень неглупый человек и грамотный офицер. Кстати, он, будучи НШ СВ, активно поддерживал идею создания школы снайперов в Десне. Но тогда была задача другая. Поставленная Порошенко, Турчиновым, Полтораком и Муженко. Они всерьез рассматривали вероятность вторжения войск РФ.
Исчезла ли эта вероятность? Мне кажется нет. Если только мы не собираемся сдаваться. А вот если сдаваться, то тогда можно и оптимизировать. И сокращать. И продавать надлишкове майно. И закрывать границу не с РФ. А, например, с ЕС. А потом, чуть позже, можно будет ехать воевать в Сирию на стороне россии, помогать, так сказать, братскому народу.
Самое смешное, что патриотичная спильнота проглотит все это. Бутусов на цензоре напишет, как это все правильно, и какое счастье теперь нас всех ждет. И ему поверят. Или сам начнет оптимизировать, как в свое время оптимизировал бригаду легкой пехоты НГУ. Помните, сколько пиара было? Даже собирался операцию делать, чтобы пойти туда служить замполитом. Но столкнувшись с реальностью и первыми трудностями, слился и решил, что лучше быть экспертом по ВСУ и поливать грязью НГШ. Теперь вот пришел звездный час.
Есть, конечно, в ВСУ еще определенные ресурсы для "оптимизации". Например, раздутые штабы. Или непонятные части обеспечения, сплошь из заробитчан. Или жены, любовницы, родственницы офицеров и их друзей в тыловых частях. Которые принимаются на контракт "стрільцями", а служат не пойми кем. Или по декретам годами сидят. А место за ними числится. Есть женщины, которые служат и воюют в боевых частях, а есть и те, кого устроили в тыловые. Но это все равно не решит вопрос в масштабах ВСУ. Над этой проблемой бились не один год.
Та схема, что была реализована за последние годы, самая рабочая. Иметь энное количество бригад, укомплектованных не полностью, но имеющих возможность быстро принять недостающее количество людей по мобилизации. Да, это тяжело, и нагрузка ложится на тех, кто служит. Именно поэтому идет постоянное повышение денежного довольствия военнослужащим.
Я не знаю, что собирается оптимизировать Хомчак. Будем посмотреть. Возможно, это просто очередное громкое заявление команды ЗЕ, для отвлечения внимания от чего-то более важного.
Сокращать ВСУ сейчас нельзя. Наоборот, необходимо усиление. И США вчера даже пообещали ракеты в скором времени, способствующие решению проблем с воздушными целями.