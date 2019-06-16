EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Фоторепортаж, За кордоном
  2957  56
Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (1959) безпілотник (385) Сирія (1306) Донбас (12135)

 У Сирії збили черговий російський безпілотник "Орлан-10", - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

15 червня на півночі сирійської провінції Алеппо збили черговий російський багатофункціональний безпілотник "Орлан-10".

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm провела огляд цього інциденту і розповіла, як часто збивають російські БПЛА "Орлан-10" у Сирії та Україні, інформує Цензор.НЕТ.

У Сирії збили черговий російський безпілотник Орлан-10, - InformNapalm 01

За різними оцінками ціна одного безпілотника "Орлан-10" коливається від 87 до 120 тис. дол. Росія втратила вже кілька десятків таких безпілотників.

За однією з версій, "Орлан-10" збили повстанці "Фронту національного звільнення" із зенітної зброї. У мережі також з'явилися фотографії безпілотника і людей у військовій формі, які позували з трофеєм.

У Сирії збили черговий російський безпілотник Орлан-10, - InformNapalm 02

За іншою, не такою болючою для російських військових версією, БПЛА вийшов із радіусу дії наземної станції і працював в автономному режимі, поки не закінчилося пальне. Цієї версії дотримуються російські коментатори, пояснюючи це тим, що на знімках у БПЛА викинутий парашут і це нібито вказує на те, що БПЛА приземлився самостійно.

Читайте також: Російські станції РЕБ на Донбасі створюють перешкоди власній техніці: вже розбилися три ворожі безпілотники, - ГУР

Встановлено також, що російський БПЛА "Орлан-10" вів розвідку в інтересах ЗС РФ між авіабазою Менах і містом Аазаз, яке перебуває під контролем протурецьких повстанців. Координати інциденту: 36.550741, 37.015686.

У Сирії збили черговий російський безпілотник Орлан-10, - InformNapalm 03

Інші інциденти втрати російських БПЛА "Орлан-10" в Сирії

Це не перший випадок втрати російських БПЛА в Сирії, саме "Орлан-10" періодично стає трофеєм сирійських повстанців.

На цих кадрах відео зафіксовано, як повстанці в березні 2019 року збили ще один БПЛА, обстрілявши його із зенітної установки. І на відеокадрах видно, що БПЛА також випустив парашут під час падіння.

Дивіться також: Українські воїни збили ворожий безпілотник на Авдіївському напрямку, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Ось ще один репортаж 2015 року, в якому крупним планом знято збитий російський БПЛА "Орлан-10" із бортовим номером 10270.

Російські війська періодично втрачають свої БПЛА "Орлан-10" і на території України

За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, задокументовано щонайменше 14 фактів втрат БПЛА цього типу в Луганській і Донецькій областях. З них 4 впали унаслідок збою систем, викликаного роботою українських засобів радіоелектронної боротьби, а 10 разів БПЛА "Орлан-10" збивали зі стрілецької зброї і засобів ППО. За іншими даними, російські окупаційні війська з моменту початку війни на Донбасі втратили вже не менше 19 таких безпілотних літальних апаратів.

Проти виробництва "Орлан-10" можна застосувати санкції

Багатофункціональний безпілотний літальний комплекс "Орлан-10" активно використовують ЗС РФ у бойових діях проти України на Донбасі. У відкритих джерелах заявлено, що комплекс - розробка російського підприємства "Спеціальний технологічний центр", входить до складу російської єдиної системи управління тактичної ланки, яка реалізовує концепцію мережоцентричної війни.

Дивіться також: На Донбасі збили російський безпілотник. ФОТО

Виявилося, що від російського виробника там тільки корпус і навігаційний приймач МНП-М7. Та й той створено на базі мікросхеми ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices. Решта комплектуючих - GPS-трекер, стартер-генератор, двигун, модуль запалювання, польотний контролер, модуль передавання телеметрії і GPS-модуль - виготовлено в США, Німеччині, Японії, Китаї та інших країнах. Ці технології належать до товарів подвійного призначення, які Росія купує та використовує у військових цілях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132622
 
   
 Топ коментарі
 
Рашенбезпілотник, в якому мокшанського лише двохголовий общипаний пєтух.з нано технологіями.
 показати весь коментар
 
Та сама россия страна двойного назначений ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Рашенбезпілотник, в якому мокшанського лише двохголовий общипаний пєтух.з нано технологіями.
 показати весь коментар
 
 
Та сама россия страна двойного назначений ...
 показати весь коментар
 
 
пора мацкву переименовывать в Кадыровабад
 показати весь коментар
 
 
сбили ведро с гайками рукожопых свинособак
 показати весь коментар
 
 
та нет, как видишь там ведро-то рассейское, а начинка вся иностранная... от обеспокоенных
 показати весь коментар
 
 
та китайцы не очень то и обеспокоены У Сирії збили черговий російський безпілотник "Орлан-10", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7701.у них такой начинки-хоть пруд пруди.для любой шаурмы
 показати весь коментар
 
Там ДВС? Значит шумит и выдаёт себя звуком пердящих выхлопов.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А шо. большие беспилотники есть без ДВС?
 показати весь коментар
 
Ну вот и приведи пример большого боевого дрона. летающего почти сутки на аккумуляторе. Поржем вместе
 показати весь коментар
 
А я не писал, что на аккумуляторе!😁
Я писал "ДВС". Вот тебе пример такого реально большого (а не как Орлан), ударного беспилотника MQ‑9 Reaper. У него турбина.
 показати весь коментар
 
Ты еще ниже участь не можешь? Сравниваешь несколько тонный рипер с 15 кг Орланом
Есть уже турбинки весом в 1кг? Какова их эффективность? И шо, турбина не орет шо дурная? Посмотри на аэродроме, как стартуют небольшие реактивные бизнес джеты весом в несколько тонн - ревут. шо дурные
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Если б сбили - парашюта бы не было сзади.
Обычная техническая неисправность
 показати весь коментар
 
Ты видео посмотри, откуда берется эта "неисправность".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Из той пукалки только пальцем в небо можно попасть. а не в мишень на высоте нескольких км. Парашют красный сзади - однозначно аварийная посадка.
От снарядика 23 мм от Орлана мало бы что осталось. А на фото он практически целый . Сламано при посадке крыло и винтом землю зацепил
 показати весь коментар
 
 
Тебе известно, что ЗУшка стреляет разрывными снарядами? Эта этажерка могла быть поражена осколком от разрыва снаряда ЗУ, или ты считаешь чистым совпадением обстрел из ЗУ и одномоментное возникновение неисправности? Когда ЗУшкой обстреливают зеленку, то от осколков её снарядов зеленка становится лысой за секунды.
 показати весь коментар
 
 
Та даже от взрывной волны тупо крыло из замков вырвало.
 показати весь коментар
 
Какая взрывная волна от 23мм патрона, общим весом в 190 грамм?
 показати весь коментар
 
Давно ли 23мм снаряды оснащают дистанционными взрывателями?
 показати весь коментар
 
Есть или вернее были когда то. некоторые фугасные зенитные 23мм. Только там естесственно не дистанционный подрыв. а самоликвидатор
 показати весь коментар
 
Бш 32, детонатор высокой чувствительности + самоликвидатор
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Фугасный эффект 23 мм снарядика равен практически нулю. В Сирии осколочных практически нет. В такой маленький снарядик нельзя запихнуть что-то серьезное и срабытывает самоподрыв лишь на предельной высоте. Зушка выше 1,5 км не берет. Дроны никогда так низко не летают ибо их оптика с пяти км дает на местности разрешение в 5см.
 показати весь коментар
 
тебе повылазило? самолет падал именно потому что оказался без крыла. Что ему крыло отбило, догадайся с 10 раз. Наверно ветер?
 показати весь коментар
 
 
Это тебе повылазило. На том фрагменте он падал уже и без парашюта. При ударе о землю от него мало бы что осталось А на втором фрагменте он уже целехонький и с прицепленным парашютом
 показати весь коментар
 
ты дурачок? Зенитка оторвала снарядом беспилотнику крыло, он потерял стабильность, сработала защита -выкинула парашют. Затем парашют оторвало, видимо крепления были тоже повреждены и самолет уже падал без парашюта. Энергии падения не хватило чтобы разнести самолет вдребезги, мало ли на какую поверхность он упал?
 показати весь коментар
 
Если бы 190 мм снарядик угодил в пластиковое крыло - от крыла бы вообще ничего не осьалось
 показати весь коментар
 
на втором фрагменте просто пособирали по полям все что упало с неба и скинули в кучу, чтобы показать полностью самолет, или по твоему парашют и оторванное в небе крыло аннигилировались?
 показати весь коментар
 
То, что упало без парашюта - собрать в товарный вид просто невозможно
 показати весь коментар
 
На фото же мы видим целехонькое крыло, вытянутое из крепления (зажима или как там оно крипиться после транспортировки)
 показати весь коментар
 
То фото и видео аппарата, потерянного в 2015 году. Чукча не читатель, чукча писатель.
 показати весь коментар
 
Ну ты олень! Ты статью читал? "Второй фрагмент" это вообще видео за 2015 год! Причем тут другой аппарат к сбитому вчера?
На первом видео сбитый именно вчера и падал он без крыла и с парашютом (смотри с 20-й секунды)!
 показати весь коментар
 
 
Падал без крыла это обычная неисправность -перл дня.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И без парашюта и остался на земле полностью цел
Видео смонтировано из разных фрагментов. На одном пуляют куда-то в молоко. на втором падает штопором без крыла и парашюта. а на третьем целехонький с крыльями и красным парашютом
 показати весь коментар
 
да ладно...а шо мешает забабахать функцию автоматическиого выброса парашюта при потере управления?или ручного его выброса оператором в аналогичных обстоятельствах? У Сирії збили черговий російський безпілотник "Орлан-10", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3318
 показати весь коментар
 
Так он и выбросил парашют при потере управления. Только на видео парашют от него отделяется. тоесть на земле от дрона остались бы лишь щепки. А на втором фрагменте мы видим его целехоньким и з парашютом. Орланы ниже нескольких км никогда не опускаются ибо незачем. А ЗУшка выше 1,5 км пулять не может. Видео просто склеено из нескольких частей. А Орлан упал (аварийно спустился) на парашюте по техн. неполадкам. Может с мотором шо. а может тупо бензин закончился
 показати весь коментар
 
Склеено из частей где все безпилотники орлан10?Сколько же их накрошили ?
 показати весь коментар
 
Было уже несколько сообщений из Сирии о сбитых Орланах или совершивших аварийную посадку. Дроны в 99% падают из-за техн. проблем ибо папуасским армиям их просто нечем сбивать на таких высотах. Тоже и про самолеты, которые в Сирии не опускаются ниже 5км
 показати весь коментар
 
полезно ващето читать всю статью...это разные видео...и они ваще к фотографиям не имеют отношения У Сирії збили черговий російський безпілотник "Орлан-10", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1748

1.На этих кадрах видео зафиксировано, как повстанцы в марте 2019 сбили еще один БПЛА, обстреляв его из зенитной установки. И на видеокадрах видно, что БПЛА также выпустил парашют при падении.Источник: https://censor.net.ua/p3132622

2.Вот еще один репортаж 2015 года, в котором крупным планом снят сбитый российский БПЛА Орлан-10 с бортовым номером 10270.Источник: https://censor.net.ua/p3132622
 показати весь коментар
 
не орлан а ******, правильно надо називать сие творение
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Весьма недурственный дешевый дрон нового поколения . способный летать без ЖПС. а лишь по встроенным растровым картам и способный работать на автомате в одной связке с артиллерией
 показати весь коментар
 
Как же тогда 4 штуки рэбами посадили, если он может летать без gps трекера?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Кто его рэбом посадил? Неужели к себе на аэродром или пункт управления? Если инфа с цензора. то можешь себя не утверждать. Никто такой детский по сути дрон сажать рэбом, тоесть взламывать коды. не будет
 показати весь коментар
 
Ты путаешь перехват управления на хакнутых кодах и чистую работу рэба, когда ложат весь эфир левыми частотами и сигнал не проходит ни на передачу данных , ни на местоопределение по жпс . Была инфа уже шо ложили безпилотники рэбом на Донбассе , ничего сверхестественного
 показати весь коментар
 
Эта инфа - обычная туфта. Совр. боевые дроны могут летать и возвращаться домой лишь сравнивая фото местности и заложенную в него растровую карту. На Орлане больше десятка камер. Две их служат именно для этого, постоянно сверяя картинку внизу с полетным заданием. Тоесть ни связь ни ЖПС не нужно
 показати весь коментар
 
Если тебе связь не нужна тогда как ты арту корректируешь, в матюкальник с высоты орешь?
 показати весь коментар
 
Ты сравниваешь теплое и мягкое. Арту он корректирует. когда все в порядке со связью. Когда с ней проблемы - возвращается домой или до момента возобновления связи
 показати весь коментар
 
так летайте там у себя в Мокшандии - и не притесь больше никуда...!
 показати весь коментар
 
 
У Сирії збили черговий російський безпілотник "Орлан-10", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1808

интересная тут рекламка У Сирії збили черговий російський безпілотник "Орлан-10", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6404 админ за пропаганду военной мощи ахрессора зарплату в рублях получает?
 показати весь коментар
 
 
Уничтожила героя россии. Айза Газуева - Честь нации.
https://youtu.be/SlAhOj1m3Dw
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортажУ Сирії збили черговий російський безпілотник "Орлан-10", - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору