 У Сирії збили черговий російський безпілотник "Орлан-10", - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm провела огляд цього інциденту і розповіла, як часто збивають російські БПЛА "Орлан-10" у Сирії та Україні, інформує Цензор.НЕТ.

За різними оцінками ціна одного безпілотника "Орлан-10" коливається від 87 до 120 тис. дол. Росія втратила вже кілька десятків таких безпілотників.

За однією з версій, "Орлан-10" збили повстанці "Фронту національного звільнення" із зенітної зброї. У мережі також з'явилися фотографії безпілотника і людей у військовій формі, які позували з трофеєм.

За іншою, не такою болючою для російських військових версією, БПЛА вийшов із радіусу дії наземної станції і працював в автономному режимі, поки не закінчилося пальне. Цієї версії дотримуються російські коментатори, пояснюючи це тим, що на знімках у БПЛА викинутий парашут і це нібито вказує на те, що БПЛА приземлився самостійно.

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Встановлено також, що російський БПЛА "Орлан-10" вів розвідку в інтересах ЗС РФ між авіабазою Менах і містом Аазаз, яке перебуває під контролем протурецьких повстанців. Координати інциденту: 36.550741, 37.015686.

Інші інциденти втрати російських БПЛА "Орлан-10" в Сирії

Це не перший випадок втрати російських БПЛА в Сирії, саме "Орлан-10" періодично стає трофеєм сирійських повстанців.

На цих кадрах відео зафіксовано, як повстанці в березні 2019 року збили ще один БПЛА, обстрілявши його із зенітної установки. І на відеокадрах видно, що БПЛА також випустив парашут під час падіння.

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Ось ще один репортаж 2015 року, в якому крупним планом знято збитий російський БПЛА "Орлан-10" із бортовим номером 10270.

Російські війська періодично втрачають свої БПЛА "Орлан-10" і на території України

За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, задокументовано щонайменше 14 фактів втрат БПЛА цього типу в Луганській і Донецькій областях. З них 4 впали унаслідок збою систем, викликаного роботою українських засобів радіоелектронної боротьби, а 10 разів БПЛА "Орлан-10" збивали зі стрілецької зброї і засобів ППО. За іншими даними, російські окупаційні війська з моменту початку війни на Донбасі втратили вже не менше 19 таких безпілотних літальних апаратів.

Проти виробництва "Орлан-10" можна застосувати санкції

Багатофункціональний безпілотний літальний комплекс "Орлан-10" активно використовують ЗС РФ у бойових діях проти України на Донбасі. У відкритих джерелах заявлено, що комплекс - розробка російського підприємства "Спеціальний технологічний центр", входить до складу російської єдиної системи управління тактичної ланки, яка реалізовує концепцію мережоцентричної війни.

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Виявилося, що від російського виробника там тільки корпус і навігаційний приймач МНП-М7. Та й той створено на базі мікросхеми ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices. Решта комплектуючих - GPS-трекер, стартер-генератор, двигун, модуль запалювання, польотний контролер, модуль передавання телеметрії і GPS-модуль - виготовлено в США, Німеччині, Японії, Китаї та інших країнах. Ці технології належать до товарів подвійного призначення, які Росія купує та використовує у військових цілях.