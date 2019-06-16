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 Зеленський привітав українців із Днем батька. ФОТО

Президент Володимир Зеленський у неділю, 16 червня, привітав українців із Днем батька.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні День батька. Вітаю всіх батьків", - написав Зеленський.

Вітання він також адресував своєму батькові: "Олександре Семеновичу, тату, зі святом! Ти завжди був і залишаєшся моїм головним моральним авторитетом. Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму. Я вас люблю".

День батька - нове державне свято, яке, починаючи з цього року, відзначатиметься кожної третьої неділі червня.

Дивіться також: "Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132613
 
   
 Топ коментарі
 
может потому, что День Отца празднуют в Украине впервые Зеленский поздравил украинцев с Днем отца - Цензор.НЕТ 5930
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Проздравляю вас с праздником , батьку .!
Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 7817 . Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 9791 .
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Хто ще не привітав своїх татусів ?
А ну хутко наздоганяти !
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А там головне .. Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 4803
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А помнишь как ты п...л на Пороха , по поводу и без Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 2918 . ? А я тебе говорил Сулима - земля круглая .! Обратка прилетает всегда . Вот и не обижайся . !! Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 5714 .
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До Іловайська я на Пєтю бочку не катив. Звісно ілюзій по ньому не мав ще з 2005го, але був до нього скоріше скептичний. А вже під час Іловайська він став мій особистий ворог. Вже тоді Порошенка треба було тягри на довічне з конфіскацією. Але це таке.
Зовсім інше - Зеленський. Людина ще навіть не встигла зробити якісь кроки в політиці, зробити якісь політичні рішення, а на нього вже льється лайна більше, ніж на всіх попередніх президентів разом узятих з путєним в додачу. Де логіка?
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Та Слава Богу , шо щэ нэ зробыв . Не успел ещё . Вот поэтому ему дают понять что будет , если он -хоть только попробует сдать кацапам те позиции ,на которых он принял у Пороха управление государством . Шкуру сдерём нафиг , живьём . Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 9358 .

Хватит ныть Сулима . Любой политик , рано или поздно , но всегда попадает под шквал критики ,, и шо бы он не сделал , плохого или хорошего . Порох попал позже , Зе раньше ,, ничего страшного . Переживёшь - не умрёшь . Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 4904 .
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Здирайте шкіру з свого російського шпигуна Порошенка!
Але я проти проізволу. Мародер Порошенко має сидіти довічне з конфіскацією. В людських умовах, доречі, не в катівні, де була Юля. Але поки він не сяде - Україна буде у небезпеці.
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так твоя шелупонь сейчас на коне, ты свою бохиню на свалку отправил...?)
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я вже давно кажу.. пєтю треба на нари.. і все буде добре
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Проздравляю вас с праздником , батьку .!
Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 7817 . .
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Доречі, Бєні - респект. Ми пам'ятаємо, як пан Ігор запропонував свою кандидатуру в/о Турчинову на губера Січеславщини. І він виявивсь чи не найславетнішим кошовим низових казаків(і найбільш кошерним)). Бо відбити навалу Мордора це не меньш гучніший подвиг, ніж відбити навалу османів, або кримчаків.
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Вот он - главный папахер!
Ну, мазелтоф.
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Упссссссссс....снова эти бездарные артисты из немецкого фильма для взрослых, сколько можно этих убогих публиковать? Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 9499
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Может быть, каждому папе по порции мороженного (хотя бы)?
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Нормальные люди поздравляют сегодня не только с Днём Отца, но и Сына, и Святого Духа

ЗЕБЕня не дорос ещё до понимания праздников народа, править которым его поставил Коломойский 😕
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нормальные люди не верят в святых духов Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 668
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Вот только жаль, что твой отец пользовался изделием номер 1 завода красный резинщик.
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Да-да! Он нам ничего не должен!
Он должен только своей семье!
Мазелтоф, папахен!
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irenka ko Он должен только своей семье!


До речі, щось таке говорили і усі представники блазня на "Свободі слова", розповідаючи навіщо вони йдуть на вибори... Зеленський привітав українців із Днем батька - Цензор.НЕТ 5020
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Прахоботы,вот еще награда для Сывочелого:
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський привітав українців із Днем батька. ФОТО
 
 
 
 
 
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