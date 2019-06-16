 Зеленський привітав українців із Днем батька. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні День батька. Вітаю всіх батьків", - написав Зеленський.

Вітання він також адресував своєму батькові: "Олександре Семеновичу, тату, зі святом! Ти завжди був і залишаєшся моїм головним моральним авторитетом. Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму. Я вас люблю".

День батька - нове державне свято, яке, починаючи з цього року, відзначатиметься кожної третьої неділі червня.

Дивіться також: "Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька. ВIДЕО