 Зеленський привітав українців із Днем батька. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
"Сьогодні День батька. Вітаю всіх батьків", - написав Зеленський.
Вітання він також адресував своєму батькові: "Олександре Семеновичу, тату, зі святом! Ти завжди був і залишаєшся моїм головним моральним авторитетом. Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму. Я вас люблю".
День батька - нове державне свято, яке, починаючи з цього року, відзначатиметься кожної третьої неділі червня.
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Зовсім інше - Зеленський. Людина ще навіть не встигла зробити якісь кроки в політиці, зробити якісь політичні рішення, а на нього вже льється лайна більше, ніж на всіх попередніх президентів разом узятих з путєним в додачу. Де логіка?
Хватит ныть Сулима . Любой политик , рано или поздно , но всегда попадает под шквал критики ,, и шо бы он не сделал , плохого или хорошего . Порох попал позже , Зе раньше ,, ничего страшного . Переживёшь - не умрёшь . .
Але я проти проізволу. Мародер Порошенко має сидіти довічне з конфіскацією. В людських умовах, доречі, не в катівні, де була Юля. Але поки він не сяде - Україна буде у небезпеці.
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Ну, мазелтоф.
ЗЕБЕня не дорос ещё до понимания праздников народа, править которым его поставил Коломойский 😕
Он должен только своей семье!
Мазелтоф, папахен!
До речі, щось таке говорили і усі представники блазня на "Свободі слова", розповідаючи навіщо вони йдуть на вибори...