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Все про:Вінницька область (351) ДТП (2356)

 Унаслідок жахливої ДТП на Вінниччині загинули 4 людини, ще 4 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Вінницькій області в суботу, 15 червня, унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів чотири людини загинули, ще 4 постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"15 червня о 17:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Тростянець-Ободівка, між населеними пунктами Буди й Ободівка, унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Audi і Volksvagen загинули 4 людини, ще 4 людини постраждали, серед них двоє дітей (2013 і 2008 років народження)", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Унаслідок зіткнення загинули 4 людини, ще 4 постраждали, зокрема двоє дітей (2013 і 2008 років народження).

"Прибувши до місця події, рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №29 встановили, що від отриманих ушкоджень на місці аварії загинули чотири пасажири, які сиділи попереду. На місці аварії працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Нацполіції та криміналісти. Причини аварії з'ясовуються", - підсумували в ДСНС.

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Пізніше поліція повідомила, що ДТП сталася близько 17:20 на автодорозі між селами Буда й Ободівка. Зіткнулися Audi А6 і Volkswagen Tiguan, які рухалися в зустрічному напрямку.

За кермом Audi був 31-річний житель села Нова Ободівка. За кермом іншого автомобіля - 36-річний житель Дніпра. Від отриманих ушкоджень обидва водії загинули на місці події.

Також травм, несумісних із життям, зазнали два пасажири іномарок - 40-річний чоловік і дружина водія Volkswagen Tiguan.

Крім загиблих, у Volkswagen було ще четверо пасажирів: дорослі віком 21 і 25 років, а також діти віком 10 і 6 років. Вони зазнали травм різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували. Загрози їхньому життю немає.

Унаслідок жахливої ДТП на Вінниччині загинули 4 людини, ще 4 постраждали 01
Унаслідок жахливої ДТП на Вінниччині загинули 4 людини, ще 4 постраждали 02
Унаслідок жахливої ДТП на Вінниччині загинули 4 людини, ще 4 постраждали 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132607
 
 
 Топ коментарі
 
Лоб в лоб, это скорость помноженная на 2, толи жара так действует... Все молодые, люди сбрасывайте скорость, вне зависимости от лошадок под капотом, тем более это существенно уменьшает расход топлива. Печально читать такие новости в такой святой день.
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Жах...
І нічого не допомагає..
Ні отакі хроніки аварій, ні застереження.. Люди спішать.
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Столнуться в сухой, летний день?...Оба видно крутие пацани били, и никто не хотел уступать...
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Жах...
І нічого не допомагає..
Ні отакі хроніки аварій, ні застереження.. Люди спішать.
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естественный отбор, закон эволюции c одной стороны, а с другой, когда водительские удостоверения свободно продаются, никто не застрахован нарваться на ездуна, которому папа машину и права купил, а дорогу не купил.
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Эти уже успели. А всё почему? А потому что, они не знали, что к Богу не бывает опозданий...
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Лоб в лоб, это скорость помноженная на 2, толи жара так действует... Все молодые, люди сбрасывайте скорость, вне зависимости от лошадок под капотом, тем более это существенно уменьшает расход топлива. Печально читать такие новости в такой святой день.
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"Синька зло",кожні вихідні одне й те ж саме. І так дикуни нормально їздити не уміють, а ще як очі позаливають, то хана
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Лоб-в-лоб при одинаковой массе это просто скорость, вот если в лоб с фурой - тогда это скорость фуры + скорость авто. В любом случае при 80+ металл превращается в пластилин, а тело человека в желе
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Лоб в лоб це швидкість ×2 вага значення має тільки що легше авто отримає більші ушкодження.
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в такой святой день.\\\\\

Да, забыл седня 47 лет как Бетмен убил Тома Сойера. Спасибо напомнил
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Угу. Тачки неплохие, значит люди с баблом, но и бабло мозгов не прибавляет. Хотя не нам судить, мы там не были и не знаем ньюансы. Однако жаль погибших, ведь виноват 1, а погибли без вины 4. Хорошо хоть дети живы.
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Это автомобили одной весовой категории, если у них и была разница в скорости то не существенна... что уже не влияет на исход, я не собирался доказывать свои знания физики, не на то обращаете внимание.
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Просто хотел сказать что скорость при лобовом столкновении не удваивается
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Они осталисть рядом... вот и вся логика умножения на два, а так согласен.
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Господи! Даже в этот радостный праздник Троица дорога собирает свою жуткую дань!
Могу предположить, что 20% аварий происходит по причине исковерканных дорог, которые рассыпаются из за воровства средств чиновниками...
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Причем тут дороги??? Мозги надо иметь для учёта условий дороги! Плюс безнаказанность со стороны мусоров рюкзакова!
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Подтверждаю.
Три дня назад ехал со скоростью 90-100 ночью.
Между Степногорском и Григорьевкой влетел в яму, чудом удержал машину.
Два легкосплавных диска стали квадратными.
Передо мной стояла еще одна машина - два колеса.
Когда, через 2 часа я отъезжал, два колеса грохнула еще одна машина.
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так не едь ночью с такой скоростью, зная, что дороги плохие. Придурок.
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это из тех , знает , что дороги вгавно, но всё равно летает 100-140, а потом жалуется...шо мозги по асфальту размазало...
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та вторая тоже со скоростью 100 км/час летела ночью ?
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НЕТ такого праздника "Троица" по Библии , её придумали попы.
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Можно сказать все меры предложенные министром МВД Авакяном не достаточные , он не в состоянии решить проблему безопасности на дорогах
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Столнуться в сухой, летний день?...Оба видно крутие пацани били, и никто не хотел уступать...
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Или кондиционер кто-то не хотел чинить из-за жлобства. типо напишут шо от жары кто-то(чьи родаки заплатят больше) потерял уважение к другим участникам пдд
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Достаточно одному выскочить на встречку на повороте.
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Цензор постачає розчленьонку справно і щоденно, а заголовки пише, як на виключну подію. Якщо кожного дня в дтп гине 4 людини, то воно вже не "жахливе", а " традиційне".
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"рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №29 встановили, що від отриманих ушкоджень на місці аварії загинули чотири пасажири, які сиділи попереду." Це як? Мабуть, загинули два водії та два пасажири, які сиділи попереду?
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Йдеш по м!сту й дивуэся як ц! обезяни-дикуни на крутих машинах и мотоциклах порушують правила руху.Безнаказан!сть породжуэ нов! порушення.За р!к маэмо десятки тисяч загиблих и кал!к,бильше ниж у вийни з лугондоном.😬😬😬😈
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не бит не крашен? У туарега ни одной подушки нету.
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Подушки не срабатывают при не пристегнутых ремнях, скорость вылета подушки около 300 км/час, если ты не пристегнут, наклонился к рулю и выстреливает подушка, то у тебя ломается шея и из мозгов будет желе, так что пристегивайтесь господа.
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И машины хорошие и люди семейные а вон как вышло.
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..... на месте аварии погибли четыре пассажира, которые сидели впереди. Источник: https://censor.net.ua/p3132607

кто мне объяснит, ГДЕ БЫЛИ ВОДИТЕЛИ?!!! МАТЬ ВАШУ!
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І знову жодна людина не була пристібнута ремінцями безпеки!
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Такі фото потрібно розміщати на щитах у вздовж доріг а не рила "политиків"-ворюг.
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Интересно, как в Туареге сзади находилось еще 4 человека? Как усадили детей?
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я так понял ,что в туареге вообще все семь ехали...
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Цензор.НЕТФотоПодіїУнаслідок жахливої ДТП на Вінниччині загинули 4 людини, ще 4 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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