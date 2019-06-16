EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3676  92
Все про:Маріуполь (560) Білецький (89) Національний корпус (204)

 Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький. ФОТОрепортаж

Настане день, коли день звільнення Маріуполя відійде в минуле, бо буде значно важливіший день - дата звільнення українського Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава політичної партії "Національний корпус" і екскомандир добровольчого полку "Азов" заявив 15 червня в Маріуполі.

Білецький взяв участь в офіційній церемонії з нагоди п’ятої річниці визволення міста від сепаратистів і розповів про те, як здобували мир для Маріуполя.

"Взимку 2015 року після жахливого обстрілу Східного мікрорайону ми йшли вперед і створили зону безпеки, яка зробила Маріуполь мирним: без жаху обстрілів і можливого наступу. Ми як захисники відчували обов’язок перед всіма вами, перед рідними людьми й перед рідним для нас вже містом. Але залишається й інший обов'язок - ті люди, які пліч-о-пліч із нами з Донецька, Луганська, Сімферополя воювали за мирний і за український Маріуполь. Люди, які чекають Україну в Донецьку і Луганську. Люди, які просто хочуть повернутись додому, у свій рідний український Донецьк. І ми теж маємо перед ними величезний обов’язок", - сказав Білецький.

Лідер "Національного корпусу" також заявив про виклики, які сьогодні стоять перед Україною. Зокрема, він зазначив, що пріоритетним завданням залишається досягнення миру.

"Не постійні сподівання на міжнародні арбітражі, не спроби домовлятись із ворогом, а плекання української сили, економіки, науки, армії, віри у власну країну. Лише це дасть нам можливість повернути борг, який ми маємо перед цими людьми. Повернути українцям український Донецьк, а тим, хто зараз опинився у вимушеній еміграції, - повернутись додому. Я вірю, що настане день, коли це прекрасне свято – день звільнення Маріуполя – відійде в минуле. Бо буде значно важливіший день – дата звільнення українського Донбасу".

Нагадаємо, в 2015 році бійці добровольчого полку "Азов" під командуванням Андрія Білецького фактично очолили операцію зі звільнення Маріуполя від проросійських терористів. Операція виявилася успішною, завдяки чому вдалося захистити від агресора стратегічно важливу територію і запобігти просуванню противника вглиб країни.

Також зазначимо, що минулої неділі, 9 червня, в Києві відбулося підписання меморандуму про об'єднання "Національного корпусу", ВО "Свобода" і "Правого сектора" в єдину політичну силу. Представники наймасштабнішого в Україні об'єднання сил патріотів і націоналістів уже заявили про намір брати участь у парламентських виборах за списком ВО "Свобода". Очолив об'єднання Олег Тягнибок, другий номер у списку - Андрій Білецький.

Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький 01
Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький 02
Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький 03
Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький 04
Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький 05
Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132602
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо что зелюнкин никому ничего не должен и может купаться под фонтанами и гыгыкать,как умственно отсталый и его избиратели
 показати весь коментар
 
дык... зачем же ты топил за всякую зелёную шушеру?
 показати весь коментар
 
ОК, відповім, хоч Ви мені виділили меншу кількість мозку, ніж штанам ... І я Вас іноді =лайкаю=, але в дискусії не вступаю. Лише з поваги за Ваше голосування в 2-му турі - якщо правильно пам*ятаю.
Я давала цьому персонажу мій кредит кредит довіри .. Придивлялася ... Але інтуїція вкотре не підвела ...
Визнаю особистий внесок Білецького у звільнення Маріуполя і загалом боротьбу на фронті.
Але на то ми і є люди, що міняємося, розвиваємося чи деградуємо ...
Абсолютно ганебні і огидні акції НК під час президентської кампанії, спрямовані винятково протиПорошенка - то вже був другий - і остаточний цвях у їхню домовину.
Перший - приєднання до Мішутки, хоч вони потім і відхрещувалися заднім числом.
Нема в Україні націоналістів, які відображають мої погляди українського націоналіста ...
Тому Андрєйка може тріпатися тепер, скільки йому влізе.

Білецький - проститут (скотина, блін). Вибачте, що в свято, але Ви - не етнічний українець.
зелепуха - то взагалі ніщо ...
73% - ідіоти та дебіли ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В 2014 году из нашего Генштаба предупредили сепаров в Мариуполе их руководство сбежало.
 показати весь коментар
 
 
Обираємо президентами всіляку шушеру, а герої, обпльовані ватою, залишаютьсяв тіні.
 показати весь коментар
 
 
дык... зачем же ты топил за всякую зелёную шушеру?
 показати весь коментар
 
 
21 квітня читав фентезі в Інтернеті. Результат був відомий наперед.
 показати весь коментар
 
Спам- признак безсилля інформбатраків Барриги.

Обираємо президентами всіляку шушеру, а герої, обпльовані ватою, залишаютьсяв тіні.
16.06.2019 10:19
Ответить
Больше не нравится 9

комментарий отмечен как спам
 показати весь коментар
 
Ну, конечно, ты нам истину открыл - почему отправляют в спам!!!
Теперь открой нам истину, голосовавший за Кошулинского, - УПА УНСО - для "настоящих националистов" теперь - враги, если они призвали голосовать во втором туре за Порошенко и назвали Зе врагом?
 показати весь коментар
 
 
пиша по мардовски удмуртская ты свинособака.
 показати весь коментар
 
 
Кацапня страдает как обычно.Идите чеченцам служите.Это ваше все.
 показати весь коментар
 
 
у Андрюхи хоть есть возможность этот должок отдать а вот ваш ватофюрер Захарченко здох и до Рейкьявика так и не дошел да и в Лондоне не побывал брехло Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий - Цензор.НЕТ 4005
 показати весь коментар
 
 
Хорошо что зелюнкин никому ничего не должен и может купаться под фонтанами и гыгыкать,как умственно отсталый и его избиратели
 показати весь коментар
 
 
Це випадковий персонаж в історії України.
 показати весь коментар
 
 
Это пять лет жизни, а то и десять, если через референдумы будет отменено наработанное, за предыдущие пять лет, - псу под хвост...
 показати весь коментар
 
Тут скорее секта 73 делить на 3 и умножить на 3 - треть за паРашу, треть думает, что за Украину, треть - за большевистские лозунги...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вам вместе с кацапами страдать.Ужась,президент не Петя.Слезы и плачь)))
 показати весь коментар
 
 
Ваш президент не украинский.
Украинский бы не захилял парад.
Из за таких как вы мы просрали свои территории.
 показати весь коментар
 
 
Смех да и только.В Ростове погода хоть хорошая )).Проспали територии муделоженко вместе с рнбо.
 показати весь коментар
 
при чем здесь штейн к просраным вами сибири и дальнему востоку?
 показати весь коментар
 
штейн и над тобой поглумился сексуально?
 показати весь коментар
 
І Донбас і Крим...
Москалики.. ми прийдемо по своє.
 показати весь коментар
 
 
Півтора мільйона прихильників України прагнуть повернутися додому. Вдумайтеся, це населення півтора областей України.
 показати весь коментар
 
Вы немного проспали последние полгода??? БЕлИцкий(его настоящая фамилия) все последние полгода делал все для прихода зебени к власти...
 показати весь коментар
 
 
Ви праві, Білецький по завданню мерзотного авакова цькував Порошенка! На олігархічних антиукраїнський каналах, пам'ятаю, його нацжони з росії (які, нібито, воювали в "Азові"), топили за вову коломойського! Не за Кошулинського, а саме за блазня!!!
 показати весь коментар
 
 
ОК, відповім, хоч Ви мені виділили меншу кількість мозку, ніж штанам ... І я Вас іноді =лайкаю=, але в дискусії не вступаю. Лише з поваги за Ваше голосування в 2-му турі - якщо правильно пам*ятаю.
Я давала цьому персонажу мій кредит кредит довіри .. Придивлялася ... Але інтуїція вкотре не підвела ...
Визнаю особистий внесок Білецького у звільнення Маріуполя і загалом боротьбу на фронті.
Але на то ми і є люди, що міняємося, розвиваємося чи деградуємо ...
Абсолютно ганебні і огидні акції НК під час президентської кампанії, спрямовані винятково протиПорошенка - то вже був другий - і остаточний цвях у їхню домовину.
Перший - приєднання до Мішутки, хоч вони потім і відхрещувалися заднім числом.
Нема в Україні націоналістів, які відображають мої погляди українського націоналіста ...
Тому Андрєйка може тріпатися тепер, скільки йому влізе.

Білецький - проститут (скотина, блін). Вибачте, що в свято, але Ви - не етнічний українець.
зелепуха - то взагалі ніщо ...
73% - ідіоти та дебіли ...
 показати весь коментар
 
 
73% - ідіоти та дебіли ... Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 575

За подобное я бы уже применил грубые физические методы воспитания. Невзирая ни на возраст, ни на пол. Периодически скот требует стимуляции условных рефлексов. Ну, чтоб не деградировал.
 показати весь коментар
 
 
Vedana - Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 1994

Порошенко нужно было убирать как слившего всю национальную идею и подъем народа образца 2014-го года..
Но кто же знал, что в Украине большинство малороссов потерявших национальное достоинство?
Это проявилось только после 1-го тура.....
И ни один Билецкий этого не смог бы предугадать....
Во 2-ом туре пришлось голосовать за Порошенко, просто как за меньшее системное зло...
Многие тогда наступили себе на горло..., в том числе и я.....
И как оказалось правильно сделали....

П.С. я этничный украинец...., просто прожил большую часть жизни за пределами Украины (сев.Кавказ)...хотя и родился в Украине...
 показати весь коментар
 
 
я этничный украинец ...

От нашо брехати ? Хотіла б я побачити хоч одного етнічного українця-чоловіка, який посмів би сказати, що НАШІ жінки - дурніші за чоловіків ... Це ж смерть на місці. В наших чоловіків з народження є повага до жінки. Послух - то вже залежить. (Я не така).
Про Кавказ пам*ятаю ... То він так забив мізки ? Я Вас прошу ...
Хіба що те, що постите притомні (націоналістичні) речі - плюс Вам в карму, блін. Тому і лайкаю, бо поділяю.
Ви вчинили, як громадянин.
Про Білецького говорити не хочу: хрестик поставила.
 показати весь коментар
 
 
Vedana - "От нашо брехати ? Хотіла б я побачити хоч одного етнічного українця-чоловіка, який посмів би сказати, що НАШІ жінки - дурніші за чоловіків ... "

Наши жинки..., и не только наши глупее мужчин...
На планете Земля вот так случилось....
Это факт подтвержденный научно...и в повседневной жизни раз за разом...
Даже прямо сейчас при общении с вами...
Я бы рад что бы это было не так на самом деле...
Но увы... Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 8107
 показати весь коментар
 
Будете сміятися на кутні.
Ви - не українець.
 показати весь коментар
 
 
Vedana - не как простится не можешь крошка...?

Иди уже с Богом my little baby Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 9472
 показати весь коментар
 
Порошенко слил идею Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 2977 . )) ну что за бред .? Наоборот . Порох первый президент который эту идею пытался отстоять . Поэтому против него и ополчилoсь всё антиукраинское отребье , от кацапья до псевдонационалистов .
 показати весь коментар
 
 
Ну это твое мнение . Думай как хочешь .. Для меня Порох был и есть самым проукраинским президентом . А таких "кампраментирующих" фоток , я тебе могу найти на абсолютно любого политика Украины . Это не аргумент .Судить о людях надо по конкретным делам , а не по фоткам . Порох сделал для страны больше пользы чем все вместе взятые президентишки до него . Однозначно . Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 5848 .
 показати весь коментар
 
 
Maksim Perepelitca - он сделал то....., что после его ухода мы наблюдаем полноценный реванш про-московских сил, как в 2010-ом...

Всех тех сил с которыми за все 5 лет, он не сделал ничего - которых он прикормил и ожидал что они помогут ему на выборах...
И теперь видим реальную угрозу оккупации в недалеком будущем и превращение в Малороссию....
Из него стратег так себе...
 показати весь коментар
 
 
Реванш мы наблюдаем потому что 73% идиотов , развела как последних лохов , кацапская пропаганда . Действовавшая в Украине в том числе и через нашу 5 колонну ,, через журнашлюх типа дубинского , разные зрадофильские сайты , типа - " антикора" , и заканчивая олигархическими телекАналами , типа Г+Г . !! Я уж не говорю об откровенно антиукраинских " ньюзванах " .

Башкой своей надо было думать , а не слушать ящик , вещавший круглосуточно о том что Петро фсё пакрав ,, и никакой угрозы реванша сейчас бы небыло . Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 6208 .
 показати весь коментар
 
Лео Кот "меньшее системное зло.."

Что такое система, оцениватель систем?
Что такое устойчивость системы, оцениватель систем?
 показати весь коментар
 
 
ВКЛ_это_мы_01 - меньшее зло - это загнивание, но ползем в правильном направлении...

Может быть и доползли бы, если бы не сгнили....
Большее зло - это Зю..., с быстрым откатом в 2010-й.., угрозами полномасштабной агрессии и гражданской войны...
Превращение окончательно в Малороссию...
 показати весь коментар
 
Я задал конкретные вопросы и не надо тут ходить вокруг да около, пытаясь выглядеть правым.
Ты конкретно произнёс - "меньшее системное зло"...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Щоб щось визволити - треба щось здати. І те й інше святкують. У Криму святкують приєднання до Росії. А потім, можливо, будуть святкувати визволення. Суть лише в тому, що для населення лишається лише святкувати. Так святом можна оголосити й пробіжку Зеленського через фонтан. Коротше, всі ці події мають ту саму суть, як обісрався хлопчик, мамка його підмила і на душі в неї свято.
 показати весь коментар
 
 
чтоб вернуть захваченное нужна сильная армия и соответственно сильное государство..а сильное государство не возможно при очень слабой экономике..чтоб уйти в экономический прорыв нужны реальные реформы, а не косметический ремонт, который мы наблюдали последние пять лет..какая экономическая программа у нынешних правых..?
 показати весь коментар
 
 
Экономическая программа такая же как и у левых.
 показати весь коментар
 
значит о сильном государстве и армии можно забыть..
 показати весь коментар
 
 
из Бамбаса фсе потикали давно!))
Кто вна Расию кто в Германию)
Я одна в Эстонию)))
 показати весь коментар
 
 
можете Бомбить бамбас! не жалко уже)
Везде Кацапы и сброд криминальный)
у Меня в 2 Домах проживает вабще Авторитет Ростова!)))
Могу дать координаты!.....
 показати весь коментар
 
 
Вздерните для начала мертвечука на смереке. Освободите Украину от одного из главных провокаторов и врагов.
 показати весь коментар
 
 
Поки не звільнять Крим, то не звільнять Донбас.
 показати весь коментар
 
 
Долг перед, ***.., данецком, лугадоном и симферополем? Долг, ***...? Вы не оху...ли, ***...?
 показати весь коментар
 
 
На выдачу оккупантом пасспорта луганчанам,донеччанам,крымчанам ,что есть:
1)территориальная экспансия.
2)атака на суверенитет.
3)дистабилизация.
4)продление войны.
5)манипуляция замороженным конфликтом.

Ответ Украины и последует,как долг:
1)лишение гражданства.
2)ограничение передвижния и депортация.
3)отмена безвизового режима с агрессором.
4)укрепление боеспособности базами союзников.
5)вступление в НАТО.
 показати весь коментар
 
А что про транзит газа и торговлю сразу забыл? Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 3683
 показати весь коментар
 
Над санкциями по сев.потоку-2 работаем,а балалайки нам не нужны.
 показати весь коментар
 
"Не постоянные надежды на международные арбитражи, не попытка договариваться с врагом, а воспитание украинской силы, экономики, науки, армии..."
Правильные слова. Не совсем согласен с тем, что промежуточные победы забудутся после победы глобальной - полного освобождения Донбасса и Крыма (нельзя и про Крым забывать). После победы на гитлеровской Германией не забылись ни Сталинградская битва, ни Курская дуга.
 показати весь коментар
 
 
Авторы не путайте года - в 2014 году был освобождён Мариуполь, в 2015 году было наступление Азова на Широкино.
 показати весь коментар
 
Аккуратнее со словами. Донбасс и так считает, что ему все должны.
 показати весь коментар
 
Гражданин России Игорь Гиркин говорит, что к началу июля 2014 года в украинской армии было многократное превосходство в силе и живой технике. У боевиков заканчивались боеприпасы, поэтому решили выходить. По словам Гиркина, окно для выхода было в 4 километра шириной, по полям. Выходили несколькими колоннами. Одну Вооруженные силы Украины уничтожили.
Алексей Дмитрашковский рассказал: «Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.

Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны

Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
 показати весь коментар
 
"Не постоянные надежды на международные арбитражи, не попытка договариваться с врагом, а воспитание украинской силы, экономики, науки, армии, веры в собственную страну.
Источник: https://censor.net.ua/p3132602"

Потому ты все силы прикладывал, чтобы избрали на "договоривающегося по-середине"?
 показати весь коментар
 
 
Маріуполь звільняли і ЗСУ, і НГУ, і зведені загони міліції, але гланди рве Білецький. Ой, як хочеться знову на халявну зарплатню депутата. Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 7316 Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 7316 Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 7316
 показати весь коментар
 
 
В отличие от тебя ,Билецкий в 2014 -ом взял автомат и пошёл защищать Украину .
 показати весь коментар
 
З твого Білецького тітушковод куди кращій ніж вояка. Крім Маріуполя де він проявив себе (і чі проявив він себе в Маріуполі)? НІДЕ. Х*йло твій Білецький рідкісне. А це тобі на закусь. https://prm.ua/biletskiy-nam-potribna-konfederatsiya-z-rosiyeyu-video/?fbclid=IwAR3_I5PyNM7hy98pdOaNaf6ze4pVyRZvrTXppVlk8J-3xkTVk_vVKxc8YpA
 показати весь коментар
 
Твой долг Донбассу с лихвой выплачен бомбардировками. Если ты ещё раз так сделаешь, то уже тебе будут должны.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниМи зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору