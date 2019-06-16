 Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава політичної партії "Національний корпус" і екскомандир добровольчого полку "Азов" заявив 15 червня в Маріуполі.
Білецький взяв участь в офіційній церемонії з нагоди п’ятої річниці визволення міста від сепаратистів і розповів про те, як здобували мир для Маріуполя.
"Взимку 2015 року після жахливого обстрілу Східного мікрорайону ми йшли вперед і створили зону безпеки, яка зробила Маріуполь мирним: без жаху обстрілів і можливого наступу. Ми як захисники відчували обов’язок перед всіма вами, перед рідними людьми й перед рідним для нас вже містом. Але залишається й інший обов'язок - ті люди, які пліч-о-пліч із нами з Донецька, Луганська, Сімферополя воювали за мирний і за український Маріуполь. Люди, які чекають Україну в Донецьку і Луганську. Люди, які просто хочуть повернутись додому, у свій рідний український Донецьк. І ми теж маємо перед ними величезний обов’язок", - сказав Білецький.
Лідер "Національного корпусу" також заявив про виклики, які сьогодні стоять перед Україною. Зокрема, він зазначив, що пріоритетним завданням залишається досягнення миру.
"Не постійні сподівання на міжнародні арбітражі, не спроби домовлятись із ворогом, а плекання української сили, економіки, науки, армії, віри у власну країну. Лише це дасть нам можливість повернути борг, який ми маємо перед цими людьми. Повернути українцям український Донецьк, а тим, хто зараз опинився у вимушеній еміграції, - повернутись додому. Я вірю, що настане день, коли це прекрасне свято – день звільнення Маріуполя – відійде в минуле. Бо буде значно важливіший день – дата звільнення українського Донбасу".
Нагадаємо, в 2015 році бійці добровольчого полку "Азов" під командуванням Андрія Білецького фактично очолили операцію зі звільнення Маріуполя від проросійських терористів. Операція виявилася успішною, завдяки чому вдалося захистити від агресора стратегічно важливу територію і запобігти просуванню противника вглиб країни.
Також зазначимо, що минулої неділі, 9 червня, в Києві відбулося підписання меморандуму про об'єднання "Національного корпусу", ВО "Свобода" і "Правого сектора" в єдину політичну силу. Представники наймасштабнішого в Україні об'єднання сил патріотів і націоналістів уже заявили про намір брати участь у парламентських виборах за списком ВО "Свобода". Очолив об'єднання Олег Тягнибок, другий номер у списку - Андрій Білецький.
Обираємо президентами всіляку шушеру, а герої, обпльовані ватою, залишаютьсяв тіні.
16.06.2019 10:19
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Теперь открой нам истину, голосовавший за Кошулинского, - УПА УНСО - для "настоящих националистов" теперь - враги, если они призвали голосовать во втором туре за Порошенко и назвали Зе врагом?
Украинский бы не захилял парад.
Из за таких как вы мы просрали свои территории.
Москалики.. ми прийдемо по своє.
Я давала цьому персонажу мій кредит кредит довіри .. Придивлялася ... Але інтуїція вкотре не підвела ...
Визнаю особистий внесок Білецького у звільнення Маріуполя і загалом боротьбу на фронті.
Але на то ми і є люди, що міняємося, розвиваємося чи деградуємо ...
Абсолютно ганебні і огидні акції НК під час президентської кампанії, спрямовані винятково протиПорошенка - то вже був другий - і остаточний цвях у їхню домовину.
Перший - приєднання до Мішутки, хоч вони потім і відхрещувалися заднім числом.
Нема в Україні націоналістів, які відображають мої погляди українського націоналіста ...
Тому Андрєйка може тріпатися тепер, скільки йому влізе.
Білецький - проститут (скотина, блін). Вибачте, що в свято, але Ви - не етнічний українець.
зелепуха - то взагалі ніщо ...
73% - ідіоти та дебіли ...
За подобное я бы уже применил грубые физические методы воспитания. Невзирая ни на возраст, ни на пол. Периодически скот требует стимуляции условных рефлексов. Ну, чтоб не деградировал.
Порошенко нужно было убирать как слившего всю национальную идею и подъем народа образца 2014-го года..
Но кто же знал, что в Украине большинство малороссов потерявших национальное достоинство?
Это проявилось только после 1-го тура.....
И ни один Билецкий этого не смог бы предугадать....
Во 2-ом туре пришлось голосовать за Порошенко, просто как за меньшее системное зло...
Многие тогда наступили себе на горло..., в том числе и я.....
И как оказалось правильно сделали....
П.С. я этничный украинец...., просто прожил большую часть жизни за пределами Украины (сев.Кавказ)...хотя и родился в Украине...
От нашо брехати ? Хотіла б я побачити хоч одного етнічного українця-чоловіка, який посмів би сказати, що НАШІ жінки - дурніші за чоловіків ... Це ж смерть на місці. В наших чоловіків з народження є повага до жінки. Послух - то вже залежить. (Я не така).
Про Кавказ пам*ятаю ... То він так забив мізки ? Я Вас прошу ...
Хіба що те, що постите притомні (націоналістичні) речі - плюс Вам в карму, блін. Тому і лайкаю, бо поділяю.
Ви вчинили, як громадянин.
Про Білецького говорити не хочу: хрестик поставила.
Наши жинки..., и не только наши глупее мужчин...
На планете Земля вот так случилось....
Это факт подтвержденный научно...и в повседневной жизни раз за разом...
Даже прямо сейчас при общении с вами...
Я бы рад что бы это было не так на самом деле...
Но увы...
Все.
Ви - не українець.
Иди уже с Богом my little baby
Начиная прямо с его инаугурации ...
Всех тех сил с которыми за все 5 лет, он не сделал ничего - которых он прикормил и ожидал что они помогут ему на выборах...
И теперь видим реальную угрозу оккупации в недалеком будущем и превращение в Малороссию....
Из него стратег так себе...
Башкой своей надо было думать , а не слушать ящик , вещавший круглосуточно о том что Петро фсё пакрав ,, и никакой угрозы реванша сейчас бы небыло . .
Что такое система, оцениватель систем?
Что такое устойчивость системы, оцениватель систем?
Может быть и доползли бы, если бы не сгнили....
Большее зло - это Зю..., с быстрым откатом в 2010-й.., угрозами полномасштабной агрессии и гражданской войны...
Превращение окончательно в Малороссию...
Ты конкретно произнёс - "меньшее системное зло"...
Кто вна Расию кто в Германию)
Я одна в Эстонию)))
Везде Кацапы и сброд криминальный)
у Меня в 2 Домах проживает вабще Авторитет Ростова!)))
Могу дать координаты!.....
1)территориальная экспансия.
2)атака на суверенитет.
3)дистабилизация.
4)продление войны.
5)манипуляция замороженным конфликтом.
Ответ Украины и последует,как долг:
1)лишение гражданства.
2)ограничение передвижния и депортация.
3)отмена безвизового режима с агрессором.
4)укрепление боеспособности базами союзников.
5)вступление в НАТО.
Правильные слова. Не совсем согласен с тем, что промежуточные победы забудутся после победы глобальной - полного освобождения Донбасса и Крыма (нельзя и про Крым забывать). После победы на гитлеровской Германией не забылись ни Сталинградская битва, ни Курская дуга.
Алексей Дмитрашковский рассказал: «Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.
Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны
Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
Источник: https://censor.net.ua/p3132602"
Потому ты все силы прикладывал, чтобы избрали на "договоривающегося по-середине"?