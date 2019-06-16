 Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава політичної партії "Національний корпус" і екскомандир добровольчого полку "Азов" заявив 15 червня в Маріуполі.

Білецький взяв участь в офіційній церемонії з нагоди п’ятої річниці визволення міста від сепаратистів і розповів про те, як здобували мир для Маріуполя.

"Взимку 2015 року після жахливого обстрілу Східного мікрорайону ми йшли вперед і створили зону безпеки, яка зробила Маріуполь мирним: без жаху обстрілів і можливого наступу. Ми як захисники відчували обов’язок перед всіма вами, перед рідними людьми й перед рідним для нас вже містом. Але залишається й інший обов'язок - ті люди, які пліч-о-пліч із нами з Донецька, Луганська, Сімферополя воювали за мирний і за український Маріуполь. Люди, які чекають Україну в Донецьку і Луганську. Люди, які просто хочуть повернутись додому, у свій рідний український Донецьк. І ми теж маємо перед ними величезний обов’язок", - сказав Білецький.

Лідер "Національного корпусу" також заявив про виклики, які сьогодні стоять перед Україною. Зокрема, він зазначив, що пріоритетним завданням залишається досягнення миру.

"Не постійні сподівання на міжнародні арбітражі, не спроби домовлятись із ворогом, а плекання української сили, економіки, науки, армії, віри у власну країну. Лише це дасть нам можливість повернути борг, який ми маємо перед цими людьми. Повернути українцям український Донецьк, а тим, хто зараз опинився у вимушеній еміграції, - повернутись додому. Я вірю, що настане день, коли це прекрасне свято – день звільнення Маріуполя – відійде в минуле. Бо буде значно важливіший день – дата звільнення українського Донбасу".

Нагадаємо, в 2015 році бійці добровольчого полку "Азов" під командуванням Андрія Білецького фактично очолили операцію зі звільнення Маріуполя від проросійських терористів. Операція виявилася успішною, завдяки чому вдалося захистити від агресора стратегічно важливу територію і запобігти просуванню противника вглиб країни.

Також зазначимо, що минулої неділі, 9 червня, в Києві відбулося підписання меморандуму про об'єднання "Національного корпусу", ВО "Свобода" і "Правого сектора" в єдину політичну силу. Представники наймасштабнішого в Україні об'єднання сил патріотів і націоналістів уже заявили про намір брати участь у парламентських виборах за списком ВО "Свобода". Очолив об'єднання Олег Тягнибок, другий номер у списку - Андрій Білецький.











