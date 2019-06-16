 Філарет розіслав запрошення на "помісний собор Української православної церкви Київського патріархату". ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в запрошеннях, розісланих єпископам Православної церкви України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сerkvarium.
"Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва 20 червня 2019 року об 11:00", - йдеться в запрошенні.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, Об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
\\\\\\\\\\коміка-фюрера\\\\\\\\\\\
Ти порівнюєш крутого оратора з мукаючим Зєльою?
Істерикою задоволений. Ти віриш в балакучих змій?
чо не мумба-батумба, на мові маорі-тумба?
В каждом дереве "тролля" видеть, это просто со стороны выглядит как "до Шестого флота США за окном недалеко") Кстати, есть технопранк - дебил-сторож военкомата, высрал шо ему названивает...... АНБ и СБУ, типо проверяют "на вшивость"..... Настолько маразматические эти кацапы.... Кстати эта волна ненависти красножопого быдла "куда-то" выплеснется(разыскивает "кравчучку").
Неужели на Китай?
Я думал вы в курсе церковных интриг - а вот оно как, пргсто высер...
МОЛДОВА НА ТРОИХ: БУДУЩЕЕ ДЛЯ УКРАИНЫ.
https://bykvu.com/mysli/119725-moldova-na-troikh-budushchee-dlya-ukrainy
Объединитель-государственник, мля!
Православный анархо коммунист «язычник».
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