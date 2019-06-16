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Все про:УПЦ КП (179) Філарет (206) ПЦУ (377)

 Філарет розіслав запрошення на "помісний собор Української православної церкви Київського патріархату". ДОКУМЕНТ

Почесний патріарх ПЦУ Філарет 20 червня планує провести "помісний собор Української православної церкви Київського патріархату".

Про це йдеться в запрошеннях, розісланих єпископам Православної церкви України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сerkvarium.

"Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва 20 червня 2019 року об 11:00", - йдеться в запрошенні.

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Філарет розіслав запрошення на помісний собор Української православної церкви Київського патріархату 01

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

Читайте також: У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, Об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132592
 
 
 Топ коментарі
 
можно организовать тебе ,бесплатную путёвку в Сибирь
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Тобто дідо вгомонитися не хоче ніяк. І заява про відлучення від церкви його не зупинила.
Закінчує не добре. Але то його.
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Філарет може створити нову церкву, а не відновити УПЦ КП, яка увійшла до ПЦУ. Тому ті, хто підуть за ним будуть розкольниками.
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Мало не захлинувся, доки читав.... пивом, єслі шо. Типу правильно, але у нас народ такий - он, Гоголь навіть. Чехов, ше сотні перевертнів. Нівіть Кіля Азорів. Ах так, він кацап. Але вивчив міву..... Филарет разослал приглашения на "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата" - Цензор.НЕТ 9078 (г*споди, він реально знущався, свідомо)

\\\\\\\\\\коміка-фюрера\\\\\\\\\\\

Ти порівнюєш крутого оратора з мукаючим Зєльою? Филарет разослал приглашения на "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата" - Цензор.НЕТ 4622
Істерикою задоволений. Ти віриш в балакучих змій?
Филарет разослал приглашения на "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата" - Цензор.НЕТ 9926
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Вот ето другоє тєло. Чітать стало інтєрєснєй. Взагалі фюрер це вождь, а не тільки Гітлер. Щодо нєдорєки ти правий.
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б*же, так при чому тут нім. мова?
чо не мумба-батумба, на мові маорі-тумба?
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Пока Епифаний проводит мессы Филарет проводит истинную борьбу за заблудьшие души прихожан, охмуренных дьяволопоклоником Петром Мальдивским
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Ну ты ж понимаешь, что для корифеев вроде меня...
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Просто иногда охота в маразм трансформируется.
В каждом дереве "тролля" видеть, это просто со стороны выглядит как "до Шестого флота США за окном недалеко") Кстати, есть технопранк - дебил-сторож военкомата, высрал шо ему названивает...... АНБ и СБУ, типо проверяют "на вшивость"..... Настолько маразматические эти кацапы.... Кстати эта волна ненависти красножопого быдла "куда-то" выплеснется(разыскивает "кравчучку").
Неужели на Китай?

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Любой зулус порядочней и умней тебя. У тебя расстройство психики конкретное - кацапизм. Ты несёшь полную ахинею.
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Не подобається мені те, що зараз коїться в українському православ'ї.. Не на користь все це православ'ю і православним..
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А шо накористь Україні зробив Петро?Куди він не влізе своїми липкими руками,там всюди роздор,так і у православ"ї,це він зробив розкол УПЦ КП,пропихнувши прокладку ПЦУ.
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Прокладка у тебе між стільцем і клавіатурою. У тебе синдом Петра. Він до тебе постійно приходить уві сні. Ти боїшся спати, але спиш постійно.
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вораг стоит у стен, убивает сынов ... а тут распи, да опомнись Филарет, башку включи...
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вот так, из почётного патриарха превращаются в сектанта отщепенца...дедушка, в свои девяносто(!) окончательно выжил из ума!
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правильно, дедуля, расскажи по-больше на Соборе про все тёрки при создании ПЦУ, а то снаружи так всё красиво, што аж плеваться хочется, особенно про петькины обіцянки и про его, в чем я уверен, финансовые отношения с Варфоломеем, удачного полёта мимо Рады, петя
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скажите пожалуйста!!! вот филарет зае....л уже разкалывать верующих и отказался от ТОМОСА И ЭПИФАНИЯ на радость москве! не признаёт их! а что же ЭКС ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО который добился с ним же ТОМОС как хвалится на каждом шагу ТОМОС ....ТОМОС.... СЕНСАЦИЯ ТЫСЯЧИЛЕТИЯ. я домигся це зробити!! а зараз притаился серая мышь и ни слова нигде про раскол.про кореша простите своего ФИЛАЛЕРЕТА??? притих...и уже ТОМОС НЕ ИНТЕРЕСЕН ЧТОЛИ ЕМУ....?странно ведёт себя по этому вопросу и скандалу ПОРОШЕНКО не кажется ли вам.а....?(( ато на когото ********* тут мастера ...попой потарахтеть своей по делу и без...а тут жало прикусили притаились...((
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Вы, я вижу, человек сведущий в церковной иерархии,страсный и может даже воцерковленный - ответите мне, дилетанту, на волнующие меня вопросы по теме?
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Может быть. Просто вы безаппеляционно расставили акценты - кто отщепенец - кто святой.
Я думал вы в курсе церковных интриг - а вот оно как, пргсто высер...
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вон как...я высказал свое мнение, вам это видится как "безаппеляционный" "высер" - каждому свое.
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И еще раз извините,-я все жду темы про Молдову,но ее к сожалению нет,потому размещу сюда комментарий,поскольку косвенно он относится и к данной ветке.Только что прочитал статью ОЧЕНЬ умног,известного румынского политического деятеля,анналиста,эксперта в политике Козмин Гушэ (Cozmin Gușă),которая размещена на сайте Realitatea.net .Суть всей статьи в том,что Румынское правительство,в том числе Секретные службы Румынии,допустили,того,что рфия наложила лапу на Молдову (и он между прочим говорит о том,что орда так же наложила лапу на Украину,где в результате очернения Порошенко,украинцы привели к власти "актеришку" (он,наверное,еще не знает,что ваш президент,не актер,а клоун!). В этой же статье он говорит о том что Плахотнюк работал на Внешнюю Разведку Румынии с 1989 года,а нынешние соССиалистические власти Румынии не сделали ничего чтобы повлиять на ситуацию в Молдове! Еще он говорит,что ввиду геополитических (не экономических,как в Венесуэле!) проблем очень вероятно вовлечение Молдовы и Украины в большой военный пожар! И еще,Мая Санду (которая по МОЕМУ мнению,все-таки от Сороса),при первом шаге не совпадающем с линией москвы,-БУДЕТ ВЫКИНУТА ЗА БОРТ ! Вот что сделали Ваши ЗЕБИЛЫ и наши ДЕБИЛЫ (понимаете почему Дебилы) ! Блин,а вот теперь,надо мной который,не зная о всем этом,защищал Плохотнюка нависает серьезнейшая опасность,которая может не позволит мне,работать дальше,над повышением процента продолжительности жизни в Молдове! Филарет разослал приглашения на "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата" - Цензор.НЕТ 5076 Кто знает румынский язык,а кто не знает через перевод,почитайте - это ОЧЕНЬ интересно! Ну а Ваш Филарет,это одна и щупалец,опутывающей нас каракатицы.
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Наш Виталий Портников тоже написал о Молдове и Украине.
МОЛДОВА НА ТРОИХ: БУДУЩЕЕ ДЛЯ УКРАИНЫ.
https://bykvu.com/mysli/119725-moldova-na-troikh-budushchee-dlya-ukrainy
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Слушайте Филарета - он Патриарх Украинской Церкви!
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Филарет старый маразматик. Чего его слушать. Ты на себя посмотри ты свою бабку 90 лет слушаешь? Если она ещё живет?
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Он не старик! Он прыщавый студент,решивший подзаработать на фабрике у Пригожина.Там,за поребриком.
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Тут получился двойной смысл,-я имел ввиду кретина Alex 15.
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адская бизнес троица из государства, религии и криминала, положенная в основу получения томоса, начинает приносить свои плоды.
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расейские тролли налетели как мухи . жжет их тема . очень хотят реванша .
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Дед быкует от маразма, не пишите СМИ эту ересь и не подымайте эту тему, государство должно быть в стороне, а то слишком много чести попам.
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Скажем спасибо Пете Свинорылу - благодаря его усилиям у Украины не одна церковь, как задумывалось - а целых 4.
Объединитель-государственник, мля!
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А ты бы росеянчик хотел чтобы у Укранины была только одна московская церковь?
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Неуж-то Петя Свинорыл бегал за томосом для московской церкви, свиноботик?
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Лахта угрофинская хитрожопая, ПАП добился духовной независимости украинской церкви от московии ,а временные поповские дрязги со временем порешаются ,это дело 10-е....
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Ваш бог порохосвиней, обгадившаяся ПОПа, как всегда добилась, лишь разделения и междусобицы.
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Вам стоит лучше изучить значение слова «духовный».
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А на якому сайті записатися на "сльот" можна, як в зе-партію?
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Интересно, а почему этот псевдопатриарх и раскольник не подписывается своим настоящим именем Антонов.
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Вообще-то, основой христианства является вот это: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» Быт. 3:23. Всё остальное - это надстройка, которую создавали, кто, как мог, и кто, как хотел.
Православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня Июнь. Год 7527 от сотворения мира
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Всі ці церковні скандали лише підтверджують, що Бога потрібно шукати в своєму серці, а не в церкві...
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоФіларет розіслав запрошення на "помісний собор Української православної церкви Київського патріархату". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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