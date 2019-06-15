EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Фоторепортаж
  761  6
Все про:Маріуполь (553) нагорода (521) Нацполіція (7710) Національна гвардія (538) Троян (142) Азов (155)

 Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

З нагоди п'ятої річниці визволення Маріуполя від незаконних збройних формувань заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час візиту в Донецьку область вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям Національної гвардії і поліцейським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, 13 червня 2014 року силами бійців полку "Азов", Національної гвардії, правоохоронних органів було звільнено місто Маріуполь.

З цим маріупольців привітали заступник голови МВС Вадим Троян, керівник угруповання Національної гвардії України в ООС Ігор Тимошенко, керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куц, голова Маріупольської міськради Вадим Бойченко. Участь в урочистому заході взяли начальник поліції Донецької області Микола Семенишин і представники інших органів МВС.

Дивіться також: Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі. ФОТОрепортаж

40 бійців, які брали участь у спецоперації і зараз захищають Донбас, нагородили вогнепальною зброєю та іншими відзнаками МВС, грамотами Кабінету міністрів України, подяками та цінними подарунками.

Урочистості завершилися маршем захисників, після чого в честь свята в Маріуполі почався масштабний фестиваль.

Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 01

Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 02
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 03
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 04
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя. ВIДЕО

Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 06
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 07
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 08
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 09
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 10

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 11
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132586
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
И где Зеля или засцал да так шо в фонтан сиганул Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4458
 показати весь коментар
 
 
Молодцы МВДешники! Что бы мы без вас делали?
 показати весь коментар
 
А зеля тут при чем? Когда наши хлопцы Мариуполь освобождали, он хером на пианино играл! Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1173
 показати весь коментар
 
...за защиту Мариуполя..ахаха..как гаварит наш зе гидрант..кацапи проста атадвигают 95 границу ат соэфих сынарчукофф..


 показати весь коментар
 
 
Ничего не понял.
Наградили отличившихся бойцов спустя 5 лет?
Тем кто участвовал (40 бойцов) какие государственные награды дали?
 показати весь коментар
 
А мусора тут причем? Мусора как раз и сдали Мариуполь. А освобождали город добровольцы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільствоБійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору