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 Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

На одному з полігонів Донецької області відбулися змагання на найкращий танковий екіпаж.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 01

Учасники змагалися в подоланні смуги перешкод, яка включала практичне відпрацювання з питань вогневої, тактичної, інженерної підготовки, підготовки з радіаційного, хімічного та біологічного захисту і деякі спеціальні елементи - завантаження і розвантаження боєприпасів, евакуація пораненого члена екіпажу і надання домедичної допомоги.

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 02

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Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 03
Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 04
Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 05
Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 06

Навчання проходили в умовах, максимально наближених до бойових.

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 07

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 08

Першість серед п'яти команд-учасниць завоював екіпаж танка 36-ї окремої бригади морської піхоти, який зараз виконує завдання в районі проведення операції об'єднаних сил.

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 09

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132577
 
   
 Топ коментарі
 
Оце добре. Думбас перетворити на полігон для навчань ЗСУ. Більше ні на що він не придатний.
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Кроме гордости нужно еще сказать - газуйте, под траками просто навоз такой будет. И собачкам будет лучше хавать красножопую гниль.
Пушка пусть находит цель, пулемет - зачистку, а экипаж - медали. Панцеры - тот нож, которого орки боятся(дидыутекали)
Лучшие должны быть - "ударники"(не путать с совковыми рабами на заводах)
Прапор над башней - наша бригада мочит мразей обезбашенно.
Гордость Украины.
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До візиту гідранта в Германію та Францію, побажання от зефанов - вове:
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине - Цензор.НЕТ 7489
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Оце добре. Думбас перетворити на полігон для навчань ЗСУ. Більше ні на що він не придатний.
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Инвестиции это утиллизированные кацапы...
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До візиту гідранта в Германію та Францію, побажання от зефанов - вове:
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине - Цензор.НЕТ 7489
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А до роялю нехай навіть і близько не підходить!
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность развития инфраструктуры Донбасса и привлечения иностранных инвестиций в регион.Источник: https://censor.net.ua/n3132564
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Кроме гордости нужно еще сказать - газуйте, под траками просто навоз такой будет. И собачкам будет лучше хавать красножопую гниль.
Пушка пусть находит цель, пулемет - зачистку, а экипаж - медали. Панцеры - тот нож, которого орки боятся(дидыутекали)
Лучшие должны быть - "ударники"(не путать с совковыми рабами на заводах)
Прапор над башней - наша бригада мочит мразей обезбашенно.
Гордость Украины.
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тю...я уж подумал словили рогозина и с помощью мачете подгоняют его курдюк к люку танка...
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Да я тоже хотел купить портрет, с шагом в 1 мил та сто метров, да не нашел.
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СБОРНАЯ УКРАИНЫ (U20) ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ!!! Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині - Цензор.НЕТ 5286
3:1 Выиграли у Южной Кореи!!!
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Я в Антипихе, в учебке служил 77 -- 79. -- ЗабВо -- там рядом Песчанка -- танковая учебка, где Брежнев учился. Он приезжал туда -- как раз я призвался. Шухеру было до неба...
Шо сказать про танкистов? -- это железные хлопцы! Уж, как нас гоняли -- санинструкторов -- но танкачи, покруче погранцов будут!
Потом, когда Китай на Въетнам напал, Одесскую танковую дивизию в Монголию завозили -- мы охраняли в Наушках -- пацаны в танках жили всю дорогу! ...чуть не стрельнули по вокзалу холостым... -- было дело...*)
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗмагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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