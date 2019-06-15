 Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Учасники змагалися в подоланні смуги перешкод, яка включала практичне відпрацювання з питань вогневої, тактичної, інженерної підготовки, підготовки з радіаційного, хімічного та біологічного захисту і деякі спеціальні елементи - завантаження і розвантаження боєприпасів, евакуація пораненого члена екіпажу і надання домедичної допомоги.
Навчання проходили в умовах, максимально наближених до бойових.
Першість серед п'яти команд-учасниць завоював екіпаж танка 36-ї окремої бригади морської піхоти, який зараз виконує завдання в районі проведення операції об'єднаних сил.
Пушка пусть находит цель, пулемет - зачистку, а экипаж - медали. Панцеры - тот нож, которого орки боятся(дидыутекали)
Лучшие должны быть - "ударники"(не путать с совковыми рабами на заводах)
Прапор над башней - наша бригада мочит мразей обезбашенно.
Гордость Украины.
3:1 Выиграли у Южной Кореи!!!
Шо сказать про танкистов? -- это железные хлопцы! Уж, как нас гоняли -- санинструкторов -- но танкачи, покруче погранцов будут!
Потом, когда Китай на Въетнам напал, Одесскую танковую дивизию в Монголию завозили -- мы охраняли в Наушках -- пацаны в танках жили всю дорогу! ...чуть не стрельнули по вокзалу холостым... -- было дело...*)