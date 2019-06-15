 Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
На палубі судна "Капітан Чусов" глава держави переглянув показові виступи морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування.
Підрозділи відпрацювали дії з затримання судна-порушника із застосуванням вертольота Нацгвардії і кораблів морської охорони. Також підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.
Зеленський ознайомився зі зразками техніки і форми одягу для підрозділів морської охорони спеціального призначення, а також оглянув катери ДСНС і загону морської охорони.
Фото - прес-служба МВС.
,
А не снимал МЫЛЬНЫЕ СЕРИАЛЫ !
,
И за СВОЕГО ПРЕЗИДЕНСТВА - ПОТЕРЯЛ МИЛЛИОНЫ СВОЕГО БИЗНЕСА !,
,
.
.
.
Копієчка до копієчки
Олигархов не будет - Богдан на должности.
Все будет открыто и прозрачно - закрытые списки, журналистов не пускают.
Пиара не будет - машет ключами от скорых.