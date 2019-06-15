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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Азовське море (1110) Держприкордонслужба (2136) Зеленський (1720) Маріуполь (560)

 Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою підрозділів ДСНС і Морської охорони Держприкордонслужби в акваторії Азовського моря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 01

На палубі судна "Капітан Чусов" глава держави переглянув показові виступи морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування.

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 02

Підрозділи відпрацювали дії з затримання судна-порушника із застосуванням вертольота Нацгвардії і кораблів морської охорони. Також підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 03

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 04

Зеленський ознайомився зі зразками техніки і форми одягу для підрозділів морської охорони спеціального призначення, а також оглянув катери ДСНС і загону морської охорони.

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 05

Фото - прес-служба МВС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132574
 
 
 Топ коментарі
 
Тобі це будуть розповідати після фіаско Зеленського, але ти будеш говорити, що не голосував за нього.☺
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День 1:Референдум за мир
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Не могли подождать что ли пока Фофа ел шаурму?
Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 99
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Я таки конечно извиняюс но имею спросить за фигляра шо 72% даунов посадило нам на шею до кресла президента, - а оно в этом что то понимает? Ну, я за ВСУ. Оно танк от артиллерийского тягача отличит? Оно знает шо такое до примера БТР или БМП? Я уже не говорю такой для него сложной аббревиатуре, как БРДМ с РСЗО. И мини таки интересует за состояние тошноты у наших солдат, когда они видят это недоразумение, которое ни на минуточку с 2014 года в армии не было, а рубило бабло в Турции, Греции и Юрмале развлекаю московитов сравнивая Украину с проституткой. Ей ей, мини бы таки стошнило прямо до его рила. Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6196
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А шо Петця понимал за ВСУ? Он шо военный вуз заканчивал?Он также был далек от всего этого. Так шо не надо ля ля Петька Барыга и этим все сказано, так шо нафиг с пляжа чеши вместе с ним порохобоЛт))
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ПЕТЯ ДАЖЭ СВОИ ДЕНЬГИ ОТДАЛ НА АРМИЮ !!
,
А не снимал МЫЛЬНЫЕ СЕРИАЛЫ !
,
И за СВОЕГО ПРЕЗИДЕНСТВА - ПОТЕРЯЛ МИЛЛИОНЫ СВОЕГО БИЗНЕСА !,
,
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насмешили особенно слова- Петця ОТДАЛ, ПОТЕРЯЛ ))) Он только берет, т к в обратную сторону то бишь ОТДАВАТЬ у него руки не ПРАЦЮЮТЬ )
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Для того, чтобы понимать, достаточно и два года срочки отслужить...
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Ну, он хотя бы ЧЕСТНО отслужил в ПВО два года срочной службы. В отличии от "специалиста" по игре на рояле и "знатока" аромата шаурмы. Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6546
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Дивився відео як він розповідав якусь хрень морякам в Маріке і знову в мене питання - якого бiса президент України (!!!) виступає кацапською мовою??? Хтось може собі уявити що наприклад Даля Грібаускайте приїжджає до Клайпеди і перед литовськими моряками починає мукати російською мовою??? Яку ж ви срань вибрали украiнцi ??!!
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Він ще недоріс до посади Президента України. Хохол вчиться бути президентом Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6596
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Большая половина ВСУ русским общаются и это не мешает защищать Украину. Так, что любитель делить Украину по языку иди в след за петей нах.
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Воно ПРЕЗИДЕНТ УКРАIНИ i ВОНО повинно спiлкуватись ДЕРЖАВНОЮ мовою (!) , на *********** та приватних пiрушках - насрати - хочь кiтайскою
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В Марікє всі російською розмовляють.
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Ніколи не був порохофаном, але ще трохи тай стану (!) здаэться менi , дивлячись на цього преЗЕдента.
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Вот такие они, Жулезелеботы, продажные, бессовестные , брехливые.
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ДЕЛАЛ СЭЛФИ на КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ в москве !
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Мать вашу, кого ми обрали президентом. Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8336
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Зрозумійте одну річь, народ, і не сваріться, Зе чи Порохоботи, яка різниця, Просто час Порошенка як Президента закінчився, всьому свій час, зараз час Зеленського, зрозумійте Зеленського не Порошенка, і нічого з цим не вдієш, закінчиться час і Зеленського також, таке життя. Хвате срать на діючого Президента, поважайте вибір більшості.
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Мільйони мух кажуть що їхня улюблена страва - це смачно. А ми чомусь не погоджуємося з їхньою думкою.
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соевые боты накомментируют так, что ПЕС в раду не попадёт.
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Кумовства не будет - Шефир на должности.
Олигархов не будет - Богдан на должности.
Все будет открыто и прозрачно - закрытые списки, журналистов не пускают.
Пиара не будет - машет ключами от скорых.
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Давай порохоботы, жги еще. У мародера рейтинг уже 4,5%, есть еще куда падать.
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Ты бы лучше за рейтингом своего следил внимательно. Как там в кармане,,зубожіння ,,закончилось?
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Покатали на буксире в Мариупольском порту клоуна,заперев команду в кают-компании. Хорошо время провели.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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