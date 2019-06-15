 Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

На палубі судна "Капітан Чусов" глава держави переглянув показові виступи морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування.

Підрозділи відпрацювали дії з затримання судна-порушника із застосуванням вертольота Нацгвардії і кораблів морської охорони. Також підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.

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Зеленський ознайомився зі зразками техніки і форми одягу для підрозділів морської охорони спеціального призначення, а також оглянув катери ДСНС і загону морської охорони.

Фото - прес-служба МВС.