 Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
На палубі судна "Капітан Чусов" глава держави переглянув показові виступи морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування.
Підрозділи відпрацювали дії з затримання судна-порушника із застосуванням вертольота Нацгвардії і кораблів морської охорони. Також підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.
Зеленський ознайомився зі зразками техніки і форми одягу для підрозділів морської охорони спеціального призначення, а також оглянув катери ДСНС і загону морської охорони.
Фото - прес-служба МВС.
Если бы был барыга,то все могло быть...
140 - 280 грн/кг.
но... но надо им поднять зарплаты за счет средств конфискованных у генералов-предателей с которых надо спросить за "Иловайский котёл" и прочие подлости )
а як макаронники соснули вчера...ибо нех обсирать наших в дыбильных вьюхах.
перерва 1-1
Звісно я - "аршлох". Бо тільки істота з такою назвою може п'ять років терпіти такого лідера, як мародер Петро Олексійович.
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В Киеве рассказали об отношении Путина к Зеленскому.
Президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, передает NewsOne.»
БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВСУ РЕШИЛ ЛИЧНО ПРОДОЛЖИТЬ СДАВАТЬ ПОЗИЦИИ И В ДОПОЛНЕНИИ К СВОЕМУ ЖЕ ЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ О ЛИЧНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ С рфИЙЦАМИ О ,,зелёном коридоре"-МЕСТЕ РАССТРЕЛА ВСУ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ, СЕГОДНЯ муженка ПРИЗНАЛСЯ ЧТО ЛИЧНО ОТДАЛ ПРИКАЗ РАЗБОМБИТЬ КОЛОННУ БАТАЛЬОНА ,,ДОНБАСС" ЕХАВШУЮ ОСВОБОЖДАТЬ ПОПАСНУЮ.
ВОТ ТАКАЯ ...УЙН Я МАЛЯТА. СНАЧАЛА ПО ПРИКАЗУ НАЧ ШТАБА ВСУ РАЗБОМБИЛИ КОЛОННУ ЕХАВШУЮ ОСВОБОЖДАТЬ УКРАИНСКИЙ ДОНБАСС И СОРВАВ ОПЕРАЦИЮ, А ПОТОМ ПО ЕГО ЖЕ ЛИЧНОМУ ПРИКАЗУ И СНЯЛИ БАТАЛЬОН С ПОПАСНЯНСКО-ПЕРВОМАЙСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОТПРАВИВ ЕГО В ИЛОВАЙСК НА ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ И УЖЕ ОБГОВОРЕННЫЙ С рфИЕЙ УБОЙ.
АЛЛЁ ,,АДМИН"-ПРАХОБОТ ФАС ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ... ДА НЕ МЕНЯ, А РОТ мужонке. А ТО ОН ЕЩЁ С ГОРЯ, ПО ПЬЯНИ ТАКОЕ НАГОВОРИТ ПРО СОБЫТИЯ 2014 ГОДА.
БРАВО ТЫ ТЕСТ ПРОШЁЛ. ПРИЗНАЛСЯ ЧТО ВОЗРАЗИТЬ ТО ТЕБЕ И НЕЧЕГО. НО ,,ЭТИКЕТ" И БРИГАДИР ТРЕБУЮТ..., МОЯ ТВАЯ ПАНИМАЙТ. ПОЛУЧИ СВОЮ КОПЕЙКУ. 😂😅😂