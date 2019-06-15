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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Азовське море (1109) Держприкордонслужба (2136) Зеленський (1713) Маріуполь (553)

 Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою підрозділів ДСНС і Морської охорони Держприкордонслужби в акваторії Азовського моря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 01

На палубі судна "Капітан Чусов" глава держави переглянув показові виступи морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування.

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 02

Підрозділи відпрацювали дії з затримання судна-порушника із застосуванням вертольота Нацгвардії і кораблів морської охорони. Також підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 03

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 04

Зеленський ознайомився зі зразками техніки і форми одягу для підрозділів морської охорони спеціального призначення, а також оглянув катери ДСНС і загону морської охорони.

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 05

Фото - прес-служба МВС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132574
 
   
 Топ коментарі
 
Тобі це будуть розповідати після фіаско Зеленського, але ти будеш говорити, що не голосував за нього.☺
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День 1:Референдум за мир
День 2:Возвращение Портнова
День 3:Возвращение Хорошковского
День 4:Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5:Лига смеха, майдан негативное явление, задержание подростка за пикет.
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День20:Зниження тарифів то шутка.
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Кто то сегодня писал что Зеленский не был на параде,по причине что военные могли его застрелить,а так как сейчас он на море,то его будут топить,верно?
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,а так как сейчас он на море,то его будут топить,верно?

Если бы был барыга,то все могло быть...
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своими зенками узрел,шо раки по пять миф...оптовая цена
140 - 280 грн/кг.
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ознакомился - хорошо....
но... но надо им поднять зарплаты за счет средств конфискованных у генералов-предателей с которых надо спросить за "Иловайский котёл" и прочие подлости )
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токо я накляузничал на цензоре - наши сравняли 1-1...надо запомнить... Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 1926
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та да,не хотелось бы наблюдать ни пеналей,ни доп. таймов...
а як макаронники соснули вчера...ибо нех обсирать наших в дыбильных вьюхах.
перерва 1-1
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Ну, давайте, кляузничайте дальше пока перерыв, бо надо 2:1)
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не важно...надо..так понимаю, что кляузничать нужно во время матча и под ногу
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2-1,заморимося чекати тепер фінальний свисток...
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трата времени на показательные выступления ГСЧС и прочие мероприятия действительно стоят в приоритете первых 100 дней? Дежавю или день сурка какой-то...
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в молодой команде президента хоть кто-нибудь служил, принимал присягу...в 95 квартале не служил никто, кроме жидкова русского мента...а бывших ментов не бывает... он чего здесь делает уже много лет, рознь разжигает?
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Більш політкоректної, дотепної і самоіронічної людини, ніж Жидков, я не зустрічав. Багатьом українцям не завадили б такі якостi. А про роспалювання ворожнечi - повна нісенітниця.
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и песков ироничен)))..жидков, он мент из-за поребрика...клятву россии давал, в отличии от президента владимира и 95 квартала, которые ни дня не служили...
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А пан Петро мiсцевий мародер. Хто для України небезпечніший?
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))))...забудьте вже того петра, нема вам без його шоколаду покою...коли президент владимир прекратить войну...скільки ще смертей наших воїнів для цього треба?...якщо він без бумажки мовчить, то хай жидков на чисто-ньюз за нього розкаже
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Того жида давно і ніколи українці не забудуть! А якщо за нього візьмуться міжнародні слідчі структури, то українці ще багато"чудних дєл" про шоколадного взнають! Справи тільки починаються, порохобот забудькуватий!
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настає час судів і рейдерства в масштабах україни...ти вже готовий до такого?...у богдана богатьій опьіт)))
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Тренирвались мародера Порошенка задерживать, если будет драпать морем
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Вчені біологи визначили правильну назву порохоботів - дякула з породи пєцякантропів. Торгівля цими творинками дозволена на теріторії України, але незадекларований вивіз за кордон заборонений.
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Ванёк, мне немцы платят 3 штуки в месяц -- просили тебе передать, что ты аршлох! ...я и передаю...*)
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Тобто німці вважали мене розумним, коли в мене був президент Порошенко?(жарт))
Звісно я - "аршлох". Бо тільки істота з такою назвою може п'ять років терпіти такого лідера, як мародер Петро Олексійович.
_________________
В Німетчині новий тренд - до нас їде Зеленський! Фрау Меркель трішечки ревнує
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-- слухай, я тебе заработать 500 евр. предлагаю. 3 штуки дали за то, что ты аршлох. А я предлагаю, взять с гансюков ещё штуку, шо ты штинксте аршлох -- вонючий, короче... -- согласен? *)
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За часів Порошенка ця тваринка розпліднилась настільки, що вважалась шкідником і в мережах на цих ссавців було дозволене полювання. Але поголів'я дякул різко скоротилось після зникнення сприятливої, мародерської середи існування. Сьогодні дякула - візітівка українсьої екзотики для туристів. Іноземці відверто дивуються: як можна гадти там де живеш лише тому, що тебе годують соєвим шоколадом Рошен?
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А сейчас, после того, как дякулы лишились своего альфа-самца, точнее после того, как его позорно изгнали из джунглей, стали крайне агрессивны. А когда дякула агрессивен и взбешен, он выделяет огромное количество дурно пахнущих веществ и пытается распостранить их на как можно большую территорию и испортить всем воздух.
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04:44, 15 июня 2019
В Киеве рассказали об отношении Путина к Зеленскому.
Президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, передает NewsOne.»
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А офіційно пуйло досі Зеленського з перемогою на виборах не привітав. Тоді, як Януковіча у 2005му пуйло привітав тричі ще до оголошення його переможцем на виборах. Але так і не склалось, мародери виявились у меншості і українці вибороли Ющенка. Тепер мародери знову виявились у меншості, але агресивній меншості.
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Нехай кловун подивиться хоч на військову техніку та зброю. Він же їх ніколи не бачив.
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Почєму Головнокоман(дующій) ніпахвормє адєт? Хдє єво снарядонєпообівная голубая рубашка с пустой разгрузкой? Гдє тот воєн=охраннік бєні? Ніпарядак і нізачод!
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там рядом аваков и зеля потешил вопросом- а шо тм 62 разносит танк Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 2313
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Как-то эта показуха мне еще одного карлика неполноценного напомнила. И тут плагиат и пародия. Фу, какая гадость!
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А де ж баратьба з карпуциєй, де пенсії, зарплати і дороги? Ваван, шо за х.нею ти займаєшся. тебе. клована, затягли на трон щоб робити долар по 8, ковбасу по 2.20 і пенсії як в європі.. Шо за уйня, ваван?
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Пока прахоботы продолжают продавать свою совесть за бумажки, ЭСТАФЕТУ ПО СДАЧЕ ЭТОЙ ШУШЕРЫ У парашенки ПЕРЕХВАТИЛ ЕГО ВЕРНЫЙ ХОЛУЙ - муженко. 😂😅😂
БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВСУ РЕШИЛ ЛИЧНО ПРОДОЛЖИТЬ СДАВАТЬ ПОЗИЦИИ И В ДОПОЛНЕНИИ К СВОЕМУ ЖЕ ЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ О ЛИЧНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ С рфИЙЦАМИ О ,,зелёном коридоре"-МЕСТЕ РАССТРЕЛА ВСУ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ, СЕГОДНЯ муженка ПРИЗНАЛСЯ ЧТО ЛИЧНО ОТДАЛ ПРИКАЗ РАЗБОМБИТЬ КОЛОННУ БАТАЛЬОНА ,,ДОНБАСС" ЕХАВШУЮ ОСВОБОЖДАТЬ ПОПАСНУЮ.
ВОТ ТАКАЯ ...УЙН Я МАЛЯТА. СНАЧАЛА ПО ПРИКАЗУ НАЧ ШТАБА ВСУ РАЗБОМБИЛИ КОЛОННУ ЕХАВШУЮ ОСВОБОЖДАТЬ УКРАИНСКИЙ ДОНБАСС И СОРВАВ ОПЕРАЦИЮ, А ПОТОМ ПО ЕГО ЖЕ ЛИЧНОМУ ПРИКАЗУ И СНЯЛИ БАТАЛЬОН С ПОПАСНЯНСКО-ПЕРВОМАЙСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОТПРАВИВ ЕГО В ИЛОВАЙСК НА ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ И УЖЕ ОБГОВОРЕННЫЙ С рфИЕЙ УБОЙ.

АЛЛЁ ,,АДМИН"-ПРАХОБОТ ФАС ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ... ДА НЕ МЕНЯ, А РОТ мужонке. А ТО ОН ЕЩЁ С ГОРЯ, ПО ПЬЯНИ ТАКОЕ НАГОВОРИТ ПРО СОБЫТИЯ 2014 ГОДА.
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https://censoru.net/36375-muzhenko-v-2014-godu-aviacija-vsu-atakovala-batalon-donbass.html
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Деточка, у вас шо то таки с пальцами? Вы Caps Losk таки на минуточку отпустите. Или у вас артрит суставов верхних конечностей? Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6151
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ПРОВЕРКА НА ТВОИ КОНТР АРГУМЕНЫ И ВОЗРАЖЕНИЯ. 😂😅😂
БРАВО ТЫ ТЕСТ ПРОШЁЛ. ПРИЗНАЛСЯ ЧТО ВОЗРАЗИТЬ ТО ТЕБЕ И НЕЧЕГО. НО ,,ЭТИКЕТ" И БРИГАДИР ТРЕБУЮТ..., МОЯ ТВАЯ ПАНИМАЙТ. ПОЛУЧИ СВОЮ КОПЕЙКУ. 😂😅😂
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Не могли подождать что ли пока Фофа ел шаурму?
Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 99
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Я таки конечно извиняюс но имею спросить за фигляра шо 72% даунов посадило нам на шею до кресла президента, - а оно в этом что то понимает? Ну, я за ВСУ. Оно танк от артиллерийского тягача отличит? Оно знает шо такое до примера БТР или БМП? Я уже не говорю такой для него сложной аббревиатуре, как БРДМ с РСЗО. И мини таки интересует за состояние тошноты у наших солдат, когда они видят это недоразумение, которое ни на минуточку с 2014 года в армии не было, а рубило бабло в Турции, Греции и Юрмале развлекаю московитов сравнивая Украину с проституткой. Ей ей, мини бы таки стошнило прямо до его рила. Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6196
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Дивився відео як він розповідав якусь хрень морякам в Маріке і знову в мене питання - якого бiса президент України (!!!) виступає кацапською мовою??? Хтось може собі уявити що наприклад Даля Грібаускайте приїжджає до Клайпеди і перед литовськими моряками починає мукати російською мовою??? Яку ж ви срань вибрали украiнцi ??!!
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Ніколи не був порохофаном, але ще трохи тай стану (!) здаэться менi , дивлячись на цього преЗЕдента.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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