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 Солдати 758 ЦМТЗ ЧФ РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm в ході моніторингу сторінок російських військовослужбовців знайшла важливі факти участі військових із підрозділу забезпечення в операції з захоплення Криму.

Як повідомляється на сайті спільноти, фігуранти цього розслідування служили в 758-му центрі матеріально-технічного забезпечення (758 ЦМТЗ) Чорноморського флоту РФ (в/ч 63876, ППД – тимчасово окупований Крим, м. Севастополь), передає Цензор.НЕТ.

Про цей підрозділ вже йшлося в одному з розслідувань InformNapalm - в листопаді минулого року військові 99-ї бригади МТЗ (в/ч 72153, м. Майкоп, Республіка Адигея, РФ) опублікували фото, зроблені на території перевалочної бази пального 758-го центру МТЗ ЧФ РФ.

"На той час доказів участі в агресії проти України військовиків, які служили в 758-му центру МТЗ, ми не мали. Проте нещодавно під час моніторингу профілів соцмереж необхідні докази були знайдені. Фотодокази участі в операції захоплення Криму опублікував на своїй сторінці в соцмережі російський військовик Данилов Сергій Сергійович, дата народження – 25.07.1991 р., м. Сочі, Краснодарський край РФ. В альбомі Данилова є фото нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 758-го центру МТЗ полковника Олексія Миколайовича Шишечкіна", - йдеться в розслідуванні.

Солдати 758 ЦМТЗ ЧФ РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm 01
Солдати 758 ЦМТЗ ЧФ РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm 02

На наступній фотографії Сергій Данилов з товаришем по службі Владиславом Діденком, в обох медалі за окупацію Криму

Солдати 758 ЦМТЗ ЧФ РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm 03

За даними сторінок соцмереж, Владислав Євгенійович Діденко родом з Волгограда, дата народження – 09.08.1991 р. Закінчив у 2013 році Волгоградський державний аграрний університет.

"Цікаво, що Діденко на своїх сторінках соцмереж не публікував доказів участі в захопленні Криму. Його злочин викрив товариш по службі Сергій Данилов, в альбомі якого багато спільних армійських фото з Діденком, зокрема й фото з медаллю. А також фото Владислава Діденка з медаллю є в альбомі його батька Євгенія Діденка", - підкреслюють розслідувачі.

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Солдати 758 ЦМТЗ ЧФ РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm 04Солдати 758 ЦМТЗ ЧФ РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm 05

Зазначається, що в переліку підрозділів ЗС РФ, причетних до захоплення Криму, оголошеному Військовою прокуратурою України, 758 ЦМТО поки не фігурує.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132573
 
 
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Рассия как барик абибасов- выпила крота, про#бала кота....
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Полковник Шишечкин это шо-то типа З*л**кин ?
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эх жаль не было социальных сетей Интернета смортфонов у все солдат Рейха Италии Японии это Нюрберг бы заседал бы до сих пор изучая доказательства... Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2855
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а им зачем? Немцы, да и итальянцы никогда не отрицали, что их сапог топчет нашу землю.
В Гляйвице замутили "нападение поляков", но то таке....
ни немчура, ни макаронники, мадъяры, румыны не закрашивали свои знаки.

А Совок этим еще и в Афгане баловался, когда на вертушках не было ни хотя бы как в Корее чужих знаков. А ВООБЩЕ никаких, как на Донбассе и Крыму!
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не понимаю зачем нам их блоги и страницы. Со своими бы разобраться. Внесут в Миротворец, а потом по блату уберут....Была бы польза,
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И что? Где действия против окупантов? Почему уже 6-й год украинское правительство да и половина общества делает вид что у нас ни войны с росией нет ни окупации крыма и дамбаса ни десятков тысяч убитых ни сепаратистов и шпионов которые сейчас не то что работают на врага а и даже готовятся балотироваться в парламент. Половина предателей и дезертиров таких как Береза, Парашенко, ходят в парламенте в военной форме как будто они воевали а не убегали с фронта оставив своих подчиненных умирать. Всем просто насрать. Жалко только много хороших людей погибло надеясь что будут изминения на лучшее
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мразье кацапо-фашисткое.
всех выловим даже через 20 лет Солдати 758 ЦМТЗ ЧФ РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6933
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смысл новости?
могу понять преставился 768-ой участник захвата крыма,и мы всей веткой весело соболезнуем...
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Цензор.НЕТФотоПодіїСолдати 758 ЦМТЗ ЧФ РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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