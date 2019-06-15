 Солдати 758 ЦМТЗ ЧФ РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Як повідомляється на сайті спільноти, фігуранти цього розслідування служили в 758-му центрі матеріально-технічного забезпечення (758 ЦМТЗ) Чорноморського флоту РФ (в/ч 63876, ППД – тимчасово окупований Крим, м. Севастополь), передає Цензор.НЕТ.

Про цей підрозділ вже йшлося в одному з розслідувань InformNapalm - в листопаді минулого року військові 99-ї бригади МТЗ (в/ч 72153, м. Майкоп, Республіка Адигея, РФ) опублікували фото, зроблені на території перевалочної бази пального 758-го центру МТЗ ЧФ РФ.

"На той час доказів участі в агресії проти України військовиків, які служили в 758-му центру МТЗ, ми не мали. Проте нещодавно під час моніторингу профілів соцмереж необхідні докази були знайдені. Фотодокази участі в операції захоплення Криму опублікував на своїй сторінці в соцмережі російський військовик Данилов Сергій Сергійович, дата народження – 25.07.1991 р., м. Сочі, Краснодарський край РФ. В альбомі Данилова є фото нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 758-го центру МТЗ полковника Олексія Миколайовича Шишечкіна", - йдеться в розслідуванні.





На наступній фотографії Сергій Данилов з товаришем по службі Владиславом Діденком, в обох медалі за окупацію Криму

За даними сторінок соцмереж, Владислав Євгенійович Діденко родом з Волгограда, дата народження – 09.08.1991 р. Закінчив у 2013 році Волгоградський державний аграрний університет.

"Цікаво, що Діденко на своїх сторінках соцмереж не публікував доказів участі в захопленні Криму. Його злочин викрив товариш по службі Сергій Данилов, в альбомі якого багато спільних армійських фото з Діденком, зокрема й фото з медаллю. А також фото Владислава Діденка з медаллю є в альбомі його батька Євгенія Діденка", - підкреслюють розслідувачі.

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Зазначається, що в переліку підрозділів ЗС РФ, причетних до захоплення Криму, оголошеному Військовою прокуратурою України, 758 ЦМТО поки не фігурує.

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