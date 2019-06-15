 Підземний трубопровід, яким нелегально качали контрабандне паливо, виявили на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ, оперативники спецслужби встановили, що на ділянці державного кордону в районі одного із селищ Новопсковського району Луганської області прокладено незаконний підземний трубопровід для перекачки дизпалива. Трубопровід виходив на подвір’я приватного домоволодіння, звідти зловмисники транспортували продукцію на територію колишнього держпідприємства, де знаходились ємності для зберігання ПММ.

Для легалізації контрабандного товару правопорушники укладали фіктивні договори з підприємствами та реалізовували паливо фермерським господарствам в Луганській області.

За попередньою інформацією, до протиправної діяльності причетні засновники одного з товариств з обмеженою відповідальністю, яке займається реалізаціє ПММ.

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Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили обладнання для перекачки паливно-мастильних матеріалів, цистерну ємністю двадцять чотири кубічних метри та п’ятнадцять тисяч літрів дизпалива у залишку.

За попередньою оцінкою, вартість вилученого товару та обладнання становить близько півмільйона гривень.

Незаконний трубопровід демонтовано. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття та блокування незаконних дій проводились спільно з представниками ДФС.

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Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

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