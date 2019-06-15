EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  1032  32
Все про:контрабанда (933) Луганщина (1733) СБУ (4410) паливо (213)

 Підземний трубопровід, яким нелегально качали контрабандне паливо, виявили на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, у межах протидії контрабанді викрили та блокували протиправне переправлення паливно-мастильних матеріалів з території РФ.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ, оперативники спецслужби встановили, що на ділянці державного кордону в районі одного із селищ Новопсковського району Луганської області прокладено незаконний підземний трубопровід для перекачки дизпалива. Трубопровід виходив на подвір’я приватного домоволодіння, звідти зловмисники транспортували продукцію на територію колишнього держпідприємства, де знаходились ємності для зберігання ПММ.

Для легалізації контрабандного товару правопорушники укладали фіктивні договори з підприємствами та реалізовували паливо фермерським господарствам в Луганській області.

За попередньою інформацією, до протиправної діяльності причетні засновники одного з товариств з обмеженою відповідальністю, яке займається реалізаціє ПММ.

Читайте також: Заборона Росії поставляти нам дизель, мастила і нафту може створити проблеми, - Данилюк після засідання РНБО

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили обладнання для перекачки паливно-мастильних матеріалів, цистерну ємністю двадцять чотири кубічних метри та п’ятнадцять тисяч літрів дизпалива у залишку.

За попередньою оцінкою, вартість вилученого товару та обладнання становить близько півмільйона гривень.

Незаконний трубопровід демонтовано. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття та блокування незаконних дій проводились спільно з представниками ДФС.

Підземний трубопровід, яким нелегально качали контрабандне паливо, виявили на Луганщині, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині. ФОТОрепортаж

Підземний трубопровід, яким нелегально качали контрабандне паливо, виявили на Луганщині, - СБУ 02
Підземний трубопровід, яким нелегально качали контрабандне паливо, виявили на Луганщині, - СБУ 03
Підземний трубопровід, яким нелегально качали контрабандне паливо, виявили на Луганщині, - СБУ 04
Підземний трубопровід, яким нелегально качали контрабандне паливо, виявили на Луганщині, - СБУ 05
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контрабандну партію нафтопродуктів вартістю майже $7 млн за​​арештовано в Миколаївському порту, - ДФС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132571
 
   
 Топ коментарі
 
лыйтинант бакланов куратор подземелий?
 показати весь коментар
 
Зрову Порох "на крові" торгує?
 показати весь коментар
 
Зеленський же говорив, що бізнес чіпати не буде - лише допомагати. Знову збрехав?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тамбовський сіроманець кацапу рідня !!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Треба було зробити їх подвійними агентами і качати соляру з путінської бензоколонки.
 показати весь коментар
 
лыйтинант бакланов куратор подземелий?
 показати весь коментар
 
 
Да НУУУУУ ???? Вказивка поступила поток перенаправить ...? Или кто тут не в курсе ?
 показати весь коментар
 
Выложи скрин неоплаченного подлиза ... И платёжку за это действие , недееспособный ...
 показати весь коментар
 
Зачем было трогать? Все налажено...Если бы от нас к ним - тогда да.
 показати весь коментар
 
конечно!
трубку с контрабандой "мы" обнаружим быстро, а порошенковские эшелоны с бензином не замечали...
 показати весь коментар
 
 
Когда вы, зебы, начнёте слышать - что ваш уЗеленский говорит? :D

"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
 показати весь коментар
 
не могу дозвониться - мы поссорились и он мой номер заблокировал.
Может ты скажешь другой, по которому сам ему звонишь?
 показати весь коментар
 
Зеленський же говорив, що бізнес чіпати не буде - лише допомагати. Знову збрехав?
 показати весь коментар
 
 
а хто ще може шоколад по трубах в Лугандонію качати, крім Петі.
 показати весь коментар
 
 
Нет ТЕБЯ И твоего ПЕТИ ... Выдрочь инвалидная ???
 показати весь коментар
 
Вот и первый результат увольнений начальников в СБУ. Крыши нет и контрабанда обнаружилась.
 показати весь коментар
 
 
ого- целый шланг выкопали!!! а теперь на жд, там составы туда-сюды ... бабло хозяевам жизни зарабатывают. Может и тут проявим принципиальность.. или гасить для "галочки" только моль, мелочь?
 показати весь коментар
 
 
А где погранцы, если там граница. А брелочники не пробовали пресекать пересечение террористами границы или те и стрельнут могут .
 показати весь коментар
 
А при чем тут вообще СБУ? Они там шпионов или диверсантов разоблачили? Какого хрена они в экономику лезут постоянно? Безопасность страны пострадала от перекачки дешевой солярки? Нет. А то, что оружия на руках миллионы и каждый пятый прохожий в Киеве - русский шпион - это СБУ не касается... Клоун ничем не лучше всех своих предшественников...
 показати весь коментар
 
 
при всём... давайте так- в Украине выбран Президент(помню себя пять рокив тому- Петро Алексеевич щас задаст...ну ну), знову тильки час
 показати весь коментар
 
раша уже с утра верещит...
там столько версий и предположений...)))))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїПідземний трубопровід, яким нелегально качали контрабандне паливо, виявили на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору