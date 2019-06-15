 Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.
"Я хочу привітати всю Україну з відкриттям Центру розмінування. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. А на вас лежить величезна відповідальність - розміновувати тисячі гектарів звільненої території України. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу державу", - заявив Зеленський.
Президент України відзначив хороші умови і якісне технічне обладнання після реконстукції Центру. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що незабаром Донеччина буде посилена і вертолітним загоном.
Зараз бойове чергування в Центрі несуть 47 рятувальників - піротехніків. Центр забезпечено двома піротехнічними машинами важкого типу, чотирма піротехнічними машинами легкого типу, вісьмома оперативно-піротехнічними машинами, однією водолазною оперативно-піротехнічною машиною, бульдозером на гусеничному ходу типу ІМР-2, засобами пошуку ВНП на глибину до 0,5 м, до 3 м, до 6 м, комплектами дистанційного переміщення ВОП, засобами індивідуального захисту (бронешоломи, бронежилети, окуляри, тактичні костюми легкого типу і типу EOD-9), а також іншим спеціальним обладнанням для проведення піротехнічних робіт.
На базі реконструйованої будівлі передбачається також розміщення медико-санітарної частини.
Radio Lemberg @RadioLemberg 14 мая
Глобальна причина цунамі популізму у ********* світі: "86% усього контенту Top Stories береться лише від 20 джерел, а 62% з них є ліво-ліберальними. Отже, населення у 2,2 рази частіше читає ліву інтерпретацію будь-якої події, ніж право-консервативну" https://www.facebook.com/747372205346389/posts/2362573540492906 …
коли папа кине своїх посіпаків), до виборів 21.07.19, чи опісля),
коли стане відомим результат голосування?
вам хочется чтобы Роттердам плюс продолжал действовать? Так что - Зеля на Ахметова работает?
как же так?!!
Віталій Барабаненко @baraban088 3 ч.3 часа назад
Швидкі було передано китайським урядом, в рамках домовленості із "Урядом Гройсмана". Яким боком тут зелене гімно, я без поняття.
Svetlana Svetlichnaia
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
люди голосовали и надеялись, на перемены, а не новые лохотроны, но пока дальше не пошло
Ето неопасно. Только, шоб трєуголочку не знімав, бо головка у ссиночкі зябнєть.
ну, молодець!
Ленточку перерезать - это стыдно, пиариться на чужой работе - стыдно.
не?
зелене гівно, як би не маскувалось під порядну людину, виглядає і смердить, як гівно
його тупість й непорядність ще всім гикнеться
не відповідай, це риторичне запитання
я знаю, хто ти
https://patrioty.org.ua/politic/metkombinat-akhmetova-v-mariupoli-kupuie-kasky-v-rf-ikh-vydaly-pid-chas-vizytu-zelenskoho-foto-283201.html
Таки торгують "на крові". Знову Порох?
А приїзд №6 в Маріуполь-це як додаток до концерту 95 кварталу ?Чи навпаки ?
тьфу, смотреть гыдко.
а что нас еще ждет в поездке Зели во Францию и Германию!
оно конечно смешно, и новый попкорн я приготовлю, но бляха за страну обидно...
Сегодня президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Мариуполь
Зеленского встретили жители города и тут же обратились к нему с просьбой улучшить экологию города, сообщает "ДС".
Люди просили президента взять фотографии и посмотреть на жизнь жителей Мариуполя.
Также присутствующие охотно фотографировались с президентом.
Как сообщала "ДС", в Мариуполе 15 июня по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков состоится масштабный фестиваль, в рамках которого запланирован военный парад и выставка военной техники, а также выступление "95 квартала" и музыкальный концерт.
20й день при зе-вход в АП без штанов