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 Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили Центр ДСНС із піротехнічних робіт і підводного розмінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"Я хочу привітати всю Україну з відкриттям Центру розмінування. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. А на вас лежить величезна відповідальність - розміновувати тисячі гектарів звільненої території України. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу державу", - заявив Зеленський.

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС 01

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Президент України відзначив хороші умови і якісне технічне обладнання після реконстукції Центру. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що незабаром Донеччина буде посилена і вертолітним загоном.

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС 02
Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС 03
Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС 04
Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС 05

Зараз бойове чергування в Центрі несуть 47 рятувальників - піротехніків. Центр забезпечено двома піротехнічними машинами важкого типу, чотирма піротехнічними машинами легкого типу, вісьмома оперативно-піротехнічними машинами, однією водолазною оперативно-піротехнічною машиною, бульдозером на гусеничному ходу типу ІМР-2, засобами пошуку ВНП на глибину до 0,5 м, до 3 м, до 6 м, комплектами дистанційного переміщення ВОП, засобами індивідуального захисту (бронешоломи, бронежилети, окуляри, тактичні костюми легкого типу і типу EOD-9), а також іншим спеціальним обладнанням для проведення піротехнічних робіт.

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС 06
Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС 07

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС 08

На базі реконструйованої будівлі передбачається також розміщення медико-санітарної частини.

Також читайте: Сапери за тиждень знешкодили 57 мін на Донбасі, - прес-центр ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132568
 
 
 Топ коментарі
 
а туалет он открывать то же будет ? а может он и по приглашениям работает - интересно какой тариф ? я помню как петю все критиковали туточки))))
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Мариуполь.
Презервадент Зеленский
1) проигнорировал армию своей страны, не прибыв на парад.
2) проигнорировал проукраинских жителей города, наплевав на дату, которая дала городу мирную жизнь.
3) посетил меткомбинат Ахметова.
ЭТО ВСЕ.
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теперь разрезание ленточек это гуд и нормально, как быстро поворачиваются флюгеры ))
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Недалекие поступают необдуманно. Ублюдки же осознано на гадость. Скорее ублюдки без недалеких.
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И заметьте эти ублюдки делают ровно тоже самое, что делали настоящие люди - фанаты Зе!
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Ещё хуже, они нагло плагиатят посты зерады.
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а чего уж говорить о нас,выросших в стране "победившего социализма"?

Radio Lemberg‏ @RadioLemberg 14 мая

Глобальна причина цунамі популізму у ********* світі: "86% усього контенту Top Stories береться лише від 20 джерел, а 62% з них є ліво-ліберальними. Отже, населення у 2,2 рази частіше читає ліву інтерпретацію будь-якої події, ніж право-консервативну" https://www.facebook.com/747372205346389/posts/2362573540492906 …

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 5823

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 2338
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а порохнявые всераются...наверно авакову завидуют)))))))))))))))
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За петю им обидно, что Аваков его за яйца держал в през. гонке.
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о це тема для поршків), розгулялися !!!
коли папа кине своїх посіпаків), до виборів 21.07.19, чи опісля),
коли стане відомим результат голосування? Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 1407
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Чувак, все надо делать законно. Если законы плохие их надо менять. ВР сейчас тормоз для серьезных новшеств.
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для каких идей? У Зели такие клевые идеи - например, отсрочить запуск рынка электроэнергии, что отменит Роттердам плюс.

вам хочется чтобы Роттердам плюс продолжал действовать? Так что - Зеля на Ахметова работает?

как же так?!!
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Говорят что президент комик . Да он фокусник !!! Успел за 20 дней и договоры на скорые заключить и реконструкцию Центра ГСЧС сделать. Полетели зачеты в предвыборную копилку.
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Дякуэмо всiм ЗАХИСТНИКАМ, дякуэмо пане ПРЕЗЕДЕНТ!
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это тому, кто от четырех повесток убежал? Захистник, мать его
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алё,зелебенцы...как уринотерапия,помогает? Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 4359

Віталій Барабаненко‏ @baraban088 3 ч.3 часа назад

Швидкі було передано китайським урядом, в рамках домовленості із "Урядом Гройсмана". Яким боком тут зелене гімно, я без поняття.

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 3422
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а кроме этого барабаненка есть еще какая то ссылка??
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bamr

Svetlana Svetlichnaia
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
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еще казино, лотомаркет или космолоты одно откройте под крышивателями Авакова
люди голосовали и надеялись, на перемены, а не новые лохотроны, но пока дальше не пошло
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пепу на смалець Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 10 Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 10 Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 5583
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Пиар сабакова во всей красе.. И как же зелень будет бороться с коррупцией когда в помошниках будет у него один из главных бандитов и коррупционеров, после парашенко конечно который #1
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Так мамо разрєшила лєнточки пєрєрєзать.
Ето неопасно. Только, шоб трєуголочку не знімав, бо головка у ссиночкі зябнєть.
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Так що зелемойський посадка на нари Парашенко та Сабакова відміняється, отже ти з ними в долі виходить
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Молодець ,. Президент ! Не то що те мальдівське чучало.
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ото молодець! за два тижні Центр збудував! а казали, шо воно зелене гівно і клован!
ну, молодець!
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то есть Порошенко организовал этот центр, а зеля приехал его открыть - маладец.

Ленточку перерезать - это стыдно, пиариться на чужой работе - стыдно.

не?
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з петіних починань вершки збирають
зелене гівно, як би не маскувалось під порядну людину, виглядає і смердить, як гівно
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зеля смотрящий на тм 62 в разрезе потешен Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 8859
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Не подобається мені цей тандем з сабаковим....зелений одумайся... Ця гнида доведе тебе до цюгундера..
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Блін, скільки порошенківських рил на нових бігмордах з*явилося
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тільки тупе бидло може радіти з того, що в них президент тупий безпардонний клован
його тупість й непорядність ще всім гикнеться
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Аваков підтримує Зеленського , а отже - тепер соєвих мєнти будуть гамселити по повній ! Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 6487.........
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Я не проти. Давно пора.Тільки но дадуть команду і вперед
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вони , через місяць , і самі порозбігаються - після того , як їх партія ПЕСиків і на цих виборах облажається ! ...))
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звісно буде - і вони самі чудово це знають ... тому не варто звертати уваги на це скавчання потерпілих - менш чим через місяць воно припиниться ..))
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угу особенно у вас да как твои завыли что к ним за катафалка пришли с обысками Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 7033
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ти дійсно радів би, якби мусорня гамселила когось з політичних мотивів?
не відповідай, це риторичне запитання
я знаю, хто ти
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Меткомбінат ім. Ілліча, який належить олігарху Рінату Ахметову, закуповує каски в Росії. Це з'ясували журналісти, які прибули на завод висвітлювати візит президента України Володимира Зеленського."Дивіться, що зняли сьогодні мої колеги! Каски "Метінвесту" зроблені в Росії під замовлення України в 2018 р. (постачальник м. Дніпро)!", - пише журналістка Ірина Прудкова.
https://patrioty.org.ua/politic/metkombinat-akhmetova-v-mariupoli-kupuie-kasky-v-rf-ikh-vydaly-pid-chas-vizytu-zelenskoho-foto-283201.html
Таки торгують "на крові". Знову Порох?
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Без перерізання стрічки ? Прогрєсівнєнько ! Не то,шо Порошенко .
А приїзд №6 в Маріуполь-це як додаток до концерту 95 кварталу ?Чи навпаки ?
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Эксперт просто завидует таланту Зе....

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 2728
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на предпоследней фотке пайцаны спалились - ржут прямо в кадр, а чувак которому Зеля руку жмет, даже в его сторону смотреть не хочет - вполоборота стоит. Да и Злеля руку жмет типа уже уходя.

тьфу, смотреть гыдко.

а что нас еще ждет в поездке Зели во Францию и Германию!

оно конечно смешно, и новый попкорн я приготовлю, но бляха за страну обидно...
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Зеленский приехал в Мариуполь: Его окружила толпа с требованиями

Сегодня президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Мариуполь

Зеленского встретили жители города и тут же обратились к нему с просьбой улучшить экологию города, сообщает "ДС".
Люди просили президента взять фотографии и посмотреть на жизнь жителей Мариуполя.
Также присутствующие охотно фотографировались с президентом.
Как сообщала "ДС", в Мариуполе 15 июня по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков состоится масштабный фестиваль, в рамках которого запланирован военный парад и выставка военной техники, а также выступление "95 квартала" и музыкальный концерт.
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порохоботам на память - "Порошенко обиделся, что его критикуют за перерезание ленточек. Президент Петр Порошенко утверждает, что будет продолжать ездить по регионам и перерезать ленточки на локальных объектах."Критиканы и здесь находят поводы для печали: и дороги кривые, и ремонты мешают передвигаться, и заводы не то выпускают, борщи не так варят... Критикуют, что власть перерезает ленты даже на локальных объектах. Конечно, было бы круто построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковок ...Я и премьер-министр и дальше будем ездить и открывать новые объекты - большие и маленькие" P.S. эпическое открытие...дорожного знака))))))))
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20й день при Порохе-подпись соглашения об ассоциации с ЕС.
20й день при зе-вход в АП без штанов
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Підняв ціну на газ для українців в 2.5 рази....з 70 копійок на 1,80.Що б його підняло та гепнуло.
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Ну и чего клоун туда поперся? Оно как баран смотрит на эти штучки.... Делом заниматься он видимо и не думает..
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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