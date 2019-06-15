 Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.
Привітати десантників із поверненням прийшли представники обласної і міської влади, містяни, а також сім'ї військовослужбовців.
"Ми не втратили жодного метра української землі на Приазов’ї, яку нам довірив обороняти народ України і яку ми успішно обороняли упродовж майже восьми місяців ціною здоров’я та, на жаль, життя наших воїнів. Ми виконали визначені бойові завдання і з честю повернулися додому", - заявило командування частини.
За час перебування на передових позиціях бригада втратила загиблими сім воїнів-десантників.
Царство Небесне загиблим..
Живым - жить..
реально - хорошо шо наши начали танками насыщать эти части. Никакой же дурак не будет гонять 10 самолетов шоб сбросить БМ-ы, в тыл орков. Сейчас десант - не более чем отличие. Другое дело - Морпехи, надо только шоб Пудин отдал корабли.... И отправил на переплавку свои ракеты береговой "обороны". Не более чем понты у нас остались от этих двух родов войск. По ситуации судим, да?
🇺🇦Магеллан25% 🇺🇦 @Magellan_Fernan 13 июн.
Про "зраду" напишу. Н.п. біля Бахмута з дислокацією ВСУ. Продавчиня місцевого мегамаркету скаржиться, що військові, крім цигарок та енергетиків, нічого більше не купляють, бо постачання на такому рівні, що в раціоні є фініки, ізюм, зефір, мармелад та ін.
(А у нас все, ще з дєдамі на дручочках носяться)
Хай горять у пеклі москалі