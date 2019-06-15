 Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Привітати десантників із поверненням прийшли представники обласної і міської влади, містяни, а також сім'ї військовослужбовців.

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"Ми не втратили жодного метра української землі на Приазов’ї, яку нам довірив обороняти народ України і яку ми успішно обороняли упродовж майже восьми місяців ціною здоров’я та, на жаль, життя наших воїнів. Ми виконали визначені бойові завдання і з честю повернулися додому", - заявило командування частини.

За час перебування на передових позиціях бригада втратила загиблими сім воїнів-десантників.

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