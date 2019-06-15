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 Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

У Миколаєві, на території 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, відбулися офіційні урочистості з нагоди повернення військовослужбовців бригади з району проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 01

Привітати десантників із поверненням прийшли представники обласної і міської влади, містяни, а також сім'ї військовослужбовців.

Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 02

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Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 03
Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 04

"Ми не втратили жодного метра української землі на Приазов’ї, яку нам довірив обороняти народ України і яку ми успішно обороняли упродовж майже восьми місяців ціною здоров’я та, на жаль, життя наших воїнів. Ми виконали визначені бойові завдання і з честю повернулися додому", - заявило командування частини.

Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 05

За час перебування на передових позиціях бригада втратила загиблими сім воїнів-десантників.

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Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132566
 
   
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Вернулись - очищайте Николаев от внутреннего врага - рыгов. Мочите их где придется. И тех кто заступится. Эту мразь нужно вырывать с корнем. Иначе снова вас подыхать отправят.
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николаевские ватники в зоне ООС голосовали против отца нации ПОРОШЕНКО.
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десантура не должна по окопам..
Царство Небесне загиблим..
Живым - жить..
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Это хорошо что орки не особо атаковали, но если "заруб", то десант = пехота. Так как некуда и некому(приказ) десантироваться. Транспортник сечется радарами и сбивается, даже на высоте, не то что как было в ап.луганска.
реально - хорошо шо наши начали танками насыщать эти части. Никакой же дурак не будет гонять 10 самолетов шоб сбросить БМ-ы, в тыл орков. Сейчас десант - не более чем отличие. Другое дело - Морпехи, надо только шоб Пудин отдал корабли.... И отправил на переплавку свои ракеты береговой "обороны". Не более чем понты у нас остались от этих двух родов войск. По ситуации судим, да?
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Ви шо, єврей? Та мені до Ігоря як вам до свині. Ну добре - як до собаки(найтупішої)))
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Голые и босые...

Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС - Цензор.НЕТ 2359 🇺🇦Магеллан25% 🇺🇦‏ @Magellan_Fernan 13 июн.
Про "зраду" напишу. Н.п. біля Бахмута з дислокацією ВСУ. Продавчиня місцевого мегамаркету скаржиться, що військові, крім цигарок та енергетиків, нічого більше не купляють, бо постачання на такому рівні, що в раціоні є фініки, ізюм, зефір, мармелад та ін.
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Слава ДІЙСНО ГЕРОЯМ України.
(А у нас все, ще з дєдамі на дручочках носяться)
Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС - Цензор.НЕТ 8632
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажДесантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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