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Все про:акція (611) Київ (6157) легалізація наркотиків (10) марихуана (63) Олег Богачук (844)

 Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі Верховної Ради активісти звернулися до депутатів із вимогою законодавчо врегулювати використання каннабісу для науки та медицини.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Активісти вимагають врегулювати доступ пацієнтів до препаратів із канабісу під час лікування хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гантінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги у разі наявності розвитку СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.

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Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 02
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 03

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Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 04
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 05
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 06
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 07
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 08
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 09

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Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 10
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 11

"Вимагаємо полегшити страждання пацієнтів і захистити право громадян на гідне життя і доступ до сучасного та ефективного лікування", - заявили організатори заходу.

Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 12
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 13
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 14
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 15
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 16
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 17
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 18
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 19

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Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 20
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 21
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 22
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 23
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 24
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 25
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 26

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Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 27

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132562
 
   
 Топ коментарі
 
підтримую легалізацію гребучого канабісу і потішних дєвчонок! ібо це природньо і весело😋
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Любые запреты в свободном обществе ведут к нелегельности, оно все есть и будет, вопрос только в том, кто на этом зарабатывает? Ну а про медецинские цели... тут опять же будут торговать рецептами или еще как... в общем не важно.
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Самое раздражающее, что речь идет даже не о легализации травы всем желающим, а о легализации медицинского каннабиса, который онкобольным просто необходим и во всех нормальных странах давно легализован, но ментальным совкам, многие из которых искренне считают себя проевропейскими, даже заголовок прочитать лень, сразу начинают засирать.
Все ноют, что страна не для людей и ничего не меняется, но на любую мало мальскую инициативу первая же реакция - отторжение...
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Будет как в КНДР, там тоже конопля разрешена и никто не против правительства. Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 4346
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так он и лечится как может. То-то гундосит - насморк не проходит.

ну, вы поняли))
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Не эксперт, но вероятно ЗЕбил не может одновременно думать и физически контролировать свой язык. Что-то там у него сбоит и когда оно вдруг начинает усиленно думать тупить, то язык вываливается.

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 4638
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Ссанич й не приховував, що він шут і чмо. А ось його бидлорат реально схибнувся🤕🤒
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Это так важно капец, нет слов. А то что лекарства дорогущие и половина из них фальсификат это норм
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підтримую легалізацію гребучого канабісу і потішних дєвчонок! ібо це природньо і весело😋
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Это конституционное право называется - свобода собраний
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Админ сегодня какой-то неадекватный,так что твоё очевидное утверждение вырвано из контекста разговора.😊
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что-то как-то...некоторые оте люди...как бы даже не просто агитируют...
а можно предположить - пропагандируют... ибо как бы... кажется что по чуть-чуть уже пыхнули
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а шо такое - пыхнули? а то я не сосем все понимаю по русски это как - bouffée de cannabis?
oui?
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Понятно шо нужно.
У нас там же писало "фридом - наша рылигия" - исполняй, Зеля.
Отталкиваться от следующего: Максимальная свобода. Но вкупе с разъяснениями в школах и бла-бла-бла.
Но это медицина, а нужно как свободы для граждан, так и неизбежности наказания за "*****************". Вообще декриминализировать кормушку мусоров.
Я бы сказал - Вы выбрали меня, я за свободу, но! Кто накуренным ездит - пусть "горит вечно" Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 558
Можем же сделать .... "Клондайк", правда мусора поувольняются - поди проверь, гонит ли кто-то Гундяя, или просто ржет от зубожиння
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Борис - а шо такое - "фридом - наша рилигия" - религия я таки понял - а вот фридом ? не могли бы вы поподробней раскрыть тему - вы таки знаток как я понял
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Вы еврей? На Евровидении такие плакаты были.
Мне нужен разве такой запар - типо сказанул и свистите как хотите?
Вы точно не в Киевском вигваме живете. Трубку то хоть не скурил еще? Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8970
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та я уже нашел в гугле - осадок остался - я конечно вам запретить не смогу - но таки берегите себя - не ну каждому свое - свобода она такая злая иногда)))))
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Слава свободе. Но только когда она умеет себя защитить.
А это.... у нас то.... ну, шоб не впадать в уныние.... помоги Европа, помоги Трампота, ибо мы только из рабства и не понимаем что враг нас хочет уничтожить.
Мне кажется что это все.... ну, Илон Маск сказал шо мир типо цифровой. Вот и как совок хотел атаковать Европу - кук будто запрограммировали всех.
Точно так же как и наши выбрали Зелю(я не ходил, шоб не проблеваться).
И да - будет как бы... ну, Сирия например, в условный "котел крови" много добавляет, но из "котла крови" "испивают" быстрее чем он заполняется.
А кто добавит?
УГадай.те... Более менее я понял про(за) эти все войны. Тут как бы "ферма" в своем роде.
Твой "ник" обязывает то шоп ты мне это объяснил, а не наоборот, а? Понимаешь в принципе о чем я?
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да ты тяжелый случай - но и такие есть - свобода она именно и для таких))))
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Ну теперь свой в президентах - теперь можно.
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кому свой,а кому-то и чужой,впрочем время покажет ,кто "красный" а кто "белый" !
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а чо? така власть раді прікола мо' й разрєшіт канабіс (от же, лінгва латіна - нон пеніс каніна) - моск у більшості поголов'я і так не работаєт - врєда не буде. Тіки хай курят в отвєдьонних мєстах - всьо-такі лєчєнійє
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ху..и канабис.ДАЕШЬ ГЕРОИН!!
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Давайте - легализируйте! И чем раньше, тем лучше! Люди напрочь забудут обо всех проблемах. Во-первых, шо и де у них болит... Тарифы! Тарифы? А шо это такое вообще? Не знаю никаких тарифов! Это - не к нам! Дайте лучше конопЕльки!))
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Ви написали не розуміючи суті проблеми,можливо ви думаєте що медичний канабіс має такий самий вплив на свідомість як й наркотичний. Але це не так,медичний має знеболювальний ефект без галюцигенних ефектів. І зараз моїй мамі що вже багато років мучатєься від хвороби Паркінсона могло б допомогти це природне знеболювальне, але його немає де дістати,хоча могли б продавати у вигляді якщо не цигарок то хоча б екстракту.
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Любые запреты в свободном обществе ведут к нелегельности, оно все есть и будет, вопрос только в том, кто на этом зарабатывает? Ну а про медецинские цели... тут опять же будут торговать рецептами или еще как... в общем не важно.
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В самую точку по поводу КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ. Это - наркобизнес, это - крышующие данное движение госчиновники и менты, это - фармкомпании, которые за огромные деньги впаривают обезбаливающие... Но все это преподносится как забота о нации. Нации, которая первая в мире (!) по детскому алкоголизму.
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В одном точно уверен : у нас недостаточно обезболивающих средств ! Мать моя умирала долго и мучительно уже в начале 2000 годов и не было обезболивающих и я попал из-за травмы во 2-ю областную в Киеве и мне рану чистили без обезболивающего ,думал с ума сойду от боли ,на что медсестра ответила,что моей пенсии не хватит мне на лекарство ! Это не современная медицина !
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Новый дресс-код для входа в АП: в шортах, с ноутбуком и накуренный..
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А нарікам тоКА дай Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4227 Куда хоШ пойдут, Шо хоШ сделают токА дай попихтЄть.. Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4227
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А на чем же тогда мусора будут себе раскрываемость подымать и новые звания получать? Других преступников, квартирных воров и убийц они ловить же не умеют.
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Самое раздражающее, что речь идет даже не о легализации травы всем желающим, а о легализации медицинского каннабиса, который онкобольным просто необходим и во всех нормальных странах давно легализован, но ментальным совкам, многие из которых искренне считают себя проевропейскими, даже заголовок прочитать лень, сразу начинают засирать.
Все ноют, что страна не для людей и ничего не меняется, но на любую мало мальскую инициативу первая же реакция - отторжение...
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Самое смешное, что даже в консервативном Израиле легализована медицинская марихуана. И, ничего, живут себе.
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алкогольные нарики, пишут ересть в алкогольной наркоманской зависимости.
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Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9870

- Тітка померла, дятьки померли, вся сімʼя померла. Прямо геноцид якийсь! А я з плакатом ржу-ні-магу... Дайте ще цих ліків!
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Дебіли. При онко і морфій бува не допомагає. А вони про коноплю.
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вы имеете право курить всякое дерьмо а мы -нормальные люди имеем право дышать чистым воздухом. Потому курите так, чтоб мы не видели и не слышали запах ваших выбросов. Ведь никто же какашки не кидает из окон домов и машин? Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9954 Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4821
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ИМХО, каждый совершеннолетний человек должен сам решать, чем закидывать свой организм, а не государство за него. Если брать статистику, то под водкой совершается намного больше преступлений, водка намного быстрее приводит к социальной деградации, чем марихуана, которая почему-то в Украине признана опасным наркотическим средством. Что еще раз показывает, в КАКОМ средневековье мы находимся.
Достаточно посмотреть статистику, чтоб убедиться - в самых благополучных и развитых странах марихуанна давно декриминализирована. Но, если сделать это в Украине, то за какие средства будут покупать себе дома и тачки барыги, фармкомпании, коррупционеры, крышующие это все?
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Канада зарабатывает на марихуане более 10 миллиардов долларов в год, пjчему в Украине так нельзя сделать и тоже зарабатывать на этом?
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Так-с, у меня несоответствие, онкобольным назначают морфий, и если он обезболивает слабее чем марихуана, то я парагвайский шпион.
Просто на волне общественного протеста драгдиллеры решили протащить сначала медицинское применение, а потом и "релаксационное", как было в канаде.
Как по мне, их надо на филлипины. Пускай там наркоту защищают. Прямо в вертолете, если понимаете о чем я.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоАкція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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