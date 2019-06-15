 Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Активісти вимагають врегулювати доступ пацієнтів до препаратів із канабісу під час лікування хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гантінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги у разі наявності розвитку СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.
"Вимагаємо полегшити страждання пацієнтів і захистити право громадян на гідне життя і доступ до сучасного та ефективного лікування", - заявили організатори заходу.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
ну, вы поняли))
думатьтупить, то язык вываливается.
а можно предположить - пропагандируют... ибо как бы... кажется что по чуть-чуть уже пыхнули
oui?
У нас там же писало "фридом - наша рылигия" - исполняй, Зеля.
Отталкиваться от следующего: Максимальная свобода. Но вкупе с разъяснениями в школах и бла-бла-бла.
Но это медицина, а нужно как свободы для граждан, так и неизбежности наказания за "*****************". Вообще декриминализировать кормушку мусоров.
Я бы сказал - Вы выбрали меня, я за свободу, но! Кто накуренным ездит - пусть "горит вечно"
Можем же сделать .... "Клондайк", правда мусора поувольняются - поди проверь, гонит ли кто-то Гундяя, или просто ржет от зубожиння
Мне нужен разве такой запар - типо сказанул и свистите как хотите?
Вы точно не в Киевском вигваме живете. Трубку то хоть не скурил еще?
А это.... у нас то.... ну, шоб не впадать в уныние.... помоги Европа, помоги Трампота, ибо мы только из рабства и не понимаем что враг нас хочет уничтожить.
Мне кажется что это все.... ну, Илон Маск сказал шо мир типо цифровой. Вот и как совок хотел атаковать Европу - кук будто запрограммировали всех.
Точно так же как и наши выбрали Зелю(я не ходил, шоб не проблеваться).
И да - будет как бы... ну, Сирия например, в условный "котел крови" много добавляет, но из "котла крови" "испивают" быстрее чем он заполняется.
А кто добавит?
УГадай.те... Более менее я понял про(за) эти все войны. Тут как бы "ферма" в своем роде.
Твой "ник" обязывает то шоп ты мне это объяснил, а не наоборот, а? Понимаешь в принципе о чем я?
Все ноют, что страна не для людей и ничего не меняется, но на любую мало мальскую инициативу первая же реакция - отторжение...
- Тітка померла, дятьки померли, вся сімʼя померла. Прямо геноцид якийсь! А я з плакатом ржу-ні-магу... Дайте ще цих ліків!
Каникулы Бонифация - тили бом
Достаточно посмотреть статистику, чтоб убедиться - в самых благополучных и развитых странах марихуанна давно декриминализирована. Но, если сделать это в Украине, то за какие средства будут покупать себе дома и тачки барыги, фармкомпании, коррупционеры, крышующие это все?
Просто на волне общественного протеста драгдиллеры решили протащить сначала медицинское применение, а потом и "релаксационное", как было в канаде.
Как по мне, их надо на филлипины. Пускай там наркоту защищают. Прямо в вертолете, если понимаете о чем я.