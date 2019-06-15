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Все про:боєприпаси (906) Одеса (1936) зброя (1353) СБУ (4410)

 Банду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Банду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили раніше судимі за скоєння тяжких злочинів мешканці Одеської та Миколаївської областей. Зловмисники скуповували незаконно отриману зброю для збуту представникам кримінальних кіл. 

Правоохоронці затримали двох учасників угруповання в Одесі під час спроби продажу автомата, гвинтівки Браунінг, яка перебувала у розшуку у зв’язку із викраденням під час квартирної крадіжки та двох бойових гранат РГО і РГД-5 із запалами до них. 

Банду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ 02

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Банду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ 03
Банду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ 04

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Наразі двом затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132558
 
   
 Топ коментарі
 
І твої мізки продав, я бачу.
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Невже пашинського із свинарчуками пов'язали? Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2828
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Невже пашинського із свинарчуками пов'язали? Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2828
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сколько еще лет вы будете высерать свинарчуками,просто интересно ?
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а здолака выросла ? или у рыгов долганёшь ?
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Вибори президента показали, що виросла.
Виберемо ще парламент, а потім кардинально розбиремося з ублюдками. І сидітимуть вони за всі скоєні ними злочини. Банду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ - Цензор.НЕТ 8914
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кацапа, йди проспись, ви тільки всратись можете.
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дебілятко, вибори пройшли, Свинарчуки (а хто це взагалі) вже ніпричому, вибрали чмиря, радій.
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О! уже БАНДА вчера на нашем сайте Думская было от СБУ... что задерждан АДЫН продававший ИЗИ...а у Цензора ОДИН СТАЛ- БАНДОЙ????? ИЛИ У БАКАНОВА.... абзац полный.... Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2613 Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 9308
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Подивіться УВАЖНІШЕ поручь, там петя, ніде не ошивається ?? Бо він торгує всім, що продається ,,, і краде все, до чого можна дістати ...
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А ти чиє ЧМО ?? колишнього Верховного бариги ?? Скільки отримуєш з бюджету, в місяць ? Вонь БІЛЯКОРИТНА
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РГО, это то что возле Рады рванули. Бабченко писал что в Чечне еле спасся от этой "машинки". Правда в 700 осколков не верится, но тогда у нас было куча раненных.
Опасная видать вещь то. Епт, да сколько же она весит то? 700 осколков. Сраный совок - только западло от него Банду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ - Цензор.НЕТ 5820
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бачиш скільки дрібних насічок, десьтак мабуть корпус і розриває на таку кількість осколків.
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До біса насічки - пара десятків.
Там походу всередині ще є "подарунки".
Просто х.з. скільки воно важить. Ну може Бабченко перебільшив, а гуглити впадлу.

Ти реально думаєш шо Ф1 "не розриває" на таку ж кількість фрагментів?

Ф1 це тіпа - бросив з окопу і всі лягли(в окопи) в радіусі 100м.
А цю - х.з. кому треба тих 700 осколків. Може Бабченко балабол просто.Погугли, мені опше впадло якшо чесно.
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та ні насічки саме для того щоб кололось на осколки, Ф1 розриває теж на дофіга, але мабуть не на таку.
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Я за тотальне озброєння українців,тільки рабам зброя не потрібна.
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Вышивата это НЕ украинцы ! Их в Украине 16 % абсолютно потерянных для общества и 8-9 % колеблющихся
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Цензор.НЕТФотоПодіїБанду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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