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 У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Мар'їнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 14 червня, близько 5:00 найманці російсько-терористичних військ із боку Олександрівки цілеспрямовано обстріляли житлові квартали Мар'їнки. Мобільна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook штабу ООС.

Зазначається, що під час обстрілу було використано ствольну артилерію калібру 122 мм, зокрема 2 осколково-фугасні снаряди.

Унаслідок обстрілу було дуже пошкоджено житловий будинок, який, за оцінкою фахівців, відновленню не підлягає.

"Крім того, під час жахливого обстрілу в будинку перебувала родина. Це дідусь, чоловік і дружина, дочка та племінниця, а також двоє онуків - дворічний хлопчик і восьмирічна дівчинка. Унаслідок обстрілу із забороненого Мінськими домовленостями озброєння члени родини, серед яких маленька дівчинка Варвара, зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - повідомляють у штабі ООС.

У штабі наголосили, що зазначені факти "свідчать про свідоме порушення збройними формуваннями РФ всіх можливих принципів гуманітарного права".

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено 4 мирних жителів. ФОТОрепортаж

У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Марїнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм 01
У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Марїнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм 02
У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Марїнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм 03
У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Марїнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132544
 
 
 Топ коментарі
 
вижу зеля втянулся и начал по полной наживаться на войне, мародёр херов
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Уже и так ясно шо они гавнюки. Вводите миротворцев. И делу конец.
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Значит нужно выбивать их своими силами ,вместе с миротворцами )) Все зависит как это представить миру ))
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Жителям Марьинки "надапростаперестатьстрелять".
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Эй хомчак, уничтожили ответным огнем огневую позицию врага?
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Позиция в данном случае - пустое место . Выехали , отстрелялись и быстро уехали . Что уничтожать ?
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Влеррий , пустое место это ты. Без флага и родины. Говорю это тебе, как выпускник самого лучшего в мире Сумского высшего артиллерийского училища, т.е. как профессиональный артиллерист. Огневая позиция дивизиона(батареи) - это... А, впрочем, зачем тебе это.Ты ведь тут, что бы гадить.
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зеленський все ще не може зупинити війну(((...у нього всі повноваження, адже для цього не треба нового складу верховної ради...що ще треба, чого не вистачає?
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Якраз згоди Верховної Ради на капітуляцію й не вистачає.Та й зачистку ЗСУ від бунтівливих командирів тільки розпочали.
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А жители квартир?
Не стреляли, не дай Бог в ответ?
Или втихаря стреляли?
Или не все квартирьі?
Уже известно или нет?
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вижу зеля втянулся и начал по полной наживаться на войне, мародёр херов
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тем временем зебил думал над проблемой в чём депутаты могут ходить в раду, в шортах или в трусах.....
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В штабе ООС обнародовали детали обстрела Марьинки: террористы били по жилым домам из ствольной артиллерии калибра 122 мм. ФОТОрепортаж

...а ишшо в штабе ООС обнародовали про 3-й кател, 100500 убитых укрсалдат. Вовремя абнародовали - и дня не прошло. даже 5 минут.

абнародователи 2-оосные
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Цензор.НЕТФотоПодіїУ штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Мар'їнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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