 У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Мар'їнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook штабу ООС.
Зазначається, що під час обстрілу було використано ствольну артилерію калібру 122 мм, зокрема 2 осколково-фугасні снаряди.
Унаслідок обстрілу було дуже пошкоджено житловий будинок, який, за оцінкою фахівців, відновленню не підлягає.
"Крім того, під час жахливого обстрілу в будинку перебувала родина. Це дідусь, чоловік і дружина, дочка та племінниця, а також двоє онуків - дворічний хлопчик і восьмирічна дівчинка. Унаслідок обстрілу із забороненого Мінськими домовленостями озброєння члени родини, серед яких маленька дівчинка Варвара, зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - повідомляють у штабі ООС.
У штабі наголосили, що зазначені факти "свідчать про свідоме порушення збройними формуваннями РФ всіх можливих принципів гуманітарного права".
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Не стреляли, не дай Бог в ответ?
Или втихаря стреляли?
Или не все квартирьі?
Уже известно или нет?
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...а ишшо в штабе ООС обнародовали про 3-й кател, 100500 убитых укрсалдат. Вовремя абнародовали - и дня не прошло. даже 5 минут.
абнародователи 2-оосные