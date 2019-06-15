 Понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства екології та природних ресурсів України.
За словами міністра Остапа Семерака, Мінекології виділило кошти, зокрема на реконструкцію цеху посіву, теплиць і лісорозсадника.
"Такий об’єкт буде продукувати необхідну кількість посадкового матеріалу для відновлення лісів у Карпатському регіоні. Для Мінекології це - один із пріоритетів", - наголосив Семерак.
Крім того, міністр наголосив на важливості співпраці з місцевими громадами з відновлення саджанцями вирубаних лісів, які перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування.
"Міністерство екології та природних ресурсів зацікавлене, щоб на цих територіях відновлювалися червонокнижні рослини, дерева, які ростуть на об'єктах природно-заповідного фонду у Львівській області, зокрема в Карпатському регіоні", - резюмував міністр.
Семерак перебуває з робочою поїздкою на Львівщині, під час якої відвідав Лісовий селекційно-насіннєвий центр у селищі Брюховичі неподалік від обласного центру.
чтоб кто-то порадовался чистому воздуху, а кто-то возможности...попилить
но все равно - очень хорошее дело!
То есть, что получается... Чиновники вырубили Карпаты, вывезли лес в Европу, обогатились... Местных жытелей все время подтапливало для спасения и востановления выделялись деньги из госбюджета, эти деньги частично разворовывались, чиновники снова обогатились... Теперь решили востановить карпатские лесоугодья и снова за счет налогоплательщиков и снова с размахом: цехи, теплицы, питомники...
Граждане! Кому и зачем мы платим налоги?™
Социализм выгоден только кучке топ-чиновников и оллигархам-монополистам...
А че бананасами не засеять??
А курочек с сороканожными окорочками не разводить?
Дайте кредит Косюкам, млять!
😁