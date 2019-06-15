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Все про:Карпати (78) ліс (232) Семерак (123) Мінекології (83)

 Понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології. ФОТОрепортаж

Таку кількість посадкового матеріалу забезпечить модернізація Львівського лісового селекційно-насіннєвого центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства екології та природних ресурсів України.

За словами міністра Остапа Семерака, Мінекології виділило кошти, зокрема на реконструкцію цеху посіву, теплиць і лісорозсадника.

"Такий об’єкт буде продукувати необхідну кількість посадкового матеріалу для відновлення лісів у Карпатському регіоні. Для Мінекології це - один із пріоритетів", - наголосив Семерак.

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Крім того, міністр наголосив на важливості співпраці з місцевими громадами з відновлення саджанцями вирубаних лісів, які перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування.

"Міністерство екології та природних ресурсів зацікавлене, щоб на цих територіях відновлювалися червонокнижні рослини, дерева, які ростуть на об'єктах природно-заповідного фонду у Львівській області, зокрема в Карпатському регіоні", - резюмував міністр.

Семерак перебуває з робочою поїздкою на Львівщині, під час якої відвідав Лісовий селекційно-насіннєвий центр у селищі Брюховичі неподалік від обласного центру.

Понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології 01
Понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології 02
Понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології 03
Понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132543
 
   
 Топ коментарі
 
Это хорошо, но кого-то уволят-посадят за вырубку лесов? Я не кровожадный, но если все простить, то и далее будут рубить лес.
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Только сначала повесить,тех кто старый лес разворовал.
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лесополосы на югах тоже стоит восстанавливать..пока в Сахару не превратили..и вообще нужна госпрограмма по восстановлению и увеличению площади лесов..ну и сбережению малых рек..
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Это хорошо, но кого-то уволят-посадят за вырубку лесов? Я не кровожадный, но если все простить, то и далее будут рубить лес.
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а вы думаете зачем бурбак упирается всеми конечностями досрочным выборам?
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Бурбак це митниця, в ліс його не дуже пускають.
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Бурбака хіба не керує вирубками? Чи воно тільки вивозить?
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Будут выращены,да приймутся ли все и сколько это получится,да пока подрастет лес, а Карпаты уже уничтожены и каждый год потопи сели в городах и селах. И никто за вывоз леса за границу и набивание себе карманов не наказан и новая власть пока не чешется в отношении виновных.
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Только сначала повесить,тех кто старый лес разворовал.
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Нужно сажать всех "лесорубов" и их начальство и крышу. Последних можно посадить и в землю по шею - пущай растет как дуб.
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Ура , через 80 лет Карпаты восстановим !
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Як не дивно, 80 років назад лісу рубали більше, бо не було всіляких пластиків та інших замінників, та й газу не було, опалювали деревом.
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Але й відновлюванням займались не для відмазки , як зараз .
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карпати завжди були постачальником лісу європі вниз по тисі...їх заселяли лісоруби і плотогони
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лесополосы на югах тоже стоит восстанавливать..пока в Сахару не превратили..и вообще нужна госпрограмма по восстановлению и увеличению площади лесов..ну и сбережению малых рек..
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Для этого властям надо любить Украину, а не рассматривать ее как дойную корову.
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так и есть..к сожалению тому масса примеров..их дети, в массе своей, встретят старость в спокойных сытых и экологически чистых странах..а тут......................................
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ой и сколько ж десятков лет они будут расти (если еще все приживутся),
чтоб кто-то порадовался чистому воздуху, а кто-то возможности...попилить
но все равно - очень хорошее дело!
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Пускай эти вуйки которые лес вырубали оплачивают саженцы. Это минимум что они могут сделать.
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без "крыши" от власти, как местной и центральной, никакие массовые вырубки не возможны..
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Админ удалил за нелестное выражение про мертвечука??? О,как.
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Лес в Украине пренадлежит ГОСУДАРСТВЕННЫМ лесхозам, чиновникам...
То есть, что получается... Чиновники вырубили Карпаты, вывезли лес в Европу, обогатились... Местных жытелей все время подтапливало для спасения и востановления выделялись деньги из госбюджета, эти деньги частично разворовывались, чиновники снова обогатились... Теперь решили востановить карпатские лесоугодья и снова за счет налогоплательщиков и снова с размахом: цехи, теплицы, питомники...

Граждане! Кому и зачем мы платим налоги?™
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вот и я о том же, если в тюрьму не хотят тогда восстановить всё должны за свой счёт.
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Просто нужно минимизировать уплату налогов! Не кормить воров, мошенников, казнокрадов, паразитов прикрывающихся "социальным государством" и левым популизмом...

Социализм выгоден только кучке топ-чиновников и оллигархам-монополистам...
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и как в нормальных государствах, если взял на аукционе в разработку (руда, янтарь, лес и т.д.) гектар земли будь добр потом всё восстанови как было.
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Поэтому у нас економика в жопе, страна в долговой кабале, высокая инфляция, дорогие кредиты, бесперспективность, коррупция и деградация...
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Я ПЛАКАТЬ... Понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології - Цензор.НЕТ 851
А че бананасами не засеять??
А курочек с сороканожными окорочками не разводить?
Дайте кредит Косюкам, млять!
😁
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Повторение "Киевских каштанов" ? Как, вы зззз....ли.
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Хлопці , бережіть ліс - ві нам ще пригодиться !!! Понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології - Цензор.НЕТ 6089
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Садить и сажать надо одновремено в сотрудничестве с местными громадами.Котрые нужно создовать по всей стране совместно с суспильным договором.Или останемся стадом с смотрящими пастухами.
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треба заборонити будь-який експорт необробленої деревини взагалі як сировини.
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Обязательно надо дать Клюевым многомиллиардный кредит на восстановление лесов Карпат. А иначе это всё профанация и выброшенные деньги.
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Кто-то наворовал, а теперь за бюджетные деньги восстанавливают. Восстанавливать, конечно, нужно, но где наказание для преступников?
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это крайне дорого. каждый саженец нужно закреплять иначе его смоет. плодородный слой будет накапливаться тысячи лет. за такое только смертная казнь. а барыгу приковать на склоне на километровую цепь и пусть выращивает лес.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПонад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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