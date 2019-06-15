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 Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 15 червня, в Києві на Деміївці, на мосту на бульварі Дружби народів (біля ТРЦ Okean Plaza), близько 8:00 зіткнулися Skoda Superb і Chevrolet Aveo. На жаль, в аварії ніхто не вижив - загинули чотири людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Інформатор" повідомляє з місця події.

За попередньою інформацією, Skoda рухалася в бік метро "Дружби народів" і на швидкості влетіла в Chevrolet. Від сильного удару  Aveo буквально розірвало на шматки. Частини автомобіля розкидано за 30-40 метрів один від одного.

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Попередньо встановлено, що на місці аварії загинули двоє людей із Skoda і двоє - з Chevrolet. Троє чоловіків і одна жінка померли до приїзду медиків.

Станом на 9:40 на бульварі Дружби народів утворився затор в обидва боки, поліція регулює рух. На місці працювали медики, співробітники поліції і слідчо-оперативна група. Також на місці працювали рятувальники, які намагалися прибрати частини Chevrolet із проїжджої частини. Причини інциденту встановить слідство.

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Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 01
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 02
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 03
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 04
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 05
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 06
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 07

Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 08
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 09
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 10
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 11
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 12
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 13
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132542
 
 
 Топ коментарі
 
Хлам под названием "шевроле" разложился на атомы, а вот шкода нормально выглядит, странно что там погибли люди - небось, не пристегивались.
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Никакие дороги не помогут, если дебилы летают в городе под 150.
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Так вроде как Петя Мародер обещал достроить ее за год когда выгнал Саакашвили. Зато теперь в Одесском порту все тихо как и при Януковоще, деньги шуршат, леве капает Пете и Гнойсману. Ато видите ли Саакашвили мешал им работать Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини - Цензор.НЕТ 1351
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1. Согласно каких нормативных документов определять, что мусор, а что нет?
2. Согласно каких законов можно запретить использовать исправные транспортные средства?
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недавно в Испании разбился известынй фуитболист. И убил своего брата и кузена.

ехал на таком вот "говне". А толку? если в башне ******* и топишь 250 км в час, - то без разницы, на какой машине..

Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини - Цензор.НЕТ 6675
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Пока таких документов в Украине нет, а должны быть, так как из таких вещей формируется качество жизни людей.
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А я к чему веду? Все краш-тесты проходят на скорости до 60 км/ч. Скорость выше считается потенциально смертельной, независимо от надёжности автомобиля.
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Качество жизни формируется, в первую очередь, из финансового достатка населения.
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Да, это так, но это не повод опускаться до маразма, тем более, что касается безопасности.
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Так будет выглядеть почти любое авто при боковом ударе
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на украинских "дорогах" самый безопасный способ передвижения - на танках...
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та отож)), але витрати - паливо, і всеодно))) ремонти танка, ну і боєкомплект)))
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Мчалось, спешило, наделало людям беды.
Сцуки, сбавьте скорость, или просто дома лобешником убейтесь об стену, но не делайте беды людям.
Украинцам надо ездить на волах. Для авто они еще хвосты не отбросили.
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при чем здесь все украинцы? дебилов на неадекватных скоростях никто НЕ ЛОВИТ!
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жесть!
и само ДТП... и то из чего сделаны эти тазики...
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"Тазики" совершенно нормальные.
Дебилы не были пристегнуты, отчего и оказались на дороге после кульбита с выбиванием бОшками лобового стекла.
Однова живут.
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Дуракам законы, правила не писаны, естественный отбор, жаль только невинных, которых они за собой в могилу уносят.
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Пристегивайтесь господа, в относительно целой шкоде люди погибли от удара об лобовое стекло
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Подушки сработали, просто скорость наверно была такая что погибли от перегрузки, пристегнутые тоже далеко не факт что бы выжили.
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Какой перегрузки? Шумахеры, что ли?
Если бы были пристегнуты, то не вылетели бы через лобовое стекло, а повредили бы шеи.
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1. Спитать би того водія-придурка що летів , чи встиг він куди поспішав???
2. Коли небудь почнуть за привищення швидкості у н/п забирати посвідчення водія в Україні???
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Це ж як потрібно було гнати. А потім зяслвується що у водія уло п 5 порушень за останні 2-3 роки. я ж кажу - у бидла потрібно забирати права. поліція зупиняє не тих кого потрібно.
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потрібно забирати посвідчення водія,розслідувати,як дегенерат отримав посвідчення,а також конфісковувати авто у злісних порушників...проживаю біля траси державного значення і бачу скільки неадекватів за кермом; а останнім часом водії на фурах теж почали вести себе як самогубці,видно нормальні водії у більшості поїхали працювати за кордон...
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Не важно, какие дороги. Вернее, важно, но!
Если ты едешь с человеческой скоростью, а не мчишься как болид, если ты ВЕЖЛИВ и ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН на дороге, а не рагулистое мразЫло, если ты ПРИСТЕГНУЛ ремни, то ты нормальный водила.
Разве это трудно?
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почему то немцам не трудно сделать большинство дорог с широкой разделительной полосой и отбойником
идиоты не иначе
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Спереди сминающийся капот, да еще двигатель тяжелый, закрепленный. Сбоку что? Стойка, нулевой металл кузова, кардан, что остановит прямой удар? И при 60 сомнет как лист... И без разницы, Шкода, мерс или таз.
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По бокам мають бути спеціальні силові елементи в дверях, порогах та даху які витримують бокове зіткнення та удари в дах і не дають зминатись кокону безпеки та не дають розриватись кузову машини! Ауді як приклад!
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Тогда уже не Ауди в пример... Тогда уж свинчиваемая решетчатая конструкция кроссовых авто. Или яйцеобразная капсула тяжелого истребителя. Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини - Цензор.НЕТ 8868
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"ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ" на таких участках - снимают проблему в корне. НО у нас этого не будет, ни кто их "лежачих полицейских" устанавливать не станет, так как сама власть и обожает погонять (ну и разумеется - их родственички)
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Все дороги устелем "лежачими полицейскими"будем двигаться со скоростью 15км/час?Бог дал разум,как ездить,если не пользуешься-отправляешься к Богу на ковер.
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а куда тебе гнать? вот когда твоих детей убийца раскатает, то будешь за 10км.час
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поставить там отбойник это сложнее чем китайцам слетать на Луну
судить пожизненно строителей дороги
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Когда-то давно была статистика по виновникам ДТП - в числе лидеров оказались отморозки на Skoda Octavia😕. Superb не исключение.
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мне кажется что БМВ в этом плане далеко впереди
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это счастье. сколько человеческих жизней спасено ценой всего двух жестяных тачек.
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О так їздиш все життя адекватно, марно не ризикуєш, тримаєш швидкість відповідно дорожньою обстановкою, трафіком, погодними умовами, з можливостями свого авто і одного разу якийсь ***** довбаний уйобок влітає тобі в лоб на хер знае якій швидкості....
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Когда редакторы Цензора поймут что видео с Фейсбука доступно только зарегистрированным в Фейсбуке. На этом сайте ни один ролик нельзя посмотреть. Могут смотреть только старые пердуны которые сидят в Фейсбуке.


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И как старые пердуны посмотрят видео с Фейсбука на Цензоре, если они сидят в Фейсбуке? А, тебе лень найти и посмотреть, тебе готовое подавай... Ну так сиди в Фейсбуке, раз идиот...
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вот настоящая война взбесившихся водил с человечеством, в которой гибнет людей больше чем в вооружённых конфликтах...
и в этой войне мы можем победить. всё зависит не от путлера а только от нас самих.
все переходы исключительно с лежачими полицейскими. на трассах механические препятствияи исключающие скорость выше 80км. конфискации тачек и прав ПОЖИЗНЕННО. и мы будем жить.
п. с. какой-то убийца разрешил на переходах, при повороте ехать НА КРАСНЫЙ СВЕТ!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїЖахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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