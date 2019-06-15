 Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Інформатор" повідомляє з місця події.
За попередньою інформацією, Skoda рухалася в бік метро "Дружби народів" і на швидкості влетіла в Chevrolet. Від сильного удару Aveo буквально розірвало на шматки. Частини автомобіля розкидано за 30-40 метрів один від одного.
Попередньо встановлено, що на місці аварії загинули двоє людей із Skoda і двоє - з Chevrolet. Троє чоловіків і одна жінка померли до приїзду медиків.
Станом на 9:40 на бульварі Дружби народів утворився затор в обидва боки, поліція регулює рух. На місці працювали медики, співробітники поліції і слідчо-оперативна група. Також на місці працювали рятувальники, які намагалися прибрати частини Chevrolet із проїжджої частини. Причини інциденту встановить слідство.
2. Согласно каких законов можно запретить использовать исправные транспортные средства?
ехал на таком вот "говне". А толку? если в башне ******* и топишь 250 км в час, - то без разницы, на какой машине..
Сцуки, сбавьте скорость, или просто дома лобешником убейтесь об стену, но не делайте беды людям.
Украинцам надо ездить на волах. Для авто они еще хвосты не отбросили.
и само ДТП... и то из чего сделаны эти тазики...
Дебилы не были пристегнуты, отчего и оказались на дороге после кульбита с выбиванием бОшками лобового стекла.
Однова живут.
Если бы были пристегнуты, то не вылетели бы через лобовое стекло, а повредили бы шеи.
2. Коли небудь почнуть за привищення швидкості у н/п забирати посвідчення водія в Україні???
Если ты едешь с человеческой скоростью, а не мчишься как болид, если ты ВЕЖЛИВ и ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН на дороге, а не рагулистое мразЫло, если ты ПРИСТЕГНУЛ ремни, то ты нормальный водила.
Разве это трудно?
идиоты не иначе
судить пожизненно строителей дороги
и в этой войне мы можем победить. всё зависит не от путлера а только от нас самих.
все переходы исключительно с лежачими полицейскими. на трассах механические препятствияи исключающие скорость выше 80км. конфискации тачек и прав ПОЖИЗНЕННО. и мы будем жить.
п. с. какой-то убийца разрешил на переходах, при повороте ехать НА КРАСНЫЙ СВЕТ!!!!!!!