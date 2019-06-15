 На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"15 червня о 2:40 у смт Димер Вишгородського району на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем знищено 10 маршрутних автобусів "Богдан", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу о 3:52.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

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