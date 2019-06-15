 На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"15 червня о 2:40 у смт Димер Вишгородського району на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем знищено 10 маршрутних автобусів "Богдан", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу о 3:52.
Жертв і постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
😁
тут о 12-20 як коменти похрестили), ото так!
😁
Даю йому шанс...
А Ти фанат 🍫🍫..
😁
Відробляй свої 🍫🍫🍬🍬..
Ще кацапом назви....
Тримайся 🍫-ї методички, раб!
😁
За форофку- таки Так!
😁
Таке враження, що декілька СвиноПЕСиків кристуються одним ніком..
Ти який на черзі?
😁😁
от воно і зле))))
прошлым летом было зарегистрировано новое юридическое лицо: SIA (по-нашему - ООО) Rigas Autobusu Fabrika, RAF. Владельцем фирмы оказался гражданин Украины Кирилл Шумейко. Первым делом возрождённый RAF решил наладить крупноузловую сборку какой-либо известной модели под собственным брендом.
И этой «известной моделью» оказалась газовская «Газель-Next»! Рижский фотограф Майк Моторов накануне опубликовал снимки электрического «Некста», с которого сняты шильдики ГАЗ, но вместо номеров приклеены наклейки «RAF».
10 "Бобданов" сгорело. Крайне любопытное явление.(одевает колпак)
.......(шуршит картами созвездий и таблицами планет)
..... да насрать, просто владелец отказался платить "крыше".
То ли еще будет.
Я просто переживаю за инвесторов - если верить воплям "статистов", то сюда так и ломятся инвестиции. и дороги строятся - Гройс высрал шо чет около 7000км. построили
Слава Партии я не верю в хорошее(тут), ибо прекрасно знаю нарид.
А насчет поджогов и т.д., я выше выразился - удивили ворону сыром то.
відїженний -це згідно нових змін до правопису?