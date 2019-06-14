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 Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. ФОТОрепортаж

Більшість випускників мають бойовий досвід і воювали на Донбасі.

Сьогодні, 14 червня, в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбувся урочистий випуск військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства оборони.

Завершили навчання та отримали дипломи 652 військові фахівці оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки.

"Вони оволоділи сучасними підходами в управлінні підрозділами, плануванні серйозних бойових операцій, вивчили прогресивні методи моделювання бойових дій і вже найближчим часом посилять здатності вітчизняних Збройних Сил України на різних напрямках", - сказано в повідомленні Міноборони.

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"Я дякую всім за мужність і героїзм, за те, що ви знайшли в собі сили і воювати, і вчитися. Пишаюся вами, панове офіцери!" - привітав випускників міністр оборони України Степан Полторак.

Всі фото - "Укрінформ".

Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 01

Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 02
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 03
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 04
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 05
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 06
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 07
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 08
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 09
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 10
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132513
 
   
 Топ коментарі
 
Щоб з офіцера вийшов генерал - потрібно, щоб офіцера запліднили. Як діло зроблено - в офіцера росте пузо (докази на фото), і народжується генерал.
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Давайте присягу президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенкоо, а не кокаинозависивому кловану зеленскому!!! Вы, будущее наших вооруженных сил!!!
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присягу дают Народу Украины, ватнигу, а не Зе, Пе и кокому-нибудь Ку....
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Давайте присягу президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенкоо, а не кокаинозависивому кловану зеленскому!!! Вы, будущее наших вооруженных сил!!!
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Ідіоте,присяга дається країні а не презерватив ой президентам.
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присягу дают Народу Украины, ватнигу, а не Зе, Пе и кокому-нибудь Ку....
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Незнаю що і сказати,на світлинах показані офіцери передпенсійного або пенсійного віку яким вже пора на відпочинок а не молоді,креативні та перспективні офіцери.
Та і вручення шабель штатським офіцерам виглядає просто комічно.
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2 года в Киеве, на зарплате, до обеда и в Гидропарк - это тебе не с особовым складом плац топтать..это оочень и оочень!)))
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А я то дивлюсь що у випускників такі пуза та обширні дупи,думав що від голоду так бідненька опухли.
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Там навчаються від майора і вище. Молодим там робити нема що, оперативно-стратегічний та тактичний рівень ще не для них, немає досвіду, вони поки що командири рот максимум.
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Я більш чим увірений що командир зводу із ООС провівши й на передовій півроку буде більш підготовлений до командування нашими військами чим ті випускники хоч у нього і не буде черева та великих зірок на погонах.
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Ні, все не так, в комвзвода не той рівень відповідальності, масштабно мислити треба вчитись, а у ВВНЗ цього вчать по старій програмі (взвод... батальйон), ні про яку оперативно-тактичну ланку й мови немає, та й курсанти сильно не тягнуться до знань. Поки комазвода цього навчиться на власному досвіді пройшовши всі етапи, він вже стане майором, а там вже велкам до академії. Перевірено, я з ними кожен день стикаюсь.
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Можливо,в цьому питанні я із Вами сперечатися не буду.Але я більш ніж впевнений що із цих 625-ти принаймі 600 даже АТО із ООС і здалеку не бачили за то ними командували і стратегічно створювали Дебальцевсьі та Іловайська котли за що діставали майорське зірки які їм дозволили правдами чи неправдами поступити у вигляді.
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Ну про Іловайськ це ти в корбана з каломокшею спитай...
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ты идиот? Ком.роты в звании капитана устроил Иловайск?
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Раджу глянути заслуги нашого командування ЗСУ та нашого уряду на ютубі ,,5років війни за 2хвилини,, А потім захищати уряд,Порошенка та гнобити ЗЕ якому уряд та діючі чиновники не дали і кроку зробити за те активно діють щоб знищити залишки України.
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Щоб з офіцера вийшов генерал - потрібно, щоб офіцера запліднили. Як діло зроблено - в офіцера росте пузо (докази на фото), і народжується генерал.
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Із єфрейтора генерал вийде а із офіцера ніколи.
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625 иживенців.Можливо я і неправий,але наші оборонні університети нічому професіональному навчити просто НЕСПРОМОЖНІ так як викладачі викладають по сссровським методичкам та самі війну бачили тільки в кіно або приймали участь в другій світовій війні.Та і пузаті випускники із листами та старими головами більше схожі на пенсіонерів.
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а я думав що випустили професійних вбивць....., але пузаті ????? так що це було не зрозуміло?
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВипуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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