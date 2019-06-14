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 Політика України, Фоторепортаж
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 Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський анонсував передачу в регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, куплених за гроші меценатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.

Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський 01

"Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною - одна з 200 спеціальних швидких, які будуть передані їм. Придбано не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами", - написав Зеленський.

Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський 02

За словами президента 136 швидких Peugeot і Ford поїдуть у міста. 64 швидкі Toyota Sequoia і інших автомобілів із підвищеною прохідністю буде передано сільським громадам.

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Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський 03

Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський 04

Перші 30 швидких потраплять у лікарні вже найближчими днями, інші автомобілі - впродовж трьох місяців.

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Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132498
 
   
 Топ коментарі
 
то есть меценатов нагнули за место в списке партии "Слуга урода"..
обычно "Парытия Рыгыонов" так делала..
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кловун тільки с ключиками може фотографуватися та піаритися:

" Я куплю квартиру. Что вы мне тут... Интервью проводите? Я вас спрашиваю. Давайте с вами - "Прямой" и я - скидываемся 50% на 50% и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас " (с)
Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9459
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Петя же передавал с помпой авто, купленные за бюджетные деньги, как будто за свои покупал.
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Окажеться через полгода-несколько лет, что машины были куплены за бюджетные средства, планово, втридорого, да ещё и не соответствующие стандартам. Звездит как дышит зелупа.
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Жаба, блин, ты способен порадоваться за людей, которые получат нормальное мед обслуживание?
Хамло ты соевое
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"Хамло" для них похвала. Ради этого они на цензоре.
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Жаба, это существо которое произвело тебя в пьяном угаре. Так тебе понятно?
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Жаба- кацапское национальное животное, которое вас душит, когда у кого- то что- то получается)
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Ну как бы хорошо, но это не медицина. Что с больницами делать, врачи пишут списки на тысячи, нет денег - умирай?
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На контрасте между тем, как бы это подал и сделал Петя Свинорыл(Я,Я,Я, все только благодаря мне) - очень показательно.
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Мы бы и не узнали никогда, что там были меценаты, ибо у пэти меценат вселенной исключительно оно)
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Це він слямзив у Юльки. Плагіатор. І теж 200 штук.
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Возможно и у Юли (не хочу оспаривать), но когда подобное было при Порошенко, то столько «вакханалии» было......., а тут сам(!) Зеленский «свой парень» и такое........
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Если честно, про Юлю не знала.........☹️
Тогда удаляю мой первый(!) комментарий........🙂
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Где петин пиар не на бюджетных деньгах, а, например, свинарчуковских бабках?
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чітаю вибірково пости...мені багато чітати не треба щоб розуміти хто що пише....і за кого. боти. і таке інше. бо багато чітаю і мені достатньо проглянути і зрозуміти скільки писавшим років. що вони і хто розуміються в політиці... люди! зупиніться! ви як собаки один проти одного пліткуєте. ображаєте. політичні. мовні. інші питання....досить ділитися на порохоботів і зеленоботів. є президент. він тільки 3 тижні. є зауваження. але ще рано ставити на ньому крест... ангелів немає на землі.всі на небесах! не скубіться.... бо вічно буде війна ,не діліть країну на захід і схід...ми повинні бути єдині! як казав ЯЛИНКОВИЧ(АСТАНАВИТЕСЬ!)
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Если до выборов не передадут, а они таки не передадут, то не передадут уже никогда. Это очередная шутка от харанта
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Сколько порохосвиньи одобряли подобные перфомансы от их жирного вождя.
А тут гляньте-ка, сразу же про пиар завопили, про то, что президент к этому не имеет отношения. Вот же двуличное сучье племя.
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Они гавают, чтобы не разучиться гавкать. Вдруг опять пригодиться.
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Банан як там на пальмі - гілка в сраку не давить?
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Тут два вопроса...каким тогда боком ко всему этому ты зебобик...и кто эти таинственные меценаты?
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Зеленський - перший народний президент ! Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8924
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NNN
Зеленський - перший народний президент ! Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 54

Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6204

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😀 Ты забыл еще гаркнуть.."даешь народную республику"...
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Тільки Вован підписати забув."Слуга народу" там,чи "от братви"
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На нынешних скорых есть упоминание о Зе?
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Игокович
На нынешних скорых есть упоминание о Зе?
Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4493

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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Машины стоят ржавеют ещё с ЕВРО-2012, "меценаты" явно что-то выторговали у ЗЕли
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А что ему еще остается с такими условиями жизни? Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7682
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниМеценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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