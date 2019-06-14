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 Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр "Едельвейс". ФОТОрепортаж

На Прикарпатті урочисто зустріли воїнів 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", які повернулися з району проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 01

На центральну площу Коломиї прийшли сотні людей, керівники міста, району та області, представники духовенства.

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 02
Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 03

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Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 04
Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 05

Це була третя ротація воїнів бригади в район проведення ООС. Цього разу "едельвейсам" була доручена оборона однієї з найважчих ділянок: Кримське, Новотошківка, Жолобок. Щодня російсько-терористичні війська обстрілювали позиції прикарпатців з важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 06
Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 07

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади. ФОТОрепортаж

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 08
Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 09
Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 10

Не обійшлося без втрат. За час цієї ротації навічно в списки частини занесено прізвища 10 славних синів України.

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 11

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 12

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132488
 
   
 Топ коментарі
 
От этого названия (Эдельвейс) у козлоликих истерика уже была? Будет! Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс" - Цензор.НЕТ 9061
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З поверненням.........🇺🇦
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Низкий поклон вам, дорогие наши защитники!
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Просто цікавить питання: скільки хлопців-контрактників залишиться служити в бригаді за часи зебіла та на скільки процентів буде укомплектовано її штат до наступної ротації на фронт?
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Все нормально. Слава Богу Зеленський не дав "освинарілому мародерові" розвалити Країну і Армію. Разом з його РИГОаналом Мужеложенком...
Та й Томос уже накрився пи"""ою. Бо зроблено було все не по уму а на догоду мальдівському дизертирові.
Тепер повішають його напевно.... Або застрелят. Як, зазвичай. чинили з мародерами...
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Низкий поклон вам, дорогие наши защитники!
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Цікаво, декілька днів як вернулась чернівецька БТГ, тепер франківська, чекаєм повернення тернопільскої, львівської, рівненської.
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Хватит стрелять, бери шинель, пошли домой!
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От этого названия (Эдельвейс) у козлоликих истерика уже была? Будет! Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс" - Цензор.НЕТ 9061
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Благослови Вас Господь,Украинские Воины,Защитники Украины!
здоровья Вам до 100 лет!
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А если кому на роду 103 написано? Смерти безвременной желаешь?
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Все нормально. Слава Богу Зеленський не дав "освинарілому мародерові" розвалити Країну і Армію. Разом з його РИГОаналом Мужеложенком...
Та й Томос уже накрився пи"""ою. Бо зроблено було все не по уму а на догоду мальдівському дизертирові.
Тепер повішають його напевно.... Або застрелят. Як, зазвичай. чинили з мародерами...
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажІз зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр "Едельвейс". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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