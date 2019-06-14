 Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр "Едельвейс". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
На центральну площу Коломиї прийшли сотні людей, керівники міста, району та області, представники духовенства.
Це була третя ротація воїнів бригади в район проведення ООС. Цього разу "едельвейсам" була доручена оборона однієї з найважчих ділянок: Кримське, Новотошківка, Жолобок. Щодня російсько-терористичні війська обстрілювали позиції прикарпатців з важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.
Не обійшлося без втрат. За час цієї ротації навічно в списки частини занесено прізвища 10 славних синів України.
Та й Томос уже накрився пи"""ою. Бо зроблено було все не по уму а на догоду мальдівському дизертирові.
Тепер повішають його напевно.... Або застрелят. Як, зазвичай. чинили з мародерами...
здоровья Вам до 100 лет!
Та й Томос уже накрився пи"""ою. Бо зроблено було все не по уму а на догоду мальдівському дизертирові.
Тепер повішають його напевно.... Або застрелят. Як, зазвичай. чинили з мародерами...