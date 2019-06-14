 Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Бойове приведеня з моторчиком
Порада бувалого політика
Вона працює...
І кінця епохи бідності не буде?
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Готові "покращувати життя"
Газові спринтери Кремля
Не дитяче питання
Кіно і німці
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Останній шанс...
День Росії
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да и "последний шанс" Йули - тоже. Полный факап))
Традиция
а то оно как-то "осЛоумно" получилось
Але заради поливання брудом Петра вона повернулася сюди.
2. Ніде нічого не пропадає, але всі точно знають по яких схемах відбувається розкрадання.
3. Всі точно знають по яких схемах відбувається розкрадання, але ніхто не звертається ані до НАБУ, ані до прокуратури.
4. Ніхто не звертається ані до НАБУ, ані до прокуратури, але всі обурені тим, що ані НАБУ, ані прокуратура нічого не розслідують.
5. Ані НАБУ, ані прокуратура нічого не розслідують, але всі знають, що Порох втече від народного гніву.
6. Всі знають, що Порох втіче від народного гніву, але Порох вільно гуляє Києвом оточений тисячами прихильників.
7. Порох вільно гуляє Києвом оточений тисячами прихильників, але всі знають, що Порох обкрадає прастой народ.
То вазелин - ШУТИЛ... бугагага))
а если зебилы что-то иное подумали - так то ваши проблемы
Пока умники не покусали))