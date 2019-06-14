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 Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Бойове приведеня з моторчиком

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну". ФОТОрепортаж

Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Порада бувалого політика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний"

Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Вона працює...

Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

І кінця епохи бідності не буде?

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами"

Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Готові "покращувати життя"

Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Газові спринтери Кремля

Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Не дитяче питання

Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Кіно і німці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов: Дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства

Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Останній шанс...

Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

День Росії

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132480
 
   
 Топ коментарі
 
ФОтожабы в тему очень актуальны. СТарая банда ЗЕмародёров, с новым подставным клоуном на ниточках пытаюца окупировать Украину. + Сепарня они же ЗЕкоманда..всё верно народ подметил. Эта шайка намного более прокацапская чем проукраинская. Все ихни дела, риторика это воплощение мечты Хуйла....После выборов в Раду нас ждёт откровенный сепарский реванш. Я не сомневаюсь... максимум пару месяцев осталось..Проверяйте..Хорошо хоть киевляне в понедельник вышли и показали ЗЕсепару что просто так не получица сливать страну. Правда сопля сепарская спряталась и даже не вышла к народу.
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Сколько лет, а может десятилетий ты ещё будешь ныть про Петю. Причём там Петя зебик? Почему ты не заныл про Кравчука или про Ющенко например они тоже бывшие президенты. Свихнулся именно на Пете??Петя давно не президент просыпайся в германиях своих...хотя скорее лахта строчит с под проксика..
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это феерично - о избирателях вазелина))
да и "последний шанс" Йули - тоже. Полный факап))
Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1261
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ФОтожабы в тему очень актуальны. СТарая банда ЗЕмародёров, с новым подставным клоуном на ниточках пытаюца окупировать Украину. + Сепарня они же ЗЕкоманда..всё верно народ подметил. Эта шайка намного более прокацапская чем проукраинская. Все ихни дела, риторика это воплощение мечты *****....После выборов в Раду нас ждёт откровенный сепарский реванш. Я не сомневаюсь... максимум пару месяцев осталось..Проверяйте..Хорошо хоть киевляне в понедельник вышли и показали ЗЕсепару что просто так не получица сливать страну. Правда сопля сепарская спряталась и даже не вышла к народу.
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За "И что, конца эпохи бедности не будет?" - улыбнуло
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И ни одного про Петю 😂😂
Традиция
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Сколько лет, а может десятилетий ты ещё будешь ныть про Петю. Причём там Петя зебик? Почему ты не заныл про Кравчука или про Ющенко например они тоже бывшие президенты. Свихнулся именно на Пете??Петя давно не президент просыпайся в германиях своих...хотя скорее лахта строчит с под проксика..
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Пока Петю не посадят 😊
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до конца жизни, что ль? Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7983 мож не надо? в Германии так много интересного. аквариумные рыбки, например...
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Да, скорее всего пожизненное дадут. Но лет через 10-15 выпустят по амнистии.
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а не включая дурочку "остроумно" ответить способна?
а то оно как-то "осЛоумно" получилось Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8679
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Цікаво що вона три роки тому попросила адмін видалити свій аккаунт.
Але заради поливання брудом Петра вона повернулася сюди.
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она это делает очень скучно. никакого задора.... работа?
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Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3078 7 чудес злочинної влади бариг! Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3078 1. Барига постійно обкрадає прастой народ, але ніде нічого не пропадає.
2. Ніде нічого не пропадає, але всі точно знають по яких схемах відбувається розкрадання.
3. Всі точно знають по яких схемах відбувається розкрадання, але ніхто не звертається ані до НАБУ, ані до прокуратури.
4. Ніхто не звертається ані до НАБУ, ані до прокуратури, але всі обурені тим, що ані НАБУ, ані прокуратура нічого не розслідують.
5. Ані НАБУ, ані прокуратура нічого не розслідують, але всі знають, що Порох втече від народного гніву.
6. Всі знають, що Порох втіче від народного гніву, але Порох вільно гуляє Києвом оточений тисячами прихильників.
7. Порох вільно гуляє Києвом оточений тисячами прихильників, але всі знають, що Порох обкрадає прастой народ. Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3078
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а никто и НЕ обещал Пороха посадить Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3853
То вазелин - ШУТИЛ... бугагага))
а если зебилы что-то иное подумали - так то ваши проблемы
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А барня это той шо яйца щупает в прямом этери. Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 224 Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9152 Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9152
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Лалалала, досвистишься, что сама собьёшь бабушку с внуками на дороге и получишь пожизненное.
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Так Петро збитий льотчик, про Ющенко та Яника теж нема.
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😁 столько новостей о нем было на этой неделе. В Раду собирается.
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А ты спраси у петерасоф шо покрасили сейнер палучили 60 т лямов гринов и спалили иго. Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6575 Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4551 Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4551
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гошподи, какие же кретины эти соевые "кукрыниксы".
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то ли дело вазелиновые... Не прячьте ваши денежки... заройте в землю тут...
Пока умники не покусали)) Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 843
Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 306
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ты соевый копеечный зебил.
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Хлафнае петерароф по кичам рассавать и усё палучицца.
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Крошка стець на сайт прийшов, і спитала кроха: Пєця з Іркой - хорошо, Вова з Юлєй - плохо?
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Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1857 Сьогодняшнє набагато цікавіше і страшніше, ніж вчорашнє...
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Не, лехаим, еврейская ссалидасранность. Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9791 Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9791 Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9791
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Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6202 Цікаво, чи мене знову забанять? Це ж "юмор"!
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...что, зяблик, причинно-следственные связи нарушились в твоих мозговых полушариях, или ты их просто отсидел? Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6326
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажГазові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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