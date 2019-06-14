 На півдні України викрили схему незаконного перевезення українців у Росію через окупований Крим. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками Служби безпеки України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим при силовій підтримці спецпідрозділу "ДОЗОР" припинили діяльність протиправної групи, яка займалася незаконним переправленням громадян у Російську Федерацію через Крим. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях проживання фігурантів справи в м. Дніпро, а також в їхніх транспортних засобах", - сказано в повідомленні.

За результатами обшуків представники міжвідомчої групи виявили та вилучили, зокрема, два автомобілі, які безпосередньо використовувались для незаконного перевезення громадян.

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Організатору перевезень повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого статтями 332 і 332-1 КК України. Йому загрожує від 2 до 5 років ув'язнення з конфіскацією автомобілів.

У Держприкордонслужбі повідомляють, що таких "перевізників" правоохоронці вже затримували в 2017 і 2018 роках.







