EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  2156  41
Все про:Держприкордонслужба (2136) Крим (6916) перевезення (173) Росія (17497)

 На півдні України викрили схему незаконного перевезення українців у Росію через окупований Крим. ФОТО

Нелегальні "перевізники" забезпечували проїзд на територію Російської Федерації через закриті пункти пропуску на кордоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками Служби безпеки України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим при силовій підтримці спецпідрозділу "ДОЗОР" припинили діяльність протиправної групи, яка займалася незаконним переправленням громадян у Російську Федерацію через Крим. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях проживання фігурантів справи в м. Дніпро, а також в їхніх транспортних засобах", - сказано в повідомленні.

За результатами обшуків представники міжвідомчої групи виявили та вилучили, зокрема, два автомобілі, які безпосередньо використовувались для незаконного перевезення громадян.

Читайте також: Прикордонники затримали п'ятьох іноземців за спробу незаконного перетину кордону

Організатору перевезень повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого статтями 332 і 332-1 КК України. Йому загрожує від 2 до 5 років ув'язнення з конфіскацією автомобілів.

У Держприкордонслужбі повідомляють, що таких "перевізників" правоохоронці вже затримували в 2017 і 2018 роках.

На півдні України викрили схему незаконного перевезення українців у Росію через окупований Крим 01
На півдні України викрили схему незаконного перевезення українців у Росію через окупований Крим 02
На півдні України викрили схему незаконного перевезення українців у Росію через окупований Крим 03
На півдні України викрили схему незаконного перевезення українців у Росію через окупований Крим 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132457
 
 
 Топ коментарі
 
Благим же делом заняты были: ватников вывозили.
 показати весь коментар
 
Люблю кремлефилов, которые так беспокоятся о руссссских, аж слезу пробивает.
И опять во всем виноват у зеленой дрысни Порох, так его боятся, что просто смешно . Не президент он уже, хорош дерьмо лить постоянно, смотрите на своего предателя , тупую наркоманистическую, злобную и мстительную и продажную рожу нового гидранта. Вот честный он пречестный , ездит на велике, с шестью машинами по встречной полосе, дружит в засос в десна с рыгами и олигархами, и еще с русскими сильно, патриот Украины, просто пробы ставить негде. И вы такие же уроды, как и он, Не забудьте поцеловать в пупок вашего недомерка.
 показати весь коментар
 
Что за идиотский текст новости?
Что за бред "через закрытые пункты пропуска на границе"???*??
Границе КОГО с КЕМ?
Кторые расположены ГДЕ?
Которые закрыты КЕМ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если все партию ведут новых анонимусов, за кого же голосовать тем 70% кто обожает знакомые фамилии?
 показати весь коментар
 
Благим же делом заняты были: ватников вывозили.
 показати весь коментар
 
 
Откуда следствию известно, что эти челноки с товаром намеревались использовать новоплстроенный мост?

Может они и вправду в Крым и обратно?
 показати весь коментар
 
С каким товаром, ведь у россии все есть?
 показати весь коментар
 
 
Они довозили до Крыма лишь.

А вот уже из Крыму другими перевозчиками ЕЖЕДНЕВНЫЕ! поездки на Москву.

Этим СБУшникам лишь бы статью потяжелее вписать чтобы торг был пожирнее
 показати весь коментар
 
 
На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым.

====================================================================

ШО ЗА ФИГНЯ ПРИ ПОРОШЕНКО - ВСЕ ВРЕМЯ ВОЗИЛИ А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ - НИЗЗЯ!!!

ПУТИН МОЖЕТ ОБИДЕЦЦА. На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6763
 показати весь коментар
 
 
Мда... После открытия моста на Кубань реально быстрее через Крым проехать. Наказали этих, найдутся другие, накажут других, будут возить россисяне.
 показати весь коментар
 
На бумаге дешевой распечаткой написаны возможные направления:

КРЫМ (с перечислением возможных конечных точек).

Москва (не указывая Брянск).
 показати весь коментар
 
Грузоперевозки на Россию возможны разными маршрутами.
На Москву самый короткий через Брянск
 показати весь коментар
 
Это если ехать через Чернигов, а если с Кубани?
 показати весь коментар
 
Как по мне, нужно отбирать паспора и пинком под зад давать. Нам ненужны такие урды.
 показати весь коментар
 
 
Люблю кремлефилов, которые так беспокоятся о руссссских, аж слезу пробивает.
И опять во всем виноват у зеленой дрысни Порох, так его боятся, что просто смешно . Не президент он уже, хорош дерьмо лить постоянно, смотрите на своего предателя , тупую наркоманистическую, злобную и мстительную и продажную рожу нового гидранта. Вот честный он пречестный , ездит на велике, с шестью машинами по встречной полосе, дружит в засос в десна с рыгами и олигархами, и еще с русскими сильно, патриот Украины, просто пробы ставить негде. И вы такие же уроды, как и он, Не забудьте поцеловать в пупок вашего недомерка.
 показати весь коментар
 
 
успокойся, про твоего пороха уже все забыли, как кошмарный сон, если он сам о себе не напоминает в дурных рекламах.
 показати весь коментар
 
Где ж ви забили? На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6038
Если зелечка обсирается у вас сразу включают режим - "а вот Порошенко"
 показати весь коментар
 
 
до сих пор только петя обсирался со своими 5%
 показати весь коментар
 
Нихрена не понял!
" через закрытые пункты пропуска на границе." - ЭТО КАК??????????????????
 показати весь коментар
 
Бывшие погранпункты в Крыму, где садились на паром.
 показати весь коментар
 
а где у нас паром с Крымом? Скорее обходные тропы.
 показати весь коментар
 
Причем здесь паром с Крымом, наши считают пограничным переходом Керчь.
 показати весь коментар
 
наши это кто, крымске сепары? Если наши попали в Крым, они уже не наши.
 показати весь коментар
 
Назло Путину всех украинцев расстрелять хочешь?
 показати весь коментар
 
Через Мост, Погранпереход на котором не открыт
 показати весь коментар
 
))))) екстремалы однако эти выїздуны. ещё те сталкеры, нашли ещё одну преогромнейшею чернобыльскую зону.
 показати весь коментар
 
Т.е. что бы остановить эту фигню, нужно ставить в паспорте штамп о выезеде с Украины, при поездке в Крым.
 показати весь коментар
 
Порвать дебилам украинские паспорта и пусть едут дальше
 показати весь коментар
 
 
Без паспорта не пустят ни в одну из соседних стран.
 показати весь коментар
 
Что за идиотский текст новости?
Что за бред "через закрытые пункты пропуска на границе"???*??
Границе КОГО с КЕМ?
Кторые расположены ГДЕ?
Которые закрыты КЕМ?
 показати весь коментар
 
 
Наверное имется ввиду, переход наших граждан типа отдыхаюшх в Крыму, пешком через керченский мост и обратно.
 показати весь коментар
 
1. " незаконной перевозки украинцев " пешком?
2. обратно?????
И самое главное - нахрена так сложно в Расию через Крым, если можно просто сесть на автобус?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїНа півдні України викрили схему незаконного перевезення українців у Росію через окупований Крим. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору