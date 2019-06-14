 На півдні України викрили схему незаконного перевезення українців у Росію через окупований Крим. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками Служби безпеки України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим при силовій підтримці спецпідрозділу "ДОЗОР" припинили діяльність протиправної групи, яка займалася незаконним переправленням громадян у Російську Федерацію через Крим. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях проживання фігурантів справи в м. Дніпро, а також в їхніх транспортних засобах", - сказано в повідомленні.
За результатами обшуків представники міжвідомчої групи виявили та вилучили, зокрема, два автомобілі, які безпосередньо використовувались для незаконного перевезення громадян.
Організатору перевезень повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого статтями 332 і 332-1 КК України. Йому загрожує від 2 до 5 років ув'язнення з конфіскацією автомобілів.
У Держприкордонслужбі повідомляють, що таких "перевізників" правоохоронці вже затримували в 2017 і 2018 роках.
Может они и вправду в Крым и обратно?
А вот уже из Крыму другими перевозчиками ЕЖЕДНЕВНЫЕ! поездки на Москву.
Этим СБУшникам лишь бы статью потяжелее вписать чтобы торг был пожирнее
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ШО ЗА ФИГНЯ ПРИ ПОРОШЕНКО - ВСЕ ВРЕМЯ ВОЗИЛИ А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ - НИЗЗЯ!!!
ПУТИН МОЖЕТ ОБИДЕЦЦА.
КРЫМ (с перечислением возможных конечных точек).
Москва (не указывая Брянск).
На Москву самый короткий через Брянск
И опять во всем виноват у зеленой дрысни Порох, так его боятся, что просто смешно . Не президент он уже, хорош дерьмо лить постоянно, смотрите на своего предателя , тупую наркоманистическую, злобную и мстительную и продажную рожу нового гидранта. Вот честный он пречестный , ездит на велике, с шестью машинами по встречной полосе, дружит в засос в десна с рыгами и олигархами, и еще с русскими сильно, патриот Украины, просто пробы ставить негде. И вы такие же уроды, как и он, Не забудьте поцеловать в пупок вашего недомерка.
Если зелечка обсирается у вас сразу включают режим - "а вот Порошенко"
" через закрытые пункты пропуска на границе." - ЭТО КАК??????????????????
Что за бред "через закрытые пункты пропуска на границе"???*??
Границе КОГО с КЕМ?
Кторые расположены ГДЕ?
Которые закрыты КЕМ?
2. обратно?????
И самое главное - нахрена так сложно в Расию через Крым, если можно просто сесть на автобус?