 Воїн 57-ї ОМПБр Віталій Мaлозовенко загинув на Донбасі в ніч з 12 на 13 червня під час виконання бойового завдання. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мaлозовенко Віталій Володимирович, народився 6 червня 1995 р. в с. Тиpловa Балка, Устинівського району.

Один з побратимів Механіка, такий у Віталія був позивний, згадує друга дуже хорошими словами: "Днями я збирався у відпустку. Ми повечеряли разом, він мене провів. Все було як завжди, нічого не віщувало біди. Тим більше, що Віталій був дуже обережний. Він все прораховував. Але на війні нічого не можна передбачити. Дуже шкода, що загинув реальний воїн".

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У Віталія залишилася маленька дочка.



