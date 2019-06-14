 Дактилоскопія і складання присяги на вірність РФ: 64 жителі ОРДЛО отримали російські паспорти за "спрощеною програмою" Путіна. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Автобус із жителями окупованих районів Донецької області, які отримують російське громадянство в пункті видачі паспортів РФ в селі Покровське, приїхав у п'ятницю вдень. У церемонії вручення паспортів брали участь депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький і глава Некліновського району Віталій Даниленко.





Паралельно з цим видача паспортів жителям окупованих районів Луганської області почалася в місті Новошахтинськ Ростовської області.

"Сьогодні для вас знаменний день! Ви набуваєте громадянства Російської Федерації і отримуєте документ, що засвідчує особу громадянина великої країни", - сказав у привітальній промові начальник головного управління МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.

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Раніше в п'ятницю представник терористичної організації "ДНР" Володимир Краснощока повідомив, що в РФ вирушили перші 34 жителі "ДНР" за отриманням паспортів. "Сьогодні це перша поїздка. Далі планується практично щодня доставляти громадян на територію Російської Федерації відповідно до тих списків, які нам надають", - сказав він.





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Перед отриманням паспорта новоспеченим "громадянам РФ" було необхідно пройти низку процедур, в тому числі дактилоскопію і складання присяги.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.