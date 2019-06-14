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Все про:побиття (427) Харків (1378) електронний браслет (7)

 На підозрюваного в нападі на харківського телеоператора Макарюка Козлюка наділи електронний браслет, - поліція. ФОТО

Поліція виконала винесене увечері 12 червня рішення слідчого судді про застосування електронного засобу контролю до Сергія Козлюка, підозрюваного в причетності до нападу на оператора харківської служби новин "Вести" Вадима Макарюка.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 14 червня, електронний засіб контролю до підозрюваного було застосовано. Цілодобовий контроль за місцем перебування підозрюваного здійснює спеціальний відділ ГУ Нацполіції в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

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На підозрюваного в нападі на харківського телеоператора Макарюка Козлюка наділи електронний браслет, - поліція 01

Напередодні суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132375
 
 
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На зеленского наденье браслет шоб знать с кем он тайно встречается, а на встречи с гостями намордник шоб лишнего не ляпнул
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Так і досі не встановили факту приналежності Козлюка до нацжонів і, відповідно, до структур бене-сабакова?
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Козлюк його знiме через ратицю. На шию одягайте. На підозрюваного в нападі на харківського телеоператора Макарюка Козлюка наділи електронний браслет, - поліція - Цензор.НЕТ 9253
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Краще його ввели б у кому, а потерпілого вивели. От це було б справедливо.
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похоже КозлЮК обиделся, когда увидел шильдик МакарЮКа
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На Козлюка, подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка, надели электронный браслет, - полиция. - так понятнее, а то так и недостает дефиса для двойной фамилии
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А на подозреваемых в сносе памятника жукову,хотят одеть наручники,все что надо знать о том зе
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоНа підозрюваного в нападі на харківського телеоператора Макарюка Козлюка наділи електронний браслет, - поліція. ФОТО
 
 
 
 
 
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